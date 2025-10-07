พนง. อึ้ง บริษัทจ่าย 5 ล้าน มากกว่าเงินเดือน 300 เท่า แถมชนะคดี หลังถูกฟ้องเรียกคืน

พนักงานอึ้งมาก จู่ ๆ ได้เงินก้อนโตกว่า 5 ล้าน มากกว่าเงินเดือน 300 เท่า รีบลาออกอย่างไว แถมชนะคดี หลังนายจ้างฟ้องจะเอาคืน
วันที่ 4 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์เดลี่เมล รายงานว่า พนักงานบริษัทในประเทศชิลี ลาออกจากงานหลังได้รับจ่ายเงินมากกว่าเงินเดือนถึง 300 เท่า แถมยังชนะคดีหลังเจ้านายพยายามยื่นฟ้องเพื่อจะเรียกเงินคืนด้วย กลายมาเป็นคดีสุดอึ้งซึ่งได้รับความสนใจไปทั่วโลก
พนักงานชายรายดังกล่าว ทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยที่บริษัทอาหาร Dan Consorcio Industrial de Alimentos de Chile โดยมีรายได้ตกเดือนละ 500,000 เปโซ (ราว 16,000 บาท) แต่แล้วในเดือนพฤษภาคม 2565 นายจ้างของเขาได้โอนเงินจำนวน 165 ล้านเปโซ (ราว 5.5 ล้านบาท) เข้าไปบัญชีของพนักงานรายนี้ โดยบริษัทอ้างว่าตอนแรกเขาตกลงที่จะคืนเงิน หลังการประชุมร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล แต่แล้วใน 3 วันต่อมา เขากลับยื่นใบลาออก นำมาซึ่งการต่อสู้ทางกฎหมายที่ใช้เวลาถึง 3 ปี
ฝ่ายผู้จัดการกล่าวหาพนักงานข้อหาลักทรัพย์ ซึ่งอาจทำให้เขาถูกปรับและจำคุกสูงสุด 540 วัน หากศาลตัดสินว่ามีความผิด อย่างไรก็ตาม ผู้พิพากษาในซานติอาโกได้ยกฟ้องคดี วินิจฉัยว่านี่ไม่ใช่คดีลักทรัพย์ แต่เป็นการเก็บเงินที่ไม่ได้รับอนุญาต จึงไม่ใช่อาชญากรรมที่ศาลจะดำเนินคดี เนื่องจากไม่ใช่การลักทรัพย์
ทั้งนี้ ทางบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะเรียกเงินคืน โดยระบุว่า เราจะใช้ทุกขั้นตอนทางกฎหมายที่เป็นไปได้ โดยเฉพาะการยื่นอุทธรณ์เพื่อขอให้มีการทบทวนคำตัดสินใหม่อีกครั้ง
ขอบคุณข้อมูลจาก Daily Mail