Big C ประกาศปลดพนักงาน หลังทะเลาะวิวาทกับลูกค้า งานนี้ชาวเน็ตเห็นแย้ง

          Big C ประกาศปลดพนักงาน หลังทะเลาะวิวาทกับลูกค้า งานนี้ชาวเน็ตเห็นแย้ง บอกลูกค้าก็ใช่ย่อย ควรปกป้องพนักงานมากกว่านี้

Big C ปลดพนักงาน


          วันที่ 3 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก Big C มีการออกแถลงการณ์กรณีเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างพนักงานและลูกค้า มีรายละเอียดทั้งหมดดังนี้

          จากเหตุการณ์ความไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นระหว่างพนักงานกับลูกค้า บริษัทขออภัยเป็นอย่างสูงและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์รุนแรงในครั้งนี้ ซึ่งก่อให้เกิดความไม่สบายใจ และกระทบต่อความไว้วางใจของลูกค้า

          ทันทีที่ได้รับทราบเรื่อง บริษัทได้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และมีคำสั่งให้พนักงานที่เกี่ยวข้องพ้นสภาพพนักงานแล้ว

          สำหรับลูกค้าและผู้ได้รับผลกระทบ บริษัทพร้อมให้ความดูแล การรักษาพยาบาล และรับผิดชอบอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งทบทวนมาตรการการทำงานและเพิ่มความเข้มงวดในการอบรมพนักงานทั่วประเทศ เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคต

          ท้ายที่สุดนี้ บริษัทขออภัยเป็นอย่างสูงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่า บริษัทไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ โดยมีนโยบายชัดเจนให้พนักงานปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความสุภาพ ปลอดภัย เป็นมืออาชีพเสมอ บริษัทตระหนักดีว่า ความไว้วางใจจากลูกค้าคือสิ่งสำคัญที่สุด และจะดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความจริงใจ โปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าตลอดไป

          อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตเห็นค้านกับแถลงการณ์บริษัท มองว่า ลูกค้าเป็นฝ่ายผิด และพนักงานไม่ควรต้องมารับผิดชอบจากการสูญเสียงานในเรื่องนี้

Big C ปลดพนักงาน

Big C ปลดพนักงาน






โพสต์เมื่อ 3 ตุลาคม 2568 เวลา 19:36:22
