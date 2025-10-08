เบื้องหลังลุงภารโรง อยู่ห้องเช่าถูก ๆ กินอยู่ประหยัด ที่แท้รวยตัวจริง รายได้ปีละ 6.3 ล้าน

เปิดเบื้องหลังลุงภารโรง อยู่ห้องเช่าถูก ๆ ใช้ชีวิตสุดประหยัด ใครจะเชื่อคือเศรษฐีตัวจริง หาเงินได้ปีละ 6.3 ล้าน บอกแล้วทำไมทำงานนี้ ไม่ใช่สายลับแฝงตัว
วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ นำเสนอเรื่องราวของลุงภารโรงรายหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ที่ทำงานประจำอยู่อพาร์ตเมนต์ในกรุงโตเกียว มีหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะของอาคาร ตลอดจนดูแลซ่อมบำรุงของเล็ก ๆ น้อย ๆ ซึ่งแม้ว่าด้วยหน้าที่การงานของเขาอาจไม่ได้ใหญ่โต แต่ใครจะเชื่อว่านี่คือเศรษฐีตัวจริง ที่หาเงินได้มากถึงปีละ 30 ล้านเยน (ราว 6.3 ล้านบาท) จากการเก็บค่าเช่าและการลงทุน
มาถึงจุดนี้หลายคนคงสงสัย ว่าลุงคนนี้เป็นใครกันแน่ มีเบื้องหลังไม่ธรรมดาหรือไม่ และเหตุใดคนรวยขนาดนี้จึงยังมาทำงานเป็นภารโรงอยู่
รายงานเผยว่า ลุงภารโรงผู้นี้มีชื่อจริงคือ โคอิชิ มัตสึบาระ วัย 56 ปี ซึ่งไม่ได้มีภูมิหลังชวนอึ้งหรือเป็นทายาทเศรษฐีจากไหน เขาเติบโตมากับครอบครัวที่มีผู้ปกครองคนเดียว จำต้องประหยัดอดออมอยู่นานกว่าจะซื้อของที่ต้องการได้สักชิ้น ซึ่งนี่อาจมีส่วนปลูกฝังนิสัยการใช้ชีวิตแบบประหยัดของเขา
"ผมหวังมาตลอดว่าจะได้ใช้ชีวิตด้วยทรัพย์สินของตนเอง" มัตสึบาระ กล่าว
หลังเรียนจบ ม.ปลาย มัตสึบาระก็เริ่มทำงานโรงงาน มีรายได้เดือนละ 180,000 เยน (ราว 38,000 บาท) ซึ่งเขามักจะควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด และใช้เวลา 2-3 ปีในการเก็บเงินประมาณ 3 ล้านเยน (ราว 630,000 บาท) เพื่อนำมาซื้ออพาร์ตเมนต์แบบสตูดิโอแห่งแรก
มัตสึบาระ อธิบายว่า ตอนนั้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ตกต่ำมาก เขาพยายามหลีกเลี่ยงการปล่อยให้บ้านว่าง และจ่ายเงินจำนองหมดก่อนเวลาเสมอ จากนั้นจึงค่อย ๆ เพิ่มจำนวนอสังหาริมทรัพย์ที่มี จนปัจจุบันเขาเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์ปล่อยเช่าถึง 7 แห่งในกรุงโตเกียวและชานเมือง รวมถึงมีการลงทุนในหุ้นและกองทุนต่าง ๆ
แต่แม้จะมีทรัพย์สินมั่งคั่ง มัตสึบาระยังเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายและประหยัด เขาทำงานเป็นภารโรงมานานเกือบ 20 ปีแล้ว ปัจจุบันมีรายได้จากงานนี้ประมาณ 100,000 เยน (ราว 21,000 บาท) โดยเข้างานกะละ 4 ชั่วโมง 3 วันต่อสัปดาห์
สาเหตุที่เขายังยืนกรานที่จะทำอาชีพนี้ต่อไปจนเกษียณ ก็เพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรงและร่างกายยังได้เคลื่อนไหวอยู่ตลอด
แม้หน้าที่การงานของเขาจะไม่ใหญ่โต และมีเงินเดือนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเงินเดือนในโตเกียว แต่มัตสึบาระอาจเป็นหนึ่งในเศรษฐีลับ ๆ ที่รวยสุดในตึกของเขา
สวนทางกับรายได้จำนวนมาก มัตสึบาระยังเลือกที่จะอาศัยอยู่ในห้องเช่าถูก ๆ ทำอาหารกินเอง และไม่ซื้อเสื้อผ้าใหม่มานานเป็นสิบปีแล้ว เขาใช้สมาร์ตโฟนขั้นพื้นฐาน และปั่นจักรยานเป็นหลัก โดยทุกเช้าเขาจะตื่นขึ้นมา ทำความสะอาด และจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อย ซึ่งทำให้เขารู้สึกดีมาก ๆ
เป้าหมายในการใช้ชีวิตของมัตสึบาระ คือการใช้ชีวิตที่ได้รับการเติมเต็มนี้ โดยไม่จำเป็นต้องโอ้อวดทรัพย์สินที่มี และเขาก็หวังว่าจะมีอะไรให้ตัวเองทำในทุก ๆ วัน ยังคงแข็งแรงแบบนี้และคิดเพื่อตัวเองอยู่เสมอ
เรื่องราวของมัตสึบาระทำให้ชาวเน็ตต่างก็ทึ่งมาก โดยมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็น เช่น
"เขาเป็นคนมีเหตุผลและมีทักษะในการจัดการความมั่งคั่งของตน"
"การทำความสะอาดทุกวัน นับเป็นการเยียวยาจิตใจรูปแบบหนึ่ง และเป็นวิธีการออกกำลังกายทีดีนะ"
"อย่าได้สบประมาทคนทำความสะอาดหรือพนักงานบริกร เศรษฐีที่มองไม่เห็นเหล่านี้อาจจะเอยู่ข้าง ๆ คุณ"
อนึ่ง ชีถีชึวิตที่แหวกแนวเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกในญี่ปุ่น โดยก่อนหน้านี้มีชายวัย 75 ปีอีกคน ถูกยกให้เป็นเทพเจ้าของฟรี จากการใช้คูปองและของแจกฟรีต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินมานานร่วมทศวรรษ ซึ่งแม้เขาจะดูประหยัดสุดโต่ง แต่ชายคนนี้กลับมีหุ้นในบริษัทต่าง ๆ ถึง 1,000 แห่ง แถมยังมีทรัพย์สินสุทธิอีกกว่า 100 ล้านเยน (ราว 21 ล้านบาท)
ขอบคุณข้อมูลจาก SCMP