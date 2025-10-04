ป้อนขาหมูให้ลูก คำสุดท้ายเจอสีน้ำเงินปริศนา รู้เลยเป็นเรื่องอะไร ป้าคนขายตอบสุดเฟล

ป้อนขาหมูให้ลูก คำสุดท้ายเจอสีน้ำเงินปริศนา รู้เลยเป็นเรื่องอะไร รีบไปหาป้าคนขาย ป้าบอกมันไม่ซึมอันตรายขนาดนั้น เจอแบบนี้เฟล ขอโทษไม่มีสักคำ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เฟซบุ๊ก JB Sirapuw
วันที่ 4 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก JB Sirapuw มีการโพสต์ระบายความรู้สึก หลังเจอเรื่องปัญหาโลกแตก แม่ค้าขายอาหารเขียนหมึกลงในถุงแล้วซึมเข้าอาหาร แม้รณรงค์หลายรอบก็ยังคงมีโอกาสเกิดขึ้นตลอด มีข้อความทั้งหมดดังนี้
ป้อนขาหมูลูกจะหมดอยู่แล้ว ตักชิ้นนี้มาป้อน พอเห็นตกใจมากรีบขี่ไปที่ร้านเลย ป้าบอก ปกติลูก มันล้างไม่ออก กลับมาเลยลองถูดู ไม่ออกยังไงหมึกติดมือมา เขาบอกมันไม่ซึมอันตรายขนาดนั้นหรอกลูก คำขอโทษไม่มีสักคำ
อยากสอบถามค่ะ แบบนี้ยังปกติอยู่มั้ย มีท่านไหนเคยเจอบ้างไหมคะ คำขอโทษสักคำไม่มีเลย เสียความรู้สึกมาก เจอคำพูดไป