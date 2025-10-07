HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

หนุ่มแชร์ชีวิตสุดดาร์ก น้องชายส่อกลายเป็นลูก แม้มีแม่คนเดียวกัน - DNA ฟันธงไม่ได้


          หนุ่มเปิดมุมมืดครอบครัว น้องชายส่อกลายเป็นลูก แม้มีแม่แท้ ๆ คนเดียวกัน ซ้ำดีเอ็นเอพิสูจน์ความจริงไม่ได้ สุดท้ายต้องพึ่งศาล ปิดฉากคดีสุดดาร์ก 


หนุ่มเล่าชีวิตดาร์ก เพิ่งรู้น้องชายอาจกลายเป็นลูกตัวเอง
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

          วันที่ 28 กันยายน 2568 เว็บไซต์มิร์เรอร์ รายงานว่า หนุ่มอเมริกันวัย 26 ปี ออกมาเปิดเรื่องราวมุมมืดของครอบครัว หลังจากตัวเองตกเป็นเหยื่อถูกแม่แท้ ๆ ล่วงละเมิดทางเพศมาตั้งแต่อายุ 10 ขวบ และเขายังมั่นใจว่าน้องชายวัย 16 ปีที่เกิดมาพร้อมกับความพิการ น่าจะเป็นผลพวงที่เกิดจากการล่วงละเมิดนั้น หรือกล่าวคือน้องชายคนนี้ แท้จริงน่าจะเป็นลูกของเขาเอง 

          โลแกน กิฟฟอร์ด วัย 26 ปี ได้ลากตัวผู้เป็นแม่อย่าง ดอรีน กิฟฟอร์ด มาขึ้นศาลครอบครัว หลังถูกแม่ล่วงละเมิดทางเพศมาตั้งแต่เด็ก โดยเขาสงสัยว่าน้องชายวัย 16 ปี อาจเป็นทายาททางสายเลือดของเขา แต่การตรวจดีเอ็นเอนั้นไม่อาจให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนได้ 

          ย้อนไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา โลแกนยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อขอให้มีการตรวจดีเอ็นเอขั้นสูง หวังพิสูจน์ทราบว่าบุคคลที่เป็นผู้ให้กำเนิดน้องชายวัย 16 ปี คือตัวเขา หรือ ธีโอดอร์ กิฟฟอร์ด ซึ่งเป็นพ่อของเขา อย่างไรก็ตาม ผลจากการตรวจดีเอ็นเอไม่สามารถให้ข้อสรุปได้ เนื่องจากดีเอ็นเอของทั้งคู่ตรงกับเด็กหนุ่ม 99.9% และแม้จะมีการทดสอบเพิ่มเติม ผลจากห้องปฏิบัติการก็ไม่สามารถให้ความชัดเจนไปมากกว่านี้ได้ 


          กระทั่งการพิจารณาคดีล่าสุด ผู้พิพากษาระบุว่า การตรวจดีเอ็นเอได้จำกัดความเป็นไปได้ ว่าคนที่เป็นพ่อของเด็กหนุ่มเหลือแค่เพียงโลแกนกับธีโอดอร์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากธีโอดอร์ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมกระบวนการทางกฎหมาย ศาลจึงมีทางเลือกจำกัด หากธีโอดอร์ไม่ต้องการเข้าร่วม ศาลก็ไม่อาจให้เขาเป็นพ่อของเด็กได้ ดังนั้นศาลจึงมีคำสั่งอนุมัติและประกาศให้โลแกนเป็นพ่อทางกฎหมายของเด็กหนุ่มแทน 

          คำตัดสินของศาล ทำให้ขณะนี้โลแกนกลายมาเป็นผู้ปกครองทางกฎหมายของน้องชาย ขณะที่ดอรีน ผู้เป็นแม่ กล่าวเพียงว่า "ฉันคิดว่าธีโอดอร์เป็นพ่อเด็กอย่างไม่ต้องสงสัย แต่ฉันคงไม่อาจทำให้คดีนี้ยืดเยื้อต่อได้ ฉันคิดว่าคงจะดีที่สุดถ้าเรายอมรับคดีที่เกิดขึ้น และหยุดเรื่องบ้า ๆ ไว้เพียงเท่านี้

          ขณะที่ทนายของโลแกน เผยกับศาลว่า ไม่มีตัวเลือกในการทดสอบความเป็นบิดา-บุตรเพิ่มเติมอีกแล้ว คดีนี้มาถึงทางตันในมุมมองทางวิทยาศาสตร์ 
 
          อนึ่ง หลังมีคำตัดสิน โลแกนได้เผยถึงความโล่งใจและปรารถนาที่จะมูฟออน โดยระบุว่า นี่เป็นคำตอบที่เขาคาดหวังไว้ ในที่สุดเรื่องนี้ก็ถูกปิดฉากลง ไม่ใช่แค่กับตัวเขาในฐานะเหยื่อเด็กชายที่เหลือรอด แต่ยังรวมถึงคนอื่น ๆ ที่ไม่ได้ออกมาร้องขออะไรจากเรื่องนี้ 

          ทั้งนี้ โลแกนเลือกที่จะออกมาเปิดเผยเรื่องราวของตนเองสู่สังคม เพื่อหวังจะสร้างความตระหนักรู้และเป็นพลังแก่เด็กชายคนอื่น ๆ ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศในวัยเด็กเช่นเดียวกัน โดยเขาถูกแม่แท้ ๆ ล่วงละเมิดตั้งแต่อายุเพียง 10 ขวบ ก่อนจะออกมาแจ้งเรื่องที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่เป็นครั้งแรก ขณะมีอายุ 16 ปี ด้วยเหตุนี้ในปี 2558 แม่ของเขาจึงถูกศาลตัดสินให้มีความผิด พิพากษาโทษจำคุก 8 - 20 ปี โดยให้รอลงอาญา พร้อมขึ้นทะเบียนผู้กระทำความผิดทางเพศ 

          ปัจจุบันแม่ของโลแกนใช้ชีวิตอยู่ที่รัฐแมสซาชูเซตส์ ขณะที่โลแกนย้ายมาสร้างชีวิตใหม่ในรัฐเนวาดา โดยทำงานให้กับผู้ว่าการรัฐ 


ขอบคุณข้อมูลจาก
Mirror 



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หนุ่มแชร์ชีวิตสุดดาร์ก น้องชายส่อกลายเป็นลูก แม้มีแม่คนเดียวกัน - DNA ฟันธงไม่ได้ อัปเดตล่าสุด 7 ตุลาคม 2568 เวลา 15:18:06 4,638 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เม พรีมายา ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย