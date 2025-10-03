อุทาหรณ์ช็อก เด็กหญิงวิ่งไล่แมว ตกหม้อนมร้อนในครัวโรงเรียน โศกนาฏกรรมสุดสลด

เปิดอุทาหรณ์ช็อก เด็กหญิงวัยขวบเศษวิ่งไล่แมว เสียจังหวะตกหม้อนมร้อนในห้องครัวโรงเรียน กลายเป็นโศกนาฏกรรมสุดสลด
วันที่ 3 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ Sin Chew เผยว่า เกิดเหตุโศกนาฏกรรมสะเทือนใจ เด็กหญิงวัยเพียงขวบเศษ ในประเทศอินเดีย เกิดเสียหลักพลัดตกลงไปในหม้อนมร้อนที่ตั้งอยู่ในครัวของโรงเรียน จนเป็นเหตุให้เสียชีวิตอย่างสุดเศร้า โดยมีคลิปวิดีโอจากกล้องวงปิดภายในถูกเผยแพร่ออกมา เพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนใจผู้คน
ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นเผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 20 กันยายน ที่ผ่านมา ที่โรงเรียนอัมเบดการ์ คุรุกุลา ในเขตอนันตปุระ รัฐอานธรประเทศ ประเทศอินเดีย โดยอักษิตา ผู้เป็นแม่ของเด็กหญิงวัย 17 เดือน ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่โรงเรียนดังกล่าว และได้พาลูกสาวไปด้วยในวันเกิดเหตุ
ภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นว่า เด็กหญิงวิ่งเล่นไล่จับแมวตัวหนึ่งที่อยู่ในห้องครัวของโรงเรียน กระทั่งแมวเข้ามาใกล้บริเวณหม้อนมร้อนขนาดใหญ่ที่ถูกเปิดฝาตั้งเอาไว้ให้เย็น เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเด็กนักเรียนที่โรงเรียน ขณะนั้นเด็กหญิงเกิดเสียจังหวะสะดุดล้มตกลงไปในหม้อนมดังกล่าว และไม่สามารถขึ้นมาได้
จนเมื่อแม่ของเด็กหญิงได้ยินเสียงร้อง จึงรีบวิ่งมาอุ้มตัวเธอขึ้นมาจากหม้อนมร้อน และพาตัวส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม เด็กหญิงได้รับบาดเจ็บสาหัส มีบาดแผลถูกน้ำร้อนลวกอย่างรุนแรงทั่วร่างกาย อีกทั้งเธอยังสูดดมนมร้อนปริมาณมากเข้าร่างกาย จนระบบทางเดินหายใจและปอดได้รับความเสียหาย
ทางแพทย์พยายามช่วยรักษาอย่างสุดความสามารถ โดยมีการส่งตัวเธอไปรักษายังโรงพยาบาลขนาดใหญ่ แต่ในที่สุดเธอก็เสียชีวิตจากไปอย่างสุดสลด การสูญเสียครั้งนี้ทำให้ทางครอบครัวรู้สึกเศร้าเสียใจมาก ขณะที่สังคมเกิดความไม่พอใจ ชี้ว่าเป็นความประมาทของทางผู้ปกครองที่ปล่อยให้ลูกน้อยอยู่ตามลำพังในที่ที่มีอันตราย
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนเหตุการณ์โดยละเอียด ในเบื้องต้นยังไม่มีการตั้งข้อหาหรือดำเนินความผิดกับบุคคลใด
ขอบคุณข้อมูลจาก Sin Chew, Mothership