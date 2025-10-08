หุ่นยนต์ส่งอาหารถึงห้อง สาวโผล่มารับท่าแปลก คนดูแล้วเอะใจ เขาเล่นอะไร ?

หุ่นยนต์ส่งอาหารถึงห้อง แต่แขกโผล่มารับแบบไม่ธรรมดา คลานมา-ใช้ปากคาบ คนสงสัย เขาเล่นอะไร แถมไม่ใส่เสื้อ ?
ภาพจาก TikTok
วันที่ 7 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ Mirror Media รายงานว่า ในขณะที่เทคโนโลยีในประเทศจีนมีความล้ำในหลาย ๆ ด้าน หุ่นยนต์ส่งอาหาร ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นบริการของโลกยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี แต่ถึงอย่างนั้น ไม่นานมานี้กลับมีภาพไวรัลเกี่ยวกับหุ่นยนต์ส่งอาหารถูกแชร์ต่อในประเทศจีน เนื่องจากพฤติกรรมแปลก ๆ ของคนที่โผล่มารับอาหาร
จากคลิปพบว่า หุ่นยนต์ส่งอาหารสีขาวได้นำอาหารมาส่งหน้าประตูห้องหนึ่ง รอลูกค้าเปิดประตูออกมารับ จากนั้นจะเห็นว่ามีผู้หญิงผมสั้นรายหนึ่ง คลานออกมาจากกระตู เอื้อมมือซ้ายออกมาหยิบของแล้วจะหันหลังกลับ แต่อยู่ ๆ เธอก็ชะงัก ราวกับมีคนในห้องพูดอะไรบางอย่าง เธอจึงวางของกลับลงไปบนชั้นที่หุ่นยนต์ แล้วเปลี่ยนมาใช้ปากคาบถุงเข้าไปในห้องแทน
ท่าทางแปลก ๆ ของเธอทำให้คนอดตั้งคำถามไม่ได้ ว่าเหตุใดจึงต้องใช้ปากคาบ แถมหลายคนยังสังเกตว่าสาวคนนี้คล้ายไม่ได้สวมเสื้อ ขณะที่บางคอมเมนต์มีการหยอกล้อว่า "นายให้ภารกิจมาแบบนี้" และ "ตอนแรกก็ใช้มือ แต่ถูกห้ามไว้"
