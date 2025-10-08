เชฟหนุ่มไทย ดับข้างถนนที่กัมพูชา หลัง รพ. ปฏิเสธรักษา พบปมคาใจ เงิน 3 แสนหายปริศนา

เชฟหนุ่มไทยวัย 24 ปี เสียชีวิตข้างถนนในกัมพูชา หลังถูกโรงพยาบาลปฏิเสธรักษา ครอบครัวช็อกเงินกว่า 3 แสนบาทหายเกลี้ยง เชื่อถูกทำร้ายก่อนเสียชีวิต
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
จากเหตุชวนสลดใจ กรณีโลกออนไลน์เผยภาพชายไทยวัย 24 ปี เร่ร่อนอยู่หน้าอาคารแห่งหนึ่งที่ปอยเปต ประเทศกัมพูชา หลังถูกโรงพยาบาลปฏิเสธการรักษา ก่อนต่อมาพบว่าเสียชีวิตแล้ว ทราบชื่อคือ นายเมธาชาญ อดีตเชฟหนุ่มเรือสำราญที่เคยเดินทางรอบโลกและมีรายได้ดี ขณะที่ครอบครัวในไทยวอนรัฐช่วยนำร่างลูกชายกลับบ้านเกิดที่ จ.นครศรีธรรมราช
เกี่ยวกับเรื่องนี้ วันที่ 8 ตุลาคม 2568 รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่อง 3 รายงานว่า คุณ แทนรัก จุลเจริญ ทีมงานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน ได้โพสต์ข้อความถามหามนุษยธรรมจากกรณีนี้ว่า "กัมพูชา มนุษยธรรมอยู่ไหน คนไทย ป่วยหนัก ขยับตัวไม่ได้ ป่วยตั้งแต่เช้า นำตัวส่งโรงพยาบาลในปอยเปต แต่เจ้าหน้าที่ไม่รับรักษา 1. อ้างว่าเป็นคนไทย 2. ไม่มีเอกสารติดตัว 3. ไม่มีเงิน สุดท้ายน้องเสียชีวิต นี่หรือมนุษยธรรม คนกัมพูชาป่วยมารักษาที่โรงพยาบาลในไทย หมอไทยรักษาทุกชีวิต (ทีมงาน ติดต่อญาติที่จะบินไปหาน้อง แต่ไม่ทัน ถ้าโรงพยาบาลปอยเปตรับรักษาตั้งแต่เช้าก่อน น้องยังรอด) ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวน้องด้วยค่ะ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tak Niracha
ทางครอบครัวให้ข้อมูลว่า นายเมธาชาญ ทำงานเป็นเชฟบนเรือสำราญ เดินทางไปทั่วโลก มีสัญญาจ้างและรายได้ค่อนข้างสูง แต่ได้ขาดการติดต่อไปนานกว่า 1 ปี คาดว่าหมดสัญญาจ้างบนเรือ แล้วถูกชักชวนให้ไปทำงานต่อฝั่งกัมพูชา และอาจถูกทำร้ายร่างกาย ยึดเอกสารส่วนตัว จนต้องหนีออกมาเร่ร่อน ทำให้ไม่สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ อยากให้รัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศให้เร่งพาร่างลูกชายกลับประเทศ
ขณะที่ครอบครัวซึ่งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช หลังทราบข่าวร้ายได้เดินทางจากจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อมารับศพนายเมธาชาญ ที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยพี่สาว ชื่อ นางสาวมายด์ ได้โพสต์ข้อความ "ขอบคุณทุกกำลังใจมาก ๆ ตอนนี้กำลังไปรับน้อง มีนต้องได้กลับบ้าน"
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
จากนั้นโพสต์ข้อความไว้อาลัยว่า "มายด์กับมีน มึงน้องกูตลอดไป แค่นิดเดียวแล้วพรุ่งนี้กูจะพามึงกลับแล้ว แต่ไม่ใช่แบบนี้ กูไม่รู้มึงต้องพบเจออะไรบ้าง ถ้ากลับมาได้กูกลับมาแล้ว คำนี้คือคำสุดท้าย ประโยคสุดท้ายที่ได้คุยกับมึง มึงแตกสลายมาจากไหน พ่อแม่กูพร้อมซัพพอร์ตมึงตลอด มึงก็รู้ไม่มีข้อมูลไหนที่ 100% ว่าเกิดอะไรขึ้นกับมึง มึงเติบโตมากับกู 24 ปีมันสั้นไปนะ กลับบ้านกันนะมึง หลับให้สบายนะน้องชายพี่"
สอบถามพ่อแม่ของผู้เสียชีวิต ระบุว่า รู้สึกเสียใจอย่างที่สุด และไม่เชื่อว่าลูกชายเสียชีวิตจากอาการป่วยตามที่ระบุ แต่เชื่อว่าอาจถูกทำร้ายร่างกายที่กัมพูชา เพราะก่อนหน้านั้นยังคุยกับลูกได้ตามปกติ และไม่ได้บ่นว่าป่วยหนักแต่อย่างใด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tak Niracha
แม่ของผู้เสียชีวิต เล่าทั้งน้ำตาว่า คืนสุดท้ายที่คุยกับลูก เขาบอกให้แม่โอนเงินให้จะได้ไปพักที่โรงแรม แต่แม่ไม่มีเงินเลย มีอยู่พันเดียว จะโอนยังไงได้ ลูกก็บอกว่าเหนื่อย อยากนอน อยากพัก แต่สุดท้ายก็โอนไม่ได้ ลูกเลยต้องนอนข้างถนนตามที่เห็นในรูป ลูกชายมีพาสปอร์ตและบัตรประชาชน สามารถเดินทางได้ทั่วโลก แต่สุดท้ายกลับต้องมาตายอย่างน่าสงสาร พร้อมย้ำว่า ไม่ว่าลูกจะไปทำอะไรมา แม่เชื่อว่าลูกไม่ได้ทำผิด ไม่ได้ยุ่งยาเสพติดแน่นอน ขอเพียงได้พาลูกกลับบ้านเท่านั้น
พ่อของผู้เสียชีวิต เชื่อว่า ลูกไม่น่าจะตาโดยธรรมชาติ มันโหดร้ายเกินไป อยากให้ร่างลูกได้กลับถึงบ้าน
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ขณะที่ โหนกระแส รายงานว่า ที่ด่านพรมแดนคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร และทีมศูนย์ประสานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน ร่วมประสานงานกับทางการกัมพูชาอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมดำเนินการนำศพ นายเมธาชาญ กลับไทย โดยคุณเบิร์ด เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ระบุว่า ยังไม่สามารถนำศพกลับมาได้ เนื่องจากทางการกัมพูชายังอยู่ระหว่างตรวจสอบลายนิ้วมือและประวัติบุคคลเพื่อยืนยันตัวตนอย่างละเอียดก่อนส่งมอบ
ส่วนบรรยากาศบริเวณหน้าด่าน เต็มไปด้วยความห่วงใยจากประชาชนและญาติของผู้เสียชีวิตที่ทยอยเดินทางมารอรับร่างกลับบ้านเกิด เจ้าหน้าที่กองกำลังบูรพาและหน่วยงานความมั่นคงได้เพิ่มกำลังดูแลความเรียบร้อยโดยรอบ ทั้งนี้ คาดว่าหลังขั้นตอนการตรวจพิสูจน์เสร็จสิ้น ทางการกัมพูชาจะส่งมอบศพให้ฝ่ายไทยภายในคืนนี้หรือวันถัดไป เพื่อดำเนินการส่งศพกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ขอบคุณข้อมูลจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์, โหนกระแส