ป้อนขาหมูให้ลูก คำสุดท้ายเจอสีน้ำเงินปริศนา รู้เลยเป็นเรื่องอะไร ป้าคนขายตอบสุดเฟล

          ป้อนขาหมูให้ลูก คำสุดท้ายเจอสีน้ำเงินปริศนา รู้เลยเป็นเรื่องอะไร รีบไปหาป้าคนขาย ป้าบอกมันไม่ซึมอันตรายขนาดนั้น เจอแบบนี้เฟล ขอโทษไม่มีสักคำ

ป้อนขาหมูให้ลูก เจอหมึกเปรอะอาหาร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เฟซบุ๊ก JB Sirapuw

          วันที่ 4 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก JB Sirapuw มีการโพสต์ระบายความรู้สึก หลังเจอเรื่องปัญหาโลกแตก แม่ค้าขายอาหารเขียนหมึกลงในถุงแล้วซึมเข้าอาหาร แม้รณรงค์หลายรอบก็ยังคงมีโอกาสเกิดขึ้นตลอด มีข้อความทั้งหมดดังนี้

ป้อนขาหมูให้ลูก เจอหมึกเปรอะอาหาร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เฟซบุ๊ก JB Sirapuw

          ป้อนขาหมูลูกจะหมดอยู่แล้ว ตักชิ้นนี้มาป้อน พอเห็นตกใจมากรีบขี่ไปที่ร้านเลย ป้าบอก ปกติลูก มันล้างไม่ออก กลับมาเลยลองถูดู ไม่ออกยังไงหมึกติดมือมา เขาบอกมันไม่ซึมอันตรายขนาดนั้นหรอกลูก คำขอโทษไม่มีสักคำ

ป้อนขาหมูให้ลูก เจอหมึกเปรอะอาหาร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เฟซบุ๊ก JB Sirapuw

ป้อนขาหมูให้ลูก เจอหมึกเปรอะอาหาร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เฟซบุ๊ก JB Sirapuw

ป้อนขาหมูให้ลูก เจอหมึกเปรอะอาหาร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เฟซบุ๊ก JB Sirapuw

          อยากสอบถามค่ะ แบบนี้ยังปกติอยู่มั้ย มีท่านไหนเคยเจอบ้างไหมคะ คำขอโทษสักคำไม่มีเลย เสียความรู้สึกมาก เจอคำพูดไป


โพสต์เมื่อ 4 ตุลาคม 2568 เวลา 15:59:12
