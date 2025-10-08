ดาราสาวลุยงานจิตอาสา ช่วยน้ำท่วมไต้หวัน แต่ชุดทำคนหลุดโฟกัส ทำดียังถูกวิจารณ์

สาวคนดังลุยงานจิตอาสา ทำดีควรชื่นชม แต่ทำไมคนหลุดโฟกัส วิจารณ์กันจากชุด เจ้าตัวโอดไม่ได้ตั้งใจโชว์ เปิดภาพทำงานอาบเหงื่อ
จากเหตุน้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่กว่างฝู เขตฮวาเหลียน ของไต้หวัน ซึ่งทำให้มีผู้ประสบภัยจำนวนมาก รวมถึงงเกิดตะกอนสะสมหลังภัยพิบัติ พบว่าเหล่าศิลปินคนดังและอินฟลูเอนเซอร์ต่างก็เข้ามาร่วมทำงานจิตอาสา ช่วยกันทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูสภาพบ้านเมืองให้กลับมาเป็นดังเดิม
ฉี่จิ่นเยว่ นักแสดงสาวไต้หวัน ก็เป็นอีกหนึ่งคนดังที่ลงพื้นที่ทำงานจิตอาสาด้วยตัวเอง โดยหลังเคลียร์ตารางงานเสร็จสิ้น เธอก็นำข้าวของไปเก็บก่อนขับรถลงใต้ไปฮวาเหลียนกับรูมเมตทันที ซึ่งเมื่อไปถึงเธอก็ไม่รอช้า เริ่มตักตะกอนและขนย้ายเศษซากต่าง ๆ ทันที
รายงานเผยว่านักแสดงสาวทุ่มเทกับการทำงานจิตอาสามาก จนแทบไม่ได้แตะโทรศัพท์ทั้งวัน แม้แต่เนื้อตัวของเธอก็เต็มไปด้วยคราบโคลนและทราย เธอไม่รู้ตัวเลยว่าเปื้อนขนาดนี้จนมีคนมาถ่ายรูปไว้
ที่น่าสนใจคือช่วงหนึ่ง ฉี่จิ่นเยว่ ได้พบกับนักการเมืองท้องถิ่นที่เข้ามาสำรวจพื้นที่โดยบังเอิญ ซึ่งเธอก็บอกเขาทันทีว่า "อย่าเอาแต่ยืนดูเฉย ๆ ช่วยกันตักเร็ว" ก่อนจะหยิบเครื่องมือทำงานต่อ ทำให้นักการเมืองรายดังกล่าวต้องลงมาช่วยออกแรงตักดินโคลนเช่นกัน
สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้มีชาวเน็ตมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็น เช่น "ที่แท้ก็คุณนี่เองที่ทำให้เขา (นักการเมือง) ออกไปจากที่นั่น" "จิตอาสาคนสวย สะดุดตามาก" และ "คุณคงเป็นเพียงคนเดียวที่บังคับให้เขาขุดดินได้"
เสียงวิจารณ์นั้นทำให้หญิงสาวเจ็บปวดไม่น้อย จนต้องออกมาตอบผ่านไอจีสตอรี่ ยืนยันว่าเธอไม่ได้แต่งหน้า และรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคำวิจารณ์เหล่านี้ พร้อมกันนั้นยังลงภาพซูมหน้าใกล้ ๆ เพื่อพิสูจน์ความหน้าสด พร้อมแท็กไปถึงเหล่าคนที่วิจารณ์เธอ
ส่วนการแต่งตัวนั้น ฉี่จิ่นเยว่ อธิบายว่า เดิมเธอสวมเสื้อแจ็คเก็ตทับไว้ แต่ขณะที่ตักโคลนนั้นอากาศร้อนมาก เธอเหงื่อท่วมตัวจึงต้องถอดเสื้อนอกออกเพื่อให้ทำงานง่ายขึ้น ไม่ได้ตั้งใจจะโชว์สภาพตอนสวมเสื้อกล้าม ยืนยันว่าเธอแค่เลือกเสื้อผ้าราคาถูกที่ซับเหงื่อได้ดีเท่านั้น จะได้ไม่เสียดายหากชุดเปื้อน ไม่เคยคิดเลยว่าจะถูกผู้คนตัดสินเธอจากเรื่องนี้
