คิม คาร์ดาเชียน บินทำสวยที่ไทย แชะภาพคู่ หมอโจ้ The Demis พร้อมแคปชั่นสุดปลื้ม

คิม คาร์ดาเชียน บินลัดฟ้ามาไทย เข้าคลินิกหมอโจ้ The Demis พร้อมแคปชั่นชวนใจฟู ชื่นชมวงการความงามของไทย
ภาพจาก Instagram kimkardashian
หากพูดถึง คิม คาร์ดาเชียน (Kim Kardashian) ถือเป็นไอคอนตัวแม่แห่งวงการเซเลบริตี้ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความเป๊ะ ไม่ว่าจะด้านบิวตี้ ไลฟ์สไตล์ หรือธุรกิจ ทำให้ชื่อของเธอนั้นมักจะได้รับความสนใจในทุกย่างก้าวอยู่เสมอ
ด้วยเหตุนี้จึงสร้างความฮือฮาให้กับวงการความงามไทยไม่น้อย เมื่อล่าสุด (8 ตุลาคม 2568) คิม คาร์ดาเชียน ได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว เผยเรื่องที่เธอเดินทางมาประเทศไทย เพื่อเข้ารับทรีตเมนต์ผิวกับ หมอโจ้ The Demis Clinic คลินิกที่ขึ้นชื่อเรื่องเทคโนโลยีด้านผิวหนังและความงามครบวงจร
คิม เขียนแคปชันบนไอจีว่า "หลงใหลไปกับทรีตเมนต์จากนวัตกรรมระดับโลก ขอบคุณคุณหมอโจ้ และ The Demis สำหรับงานผิวครั้งนี้นะคะ ฉันปลื้มฝีมือของคุณมาก #ThaiBeauty"
ภาพจาก Instagram kimkardashian
ภาพจาก Instagram kimkardashian
ภาพจาก Instagram kimkardashian