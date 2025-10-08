HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ไรเดอร์ซีด ลูกค้าลื่นล้ม Balenciaga เปียก เรียกเงิน 1.6 หมื่น จำยอมผ่อนใครผิด ใครถูก

 
 
           ไรเดอร์หนุ่มระบาย ลูกค้าลื่นล้มหน้าคอนโดเพราะพื้นเปียกน้ำ ก่อนถูกแจ้งความเรียกค่าเสียหายรองเท้า  Balenciaga  16,000 บาท ชาวเน็ตแห่วิจารณ์สนั่น

ไรเดอร์

           อาชีพไรเดอร์รับ-ส่งผู้โดยสาร เป็นอีกหนึ่งงานที่ต้องอาศัยทั้งความอดทนและความรับผิดชอบสูง เพราะต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ไม่แน่นอน การจราจรที่แออัด และความเสี่ยงจากอุบัติเหตุอยู่เสมอ แม้จะดูเป็นอาชีพอิสระ แต่เบื้องหลังนั้นต้องแบกรับความเสี่ยงหลายรูปแบบในแทบทุกวัน

           วันที่ 7 ตุลาคม 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ในกลุ่ม Gเคลื่อนที่เร็วเราช่วยกัน โดยเจ้าตัวทำงานเป็นไรเดอร์ เล่าเหตุการณ์หลังเกิดอุบัติเหตุขณะรับลูกค้าหน้าคอนโด แต่ลูกค้าลื่นแอ่งน้ำ ต่อมาเรียกค่าเสียหายรองเท้ามูลค่า 16,000 บาท เจ้าตัวยอมผ่อนจ่ายเพราะไม่มีเงินสด แต่รู้สึกว่าไม่เป็นธรรม จึงตั้งคำถามควรจ่ายต่อหรือทำอย่างไรดี

           โพสต์ดังกล่าว ระบุว่า รับลูกค้าจากไอดีโอ พอดีเกิดอุบัติเหตุ หน้าคอนโดมีแอ่งน้ำ ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ลื่นแต่ไม่ล้ม ลูกค้าได้รับบาดเจ็บ ตนถามลูกค้าว่า เจ็บไหม ไปหาหมอไหม เขากดยกเลิกงานแล้วเดินขึ้นคอนโด ยังไม่เคลียร์อะไร (คิดในใจว่าเขาคงไม่เอาเรื่อง) ตนก็เปิดรับงานต่อ 2-3 งาน 

           สักพักศูนย์โทร. ให้ ไปโรงพัก ลูกค้าแจ้งความเรียกค่าเสียหายรองเท้า มูลค่า 16,000 บาท ถ้าซ่อมเสียประมาณ 1,600 บาทแต่ผู้เสียหายให้ชดใช้ราคาเต็มเพื่อไปซื้อของใหม่ แต่ตนรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งเหตุการณ์มันเป็นอุบัติเหตุไม่อยากให้เกิด แต่ลูกค้าลงบันทึกให้ชดใช้ ซึ่งตนไม่มีเงินสด จึงเจรจาขอผ่อน 8 งวด งวดละ 2,000 บาท จ่ายไปแล้วงวดแรกที่โรงพัก แต่ตนไม่อยากเสีย มันมากเกินไป ตนควรจ่ายค่าเสียหายต่อ หรือต้องทำอย่างไร

ไรเดอร์



           ภายหลังเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ออกไป คอมเมนต์ส่วนใหญ่จากชาวเน็ตต่างพุ่งเป้าไปที่ฝั่งลูกค้า มองว่าเป็นการกระทำที่ ไม่สมฐานะ เพราะใส่รองเท้าแบรนด์เนมราคาหลักหมื่น แต่กลับเรียกมอเตอร์ไซค์นั่งตอนหน้าฝน ทั้งที่สามารถเรียกรถยนต์ หรือ แท็กซี่ ในราคาที่ต่างกันไม่มาก หลายคนมองว่าเหตุการณ์นี้เป็นอุบัติเหตุสุดวิสัย ไม่ควรผลักภาระให้ไรเดอร์ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด โดยเฉพาะเมื่อรองเท้ายังไม่พังและสามารถซ่อมได้ในราคาหลักพันเท่านั้น

           อีกด้านหนึ่ง มีความเห็นเชิงกฎหมายเข้ามาเสริมว่า กรณีเช่นนี้เข้าข่าย เหตุสุดวิสัย เพราะผู้ขับขี่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเหตุ อีกทั้งทรัพย์สินที่เสียหายมีค่าเสื่อมสภาพจากการใช้งานอยู่แล้ว การเรียกค่าเสียหายเต็มจำนวนจึงเกินสมควร หลายคนมองว่าการชดใช้ในส่วนค่าซ่อมหรือชดเชยตามจริงเพียงบางส่วนเป็นทางออกที่ยุติธรรมกว่า พร้อมแนะให้หน่วยงานหรือบริษัทเข้ามาดูแลเพื่อป้องกันไรเดอร์ถูกเอาเปรียบ
 
ไรเดอร์

ไรเดอร์



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ไรเดอร์ซีด ลูกค้าลื่นล้ม Balenciaga เปียก เรียกเงิน 1.6 หมื่น จำยอมผ่อนใครผิด ใครถูก อัปเดตล่าสุด 8 ตุลาคม 2568 เวลา 10:14:41 8,415 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เม พรีมายา ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง วันปิยมหาราช งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย