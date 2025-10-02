ย้อนโพสต์สุดท้ายของแม่ ก่อนเหตุไฟไหม้บ้านระยอง ดับ 7 ศพ เศร้าเพิ่งลงภาพลูกน้อย

ย้อนโพสต์สุดท้ายของแม่ ก่อนเหตุไฟไหม้บ้าน จ.ระยอง คร่าชีวิต 7 ศพ เพิ่งลงภาพความอบอุ่นกับลูกน้อย กลายเป็นความทรงจำสุดท้าย
จากเหตุการณ์สุดสลด กรณีไฟไหม้บ้านใน อ.เมือง จ.ระยอง เพลิงลุกลามเผาบ้านเรือนเสียหายหลายหลัง พบผู้เสียชีวิตรวม 7 ราย ทั้งผู้ใหญ่ เด็ก และผู้สูงอายุ เบื้องต้นพบว่าบ้านหลังดังกล่าวมีอาชีพรับจ้างทำอาหารส่งโรงงาน จึงมีถังแก๊สตั้งอยู่หน้าบ้านเป็นจำนวนมากนั้น
ความคืบหน้าเรื่องนี้ วันที่ 2 ตุลาคม 2568 รายการข่าวเที่ยงช่องวัน ช่อง ONE31 รายงานว่า น.ส.พักจิรา อายุ 18 ปี ลูกสาวเจ้าของบ้านซึ่งพักอยู่อีกหลังหนึ่ง เล่าว่า บ้านที่เกิดเหตุมีคนพักอยู่ 7 คน คืนก่อนเกิดเหตุมีญาติมาเยี่ยม แม่จึงตั้งเตาย่างบาร์บีคิวกินกัน ตอนเที่ยงคืนเธอกลับบ้านของตัวเอง และมาทราบข่าวตอนตี 2 ว่าบ้านถูกไฟไหม้แล้ว ทั้งนี้คุณแม่เคยบ่นว่าถังแก๊สในบ้านชอบรั่ว และไฟฟ้ามักจะลัดวงจรเป็นประจำ
เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า ต้นเพลิงมาจากชั้นล่างของบ้าน พอไฟลุกลามขึ้นด้านบน ผู้ที่อยู่ชั้น 2 ไม่สามารถหนีออกมาได้ เนื่องจากถูกควันและไฟปิดล้อมทั้งหมด จนเสียชีวิตรวม 7 คน
ภายหลังเพลิงสงบ เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบบ้านต้นเพลิง และกู้ภัยลำเลียงร่างผู้เสียชีวิตออกมา บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าของญาติและเพื่อนบ้าน ทีมแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลระยองเข้าตรวจและชันสูตรศพ ก่อนนำส่งโรงพยาบาลต่อไป
ขณะที่ เพื่อนของ น.ส.แนน หนึ่งในผู้เสียชีวิต โพสต์ข้อความไว้อาลัยว่า "เจอกันแทบทุกวัน พูดไม่ออก จับมือกันให้แน่น ๆ นะน้อง เดินทางครั้งนี้ไกลเลย หมดทุกข์หมดโศกไปเป็นเทวดานางฟ้าอยู่บนสวรรค์นะน้อง" ซึ่งมีผู้คนเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมาก
เมื่อตรวจสอบเฟซบุ๊กของผู้เสียชีวิต พบว่าโพสต์ครั้งสุดท้ายก่อนเกิดเหตุไฟไหม้ 16 ชั่วโมง คุณแม่โพสต์คลิปน่ารักของลูกสาว ซึ่งหลังเกิดเหตุกลายเป็นภาพสะเทือนใจ เนื่องจากเจ้าหน้าที่พบร่างของคุณแม่กอดปกป้องลูกน้อยไว้ในอ้อมอกจนถึงวินาทีสุดท้าย
ขณะที่ เพจเฟซบุ๊ก ข่าวสารบ้านค่าย ระยอง เปิดเผยกำหนดการสวดอภิธรรม และฌาปนกิจเคสไฟไหม้บ้าน เสียชีวิต 7 ศพ ประกอบด้วย คุณลัดดา, นายศราวุธ, น.ส.ดรารัตน์, น.ส.วิมลสิริ, ด.ญ.นภัสสร, ด.ช.ปรมะ และด.ญ.วิรินทร์ศรา ณ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล วันที่ 3 ตุลาคม 2568 เวลา 16.00 พิธีรดน้ำศพ เวลา 19.00 พิธีสวดอภิธรรมศพ
