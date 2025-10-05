HILIGHT
จอดรถห้างดัง 16 นาทีโดนไป 100 แถม 2 ชม. โดน 400 ชาวเน็ตรู้ทำเล บอกเลยทำไมแพง

         จอดรถ 2 ชั่วโมงครึ่งในห้างดัง โดนเก็บเงิน 400 บาท ยิ่งเช็กราคายิ่งอึ้ง แค่ 16 นาทีก็คิดค่าจอดแล้ว ชาวเน็ตเบรก ช้าก่อน มันมีเงื่อนไข และกระแสตีกลับ

ราคาที่จอดรถ
ภาพจาก เฮ้ย นี่มันฟุตบาทไทยแลนด์ ใหม่

         วันที่ 5 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก เฮ้ย นี่มันฟุตบาทไทยแลนด์ ใหม่ มีการโพสต์ถึงห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ที่คิดค่าจอดแพงมากว่า มีลูกเพจส่งมาระบายและแจ้ง ใครจะไปใช้บริการห้างนี้ เขาโดนค่าจอดรถ 2 ชั่วโมง 25 นาที โดนไป 400 บาท

         จะไปห้างนี้ระวังค่าจอดรถมหาโหดนะครับ ถ้าใครไปเฉย ๆ แล้วไม่ซื้อของอัตราค่าจอดรถตามนี้เลยครับ ห้างในเมืองค่าจอดรถยังไม่แบบนี้เลย

กระแสชาวเน็ตตีกลับ ลูกเพจต้องการอะไร


         งานนี้ชาวเน็ตกระแสตีกลับ มองว่า การที่ห้างตั้งราคาสูง นั่นหมายความว่าต้องเจอคนที่ไม่ใช่ลูกค้ามาจอดรถเยอะแน่นอน เพราะอยู่ใกล้รถไฟฟ้า อาจจอดทิ้งไว้แล้วไปทำอย่างอื่นต่อ รวมถึงทำเลอาจเป็นทางผ่าน ทำให้คนเข้ามาแล้วออกไปทันที จึงต้องตั้งราคาแบบนี้ เช่น จอดเกิน 15 นาที นาทีที่ 16 คิด 100 บาท

         นอกจากนี้ ฝั่งลูกเพจยังนำเสนอข้อมูลเอาแต่ได้ ไม่ครบถ้วน เพราะไม่ยอมบอกว่า เงื่อนไขการซื้อของเพื่อเอาไปลดค่าจอดหรือจอดฟรี มันมีอะไรบ้าง การที่โดนไป 400 บาท แสดงว่าไม่ใช่ลูกค้าแน่นอน



ราคาที่จอดรถ

ราคาที่จอดรถ

ราคาที่จอดรถ






อัปเดตล่าสุด 5 ตุลาคม 2568 เวลา 22:06:35
