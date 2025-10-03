HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สงสัยว่าลูกงูจงอางเข้าบ้านไหม โพสต์ถามทีคนหลุดโฟกัส ไม่รู้ควรกลัวอะไร จบอย่างพีค

          สงสัยว่าลูกงูจงอางเข้าบ้านไหม โพสต์ถามทีเดียวคนหลุดโฟกัส ไม่รู้ควรกลัวอะไรก่อนกันระหว่างงูหรือสภาพปลั๊ก สุดท้ายเจ้าของยอมเปลี่ยน

งูจงอาง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Atnak Nw Aynakus

          วันที่ 3 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก Atnak Nw Aynakus มีการโพสต์รูปลูกงูจงอางที่อยู่กับปลั๊กพ่วง พร้อมกับสอบถามว่า ใช่ลูกงูจงอางจริง ๆ ไหม เนื่องจากงูพิษชนิดนี้ขึ้นชื่อถึงความร้ายแรง ต่อให้เป็นลูกงูก็อันตราย

          อย่างไรก็ตาม หลายคนกลับหลุดโฟกัสที่ปลั๊กไฟซึ่งขโมยซีนงูไปจนหมด สภาพของปลั๊กไฟนั้นดูเก่า และดูอันตรายมาก จนคนแซวว่า ระหว่างงูฉกกับปลั๊กไฟดูด อันไหนเสี่ยงตายกว่ากัน แล้วถ้าหากเพ่งดูดี ๆ จะเห็นว่า ลูกงูจงอางอยู่เกาะอยู่กับปลั๊กเลย เนียนไปกับสายสีดำ หากพลาดไม่เห็นก็อันตราย

          สุดท้าย เมื่อคนทักเรื่องปลั๊กไฟมาก ๆ แทบไม่สนใจเรื่องงู เจ้าของโพสต์จึงประกาศขอเปลี่ยนปลั๊กไฟเป็นที่เรียบร้อย


งูจงอาง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Atnak Nw Aynakus

งูจงอาง





เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สงสัยว่าลูกงูจงอางเข้าบ้านไหม โพสต์ถามทีคนหลุดโฟกัส ไม่รู้ควรกลัวอะไร จบอย่างพีค โพสต์เมื่อ 3 ตุลาคม 2568 เวลา 21:45:56
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปู มัณฑนา ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เม พรีมายา วันออกพรรษา เทศกาลกินเจ 2568 ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 งานออกพรรษา 2568 วันปิยมหาราช งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย