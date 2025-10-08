ไรเดอร์ซีด ลูกค้าลื่นล้ม Balenciaga เปียก เรียกเงิน 1.6 หมื่น จำยอมผ่อนใครผิด ใครถูก

ไรเดอร์หนุ่มระบาย ลูกค้าลื่นล้มหน้าคอนโดเพราะพื้นเปียกน้ำ ก่อนถูกแจ้งความเรียกค่าเสียหายรองเท้า Balenciaga 16,000 บาท ชาวเน็ตแห่วิจารณ์สนั่น
อาชีพไรเดอร์รับ-ส่งผู้โดยสาร เป็นอีกหนึ่งงานที่ต้องอาศัยทั้งความอดทนและความรับผิดชอบสูง เพราะต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ไม่แน่นอน การจราจรที่แออัด และความเสี่ยงจากอุบัติเหตุอยู่เสมอ แม้จะดูเป็นอาชีพอิสระ แต่เบื้องหลังนั้นต้องแบกรับความเสี่ยงหลายรูปแบบในแทบทุกวัน
วันที่ 7 ตุลาคม 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ในกลุ่ม Gเคลื่อนที่เร็วเราช่วยกัน โดยเจ้าตัวทำงานเป็นไรเดอร์ เล่าเหตุการณ์หลังเกิดอุบัติเหตุขณะรับลูกค้าหน้าคอนโด แต่ลูกค้าลื่นแอ่งน้ำ ต่อมาเรียกค่าเสียหายรองเท้ามูลค่า 16,000 บาท เจ้าตัวยอมผ่อนจ่ายเพราะไม่มีเงินสด แต่รู้สึกว่าไม่เป็นธรรม จึงตั้งคำถามควรจ่ายต่อหรือทำอย่างไรดี
โพสต์ดังกล่าว ระบุว่า รับลูกค้าจากไอดีโอ พอดีเกิดอุบัติเหตุ หน้าคอนโดมีแอ่งน้ำ ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ลื่นแต่ไม่ล้ม ลูกค้าได้รับบาดเจ็บ ตนถามลูกค้าว่า เจ็บไหม ไปหาหมอไหม เขากดยกเลิกงานแล้วเดินขึ้นคอนโด ยังไม่เคลียร์อะไร (คิดในใจว่าเขาคงไม่เอาเรื่อง) ตนก็เปิดรับงานต่อ 2-3 งาน
สักพักศูนย์โทร. ให้ ไปโรงพัก ลูกค้าแจ้งความเรียกค่าเสียหายรองเท้า มูลค่า 16,000 บาท ถ้าซ่อมเสียประมาณ 1,600 บาทแต่ผู้เสียหายให้ชดใช้ราคาเต็มเพื่อไปซื้อของใหม่ แต่ตนรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งเหตุการณ์มันเป็นอุบัติเหตุไม่อยากให้เกิด แต่ลูกค้าลงบันทึกให้ชดใช้ ซึ่งตนไม่มีเงินสด จึงเจรจาขอผ่อน 8 งวด งวดละ 2,000 บาท จ่ายไปแล้วงวดแรกที่โรงพัก แต่ตนไม่อยากเสีย มันมากเกินไป ตนควรจ่ายค่าเสียหายต่อ หรือต้องทำอย่างไร
อีกด้านหนึ่ง มีความเห็นเชิงกฎหมายเข้ามาเสริมว่า กรณีเช่นนี้เข้าข่าย เหตุสุดวิสัย เพราะผู้ขับขี่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเหตุ อีกทั้งทรัพย์สินที่เสียหายมีค่าเสื่อมสภาพจากการใช้งานอยู่แล้ว การเรียกค่าเสียหายเต็มจำนวนจึงเกินสมควร หลายคนมองว่าการชดใช้ในส่วนค่าซ่อมหรือชดเชยตามจริงเพียงบางส่วนเป็นทางออกที่ยุติธรรมกว่า พร้อมแนะให้หน่วยงานหรือบริษัทเข้ามาดูแลเพื่อป้องกันไรเดอร์ถูกเอาเปรียบ