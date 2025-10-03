นักท่องเที่ยวจีน จ่ายค่าโดยสาร 302 บาท แต่ไม่มีเหรียญบาท เลยแก้ปัญหาแบบชวนอมยิ้ม

ไรเดอร์เล่าประสบการณ์ ผู้โดยสารจีนจ่ายค่าโดยสาร 302 บาท แต่ไม่มีเหรียญบาท เลยแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ อมยิ้มทันที
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Wee Wat
วันที่ 3 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก Wee Wat ซึ่งประกอบอาชีพไรเดอร์ มีการเล่าเรื่องราวการรับผู้โดยสารชาวจีนที่แสนน่ารักว่า หลังจากที่ส่งลูกค้าถึงที่หมาย ค่าโดยสารอยู่ที่ 302 บาท ซึ่งลูกค้าก็ได้จ่ายเป็นเงินสดเป็นธนบัตร 100 บาท จำนวน 3 ใบ เหรียญ 1 บาท จำนวน 1 เหรียญ
อย่างไรก็ตาม ขาดอีก 1 บาท ยังหาไม่เจอ ไม่รู้จะจ่ายยังไง สุดท้ายผู้โดยสารก็เอาสแตมป์เซเว่น อีเลฟเว่น มูลค่า 1 บาทมาจ่าย ช่วยให้สถานการณ์นี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ส่วนไรเดอร์ก็รับเงินแบบขำ ๆ เอ็นดูในความประหยัด
ส่วนชาวเน็ตที่ได้อ่านโพสต์ดังกล่าว ก็แซวว่า ได้ถามผู้โดยสารไหมว่า มีออลเมมเบอร์ไหม? รับมุกกันโบ๊ะบ๊ะสุด ๆ