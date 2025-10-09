HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

คิม คาร์ดาเชียน บินทำสวยที่ไทย แชะภาพคู่ หมอโจ้ The Demis พร้อมแคปชั่นสุดปลื้ม

 
             คิม คาร์ดาเชียน บินลัดฟ้ามาไทย เข้าคลินิกหมอโจ้ The Demis พร้อมแคปชั่นชวนใจฟู ชื่นชมวงการความงามของไทย


คิม คาร์ดาเชียน บินลัดฟ้า ดูแลผิวหน้าที่เมืองไทย กับหมอโจ้ The Demis
ภาพจาก Instagram kimkardashian

           หากพูดถึง คิม คาร์ดาเชียน (Kim Kardashian) ถือเป็นไอคอนตัวแม่แห่งวงการเซเลบริตี้ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความเป๊ะ ไม่ว่าจะด้านบิวตี้ ไลฟ์สไตล์ หรือธุรกิจ ทำให้ชื่อของเธอนั้นมักจะได้รับความสนใจในทุกย่างก้าวอยู่เสมอ

             ด้วยเหตุนี้จึงสร้างความฮือฮาให้กับวงการความงามไทยไม่น้อย เมื่อล่าสุด (8 ตุลาคม 2568) คิม คาร์ดาเชียน ได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว เผยเรื่องที่เธอเดินทางมาประเทศไทย เพื่อเข้ารับทรีตเมนต์ผิวกับ หมอโจ้ The Demis Clinic คลินิกที่ขึ้นชื่อเรื่องเทคโนโลยีด้านผิวหนังและความงามครบวงจร

             คิม เขียนแคปชันบนไอจีว่า "หลงใหลไปกับทรีตเมนต์จากนวัตกรรมระดับโลก ขอบคุณคุณหมอโจ้ และ The Demis สำหรับงานผิวครั้งนี้นะคะ ฉันปลื้มฝีมือของคุณมาก #ThaiBeauty"

คิม คาร์ดาเชียน บินลัดฟ้า ดูแลผิวหน้าที่เมืองไทย กับหมอโจ้ The Demis

             งานนี้นอกจากจะเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับ หมอโจ้ The Demis Clinic ยังถือว่า คิม คาร์ดาเชียน มีส่วนช่วยในการส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และความงามของไทยสู่ระดับโลกอีกด้วย

คิม คาร์ดาเชียน บินลัดฟ้า ดูแลผิวหน้าที่เมืองไทย กับหมอโจ้ The Demis

คิม คาร์ดาเชียน บินลัดฟ้า ดูแลผิวหน้าที่เมืองไทย กับหมอโจ้ The Demis
ภาพจาก Instagram kimkardashian

คิม คาร์ดาเชียน บินลัดฟ้า ดูแลผิวหน้าที่เมืองไทย กับหมอโจ้ The Demis
ภาพจาก Instagram kimkardashian

คิม คาร์ดาเชียน บินลัดฟ้า ดูแลผิวหน้าที่เมืองไทย กับหมอโจ้ The Demis
ภาพจาก Instagram kimkardashian

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คิม คาร์ดาเชียน บินทำสวยที่ไทย แชะภาพคู่ หมอโจ้ The Demis พร้อมแคปชั่นสุดปลื้ม โพสต์เมื่อ 9 ตุลาคม 2568 เวลา 09:13:27 2,198 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เม พรีมายา ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง วันปิยมหาราช งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย