Big C ประกาศปลดพนักงาน หลังทะเลาะวิวาทกับลูกค้า งานนี้ชาวเน็ตเห็นแย้ง บอกลูกค้าก็ใช่ย่อย ควรปกป้องพนักงานมากกว่านี้
วันที่ 3 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก Big C มีการออกแถลงการณ์กรณีเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างพนักงานและลูกค้า มีรายละเอียดทั้งหมดดังนี้
จากเหตุการณ์ความไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นระหว่างพนักงานกับลูกค้า บริษัทขออภัยเป็นอย่างสูงและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์รุนแรงในครั้งนี้ ซึ่งก่อให้เกิดความไม่สบายใจ และกระทบต่อความไว้วางใจของลูกค้า
ทันทีที่ได้รับทราบเรื่อง บริษัทได้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และมีคำสั่งให้พนักงานที่เกี่ยวข้องพ้นสภาพพนักงานแล้ว
สำหรับลูกค้าและผู้ได้รับผลกระทบ บริษัทพร้อมให้ความดูแล การรักษาพยาบาล และรับผิดชอบอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งทบทวนมาตรการการทำงานและเพิ่มความเข้มงวดในการอบรมพนักงานทั่วประเทศ เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคต
ท้ายที่สุดนี้ บริษัทขออภัยเป็นอย่างสูงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่า บริษัทไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ โดยมีนโยบายชัดเจนให้พนักงานปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความสุภาพ ปลอดภัย เป็นมืออาชีพเสมอ บริษัทตระหนักดีว่า ความไว้วางใจจากลูกค้าคือสิ่งสำคัญที่สุด และจะดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความจริงใจ โปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าตลอดไป
อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตเห็นค้านกับแถลงการณ์บริษัท มองว่า ลูกค้าเป็นฝ่ายผิด และพนักงานไม่ควรต้องมารับผิดชอบจากการสูญเสียงานในเรื่องนี้
