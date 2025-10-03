สงสัยว่าลูกงูจงอางเข้าบ้านไหม โพสต์ถามทีคนหลุดโฟกัส ไม่รู้ควรกลัวอะไร จบอย่างพีค

สงสัยว่าลูกงูจงอางเข้าบ้านไหม โพสต์ถามทีเดียวคนหลุดโฟกัส ไม่รู้ควรกลัวอะไรก่อนกันระหว่างงูหรือสภาพปลั๊ก สุดท้ายเจ้าของยอมเปลี่ยน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Atnak Nw Aynakus
วันที่ 3 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก Atnak Nw Aynakus มีการโพสต์รูปลูกงูจงอางที่อยู่กับปลั๊กพ่วง พร้อมกับสอบถามว่า ใช่ลูกงูจงอางจริง ๆ ไหม เนื่องจากงูพิษชนิดนี้ขึ้นชื่อถึงความร้ายแรง ต่อให้เป็นลูกงูก็อันตราย
อย่างไรก็ตาม หลายคนกลับหลุดโฟกัสที่ปลั๊กไฟซึ่งขโมยซีนงูไปจนหมด สภาพของปลั๊กไฟนั้นดูเก่า และดูอันตรายมาก จนคนแซวว่า ระหว่างงูฉกกับปลั๊กไฟดูด อันไหนเสี่ยงตายกว่ากัน แล้วถ้าหากเพ่งดูดี ๆ จะเห็นว่า ลูกงูจงอางอยู่เกาะอยู่กับปลั๊กเลย เนียนไปกับสายสีดำ หากพลาดไม่เห็นก็อันตราย
สุดท้าย เมื่อคนทักเรื่องปลั๊กไฟมาก ๆ แทบไม่สนใจเรื่องงู เจ้าของโพสต์จึงประกาศขอเปลี่ยนปลั๊กไฟเป็นที่เรียบร้อย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Atnak Nw Aynakus
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Atnak Nw Aynakus
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Atnak Nw Aynakus