หนุ่มเปิดมุมมืดครอบครัว น้องชายส่อกลายเป็นลูก แม้มีแม่แท้ ๆ คนเดียวกัน ซ้ำดีเอ็นเอพิสูจน์ความจริงไม่ได้ สุดท้ายต้องพึ่งศาล ปิดฉากคดีสุดดาร์ก
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
วันที่ 28 กันยายน 2568 เว็บไซต์มิร์เรอร์ รายงานว่า หนุ่มอเมริกันวัย 26 ปี ออกมาเปิดเรื่องราวมุมมืดของครอบครัว หลังจากตัวเองตกเป็นเหยื่อถูกแม่แท้ ๆ ล่วงละเมิดทางเพศมาตั้งแต่อายุ 10 ขวบ และเขายังมั่นใจว่าน้องชายวัย 16 ปีที่เกิดมาพร้อมกับความพิการ น่าจะเป็นผลพวงที่เกิดจากการล่วงละเมิดนั้น หรือกล่าวคือน้องชายคนนี้ แท้จริงน่าจะเป็นลูกของเขาเอง
โลแกน กิฟฟอร์ด วัย 26 ปี ได้ลากตัวผู้เป็นแม่อย่าง ดอรีน กิฟฟอร์ด มาขึ้นศาลครอบครัว หลังถูกแม่ล่วงละเมิดทางเพศมาตั้งแต่เด็ก โดยเขาสงสัยว่าน้องชายวัย 16 ปี อาจเป็นทายาททางสายเลือดของเขา แต่การตรวจดีเอ็นเอนั้นไม่อาจให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนได้
ย้อนไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา โลแกนยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อขอให้มีการตรวจดีเอ็นเอขั้นสูง หวังพิสูจน์ทราบว่าบุคคลที่เป็นผู้ให้กำเนิดน้องชายวัย 16 ปี คือตัวเขา หรือ ธีโอดอร์ กิฟฟอร์ด ซึ่งเป็นพ่อของเขา อย่างไรก็ตาม ผลจากการตรวจดีเอ็นเอไม่สามารถให้ข้อสรุปได้ เนื่องจากดีเอ็นเอของทั้งคู่ตรงกับเด็กหนุ่ม 99.9% และแม้จะมีการทดสอบเพิ่มเติม ผลจากห้องปฏิบัติการก็ไม่สามารถให้ความชัดเจนไปมากกว่านี้ได้
กระทั่งการพิจารณาคดีล่าสุด ผู้พิพากษาระบุว่า การตรวจดีเอ็นเอได้จำกัดความเป็นไปได้ ว่าคนที่เป็นพ่อของเด็กหนุ่มเหลือแค่เพียงโลแกนกับธีโอดอร์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากธีโอดอร์ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมกระบวนการทางกฎหมาย ศาลจึงมีทางเลือกจำกัด หากธีโอดอร์ไม่ต้องการเข้าร่วม ศาลก็ไม่อาจให้เขาเป็นพ่อของเด็กได้ ดังนั้นศาลจึงมีคำสั่งอนุมัติและประกาศให้โลแกนเป็นพ่อทางกฎหมายของเด็กหนุ่มแทน
คำตัดสินของศาล ทำให้ขณะนี้โลแกนกลายมาเป็นผู้ปกครองทางกฎหมายของน้องชาย ขณะที่ดอรีน ผู้เป็นแม่ กล่าวเพียงว่า "ฉันคิดว่าธีโอดอร์เป็นพ่อเด็กอย่างไม่ต้องสงสัย แต่ฉันคงไม่อาจทำให้คดีนี้ยืดเยื้อต่อได้ ฉันคิดว่าคงจะดีที่สุดถ้าเรายอมรับคดีที่เกิดขึ้น และหยุดเรื่องบ้า ๆ ไว้เพียงเท่านี้"
ขณะที่ทนายของโลแกน เผยกับศาลว่า ไม่มีตัวเลือกในการทดสอบความเป็นบิดา-บุตรเพิ่มเติมอีกแล้ว คดีนี้มาถึงทางตันในมุมมองทางวิทยาศาสตร์
อนึ่ง หลังมีคำตัดสิน โลแกนได้เผยถึงความโล่งใจและปรารถนาที่จะมูฟออน โดยระบุว่า นี่เป็นคำตอบที่เขาคาดหวังไว้ ในที่สุดเรื่องนี้ก็ถูกปิดฉากลง ไม่ใช่แค่กับตัวเขาในฐานะเหยื่อเด็กชายที่เหลือรอด แต่ยังรวมถึงคนอื่น ๆ ที่ไม่ได้ออกมาร้องขออะไรจากเรื่องนี้
ทั้งนี้ โลแกนเลือกที่จะออกมาเปิดเผยเรื่องราวของตนเองสู่สังคม เพื่อหวังจะสร้างความตระหนักรู้และเป็นพลังแก่เด็กชายคนอื่น ๆ ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศในวัยเด็กเช่นเดียวกัน โดยเขาถูกแม่แท้ ๆ ล่วงละเมิดตั้งแต่อายุเพียง 10 ขวบ ก่อนจะออกมาแจ้งเรื่องที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่เป็นครั้งแรก ขณะมีอายุ 16 ปี ด้วยเหตุนี้ในปี 2558 แม่ของเขาจึงถูกศาลตัดสินให้มีความผิด พิพากษาโทษจำคุก 8 - 20 ปี โดยให้รอลงอาญา พร้อมขึ้นทะเบียนผู้กระทำความผิดทางเพศ
ปัจจุบันแม่ของโลแกนใช้ชีวิตอยู่ที่รัฐแมสซาชูเซตส์ ขณะที่โลแกนย้ายมาสร้างชีวิตใหม่ในรัฐเนวาดา โดยทำงานให้กับผู้ว่าการรัฐ
ขอบคุณข้อมูลจาก
Mirror