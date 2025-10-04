HILIGHT
อินฟลูฯ สาววัย 19 เช็กอินลง IG กลายเป็นจุดมรณะ ถูกกระสุนปืนมือมืด ดับสลด

          อินฟลูเอนเซอร์สาววัย 19 ปี ชะตากรรมสลด หลังเช็กอินลง IG กลายเป็นจุดมรณะ ถูกคนร้ายซุ่มยิงจนเสียชีวิต 

อินฟลูฯ สาววัย 19 เช็กอิน IG กลายเป็นจุดมรณะ
ภาพจาก Instagram larissa_mayrla00

          วันที่ 4 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ ETtoday เผยว่า ลาริสซา มายร์ลา อินฟลูเอนเซอร์สาวชาวบราซิลวัย 19 ปี เผชิญชะตากรรมสุดเศร้าสะเทือนใจ ในขณะที่กำลังเดินทางไปเที่ยวพักผ่อน และเช็กอินบอกตำแหน่งผ่านบัญชีโซเชียลที่มีผู้ติดตามราว 1.2 หมื่น หารู้ไม่ว่ามันได้กลายเป็นการชี้เป้าสังหาร จนเป็นเหตุให้คนร้ายซุ่มยิงจนถึงแก่ชีวิต 

          ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น ระบุว่า เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมา ลาริสซาและเพื่อน ๆ ได้พากันไปเที่ยวที่สปารีสอร์ตแห่งหนึ่งในรัฐมารันเยา ทางตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิล ในช่วงเวลาพักผ่อน เธอได้ถ่ายรูปตอนสวมบิกินี่เล่นน้ำ รวมทั้งขวดเครื่องดื่ม และแชร์ลงไอจีสตอรี่ พร้อมทั้งเช็กอินบอกพิกัดสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าว 

อินฟลูฯ สาววัย 19 เช็กอิน IG กลายเป็นจุดมรณะ
ภาพจาก Instagram larissa_mayrla00

          หลังจากเวลาผ่านไปจนถึงช่วงบ่าย ในขณะที่ลาริสซาและเพื่อน ๆ กำลังจะเดินทางออกจากรีสอร์ต อยู่ ๆ ก็มีชาย 2 คน ปรากฏตัวขึ้นและใช้อาวุธปืนยิงใส่ลาริสซาจนแน่นิ่ง ก่อนที่จะหลบหนีไป โดยไม่ได้ทำร้ายเพื่อนคนอื่น ๆ กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยแพทย์ฉุกเฉินเดินทางมาถึงก็พบว่า ลาริสซาเสียชีวิตแล้วในที่เกิดเหตุ 

          ตำรวจได้ดำเนินการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ยังไม่มีการเปิดเผยตัวตนของผู้ต้องสงสัยหรือรายงานการจับกุม และสาเหตุของการฆาตกรรมยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด ในขณะที่สื่อท้องถิ่นบางแห่งคาดการณ์ว่า เหตุการณ์นี้อาจเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทระหว่างแก๊ง แต่ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ 

อินฟลูฯ สาววัย 19 เช็กอิน IG กลายเป็นจุดมรณะ
ภาพจาก Instagram larissa_mayrla00

          ครอบครัวของลาริสซา ได้ยืนยันการเสียชีวิตของเธอผ่านบัญชีอินสตาแกรม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยเขียนข้อความแสดงความเสียใจระบุว่า "คุณถูกพรากไปจากเราอย่างโหดร้าย เราเสียใจมาก แต่เราเชื่อว่าความยุติธรรมของพระเจ้าจะชนะในที่สุด และฆาตกรจะไม่มีวันรอดพ้นจากการลงโทษ"

          ด้านแฟน ๆ ผู้ติดตามลาริสซาบนโลกออนไลน์ต่างรู้สึกตกใจกับข่าวร้ายนี้ หลายคนพากันเข้าไปแสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อการจากไปก่อนวัยอันควรของเธอ  

ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday, needtoknow.co.uk  


อินฟลูฯ สาววัย 19 เช็กอินลง IG กลายเป็นจุดมรณะ ถูกกระสุนปืนมือมืด ดับสลด อัปเดตล่าสุด 4 ตุลาคม 2568
