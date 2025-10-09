HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

พิมรี่พาย แชร์ทริกมูยังไงให้ได้ผล ทำไมบางคนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ช่วย ฟังแล้วจี๊ดทุกประโยค


          พิมรี่พายแชร์มุมมองเรื่องการมู ทำไมบางคนถึงไม่เห็นผล พร้อมยกตัวอย่างสุดจี๊ด เชื่อสิ่งสักดิ์สิทธิ์ไม่ชอบคนตอแxล 

พิมรี่พาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pimrypie - พิมรี่พาย

          ยังคงมีคอนเทนต์และผลงานให้แฟนคลับได้ติดตามอยู่เสมอ สำหรับ พิมรี่พาย แม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง ซึ่งเธอนั้นไม่ได้มีดีแค่ฝีปากแซ่บ แต่ยังมักจะพูดมุมมองเรื่องการทำงาน การใช้ชีวิต หรือการพัฒนาตัวเอง ซึ่งมักจะแชร์แง่คิดที่น่าสนใจให้กับผู้ติดตามอยู่เสมอ
          
          ล่าสุด (8 ตุลาคม 2568) พิมรี่พาย ลงคลิปในช่อง Pimrypie - พิมรี่พาย แชร์มุมมองเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อเรื่องโชคลาภ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เธอนั้นเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญต้องเริ่มต้นจากตัวเองก่อน ต้องทำให้ตัวเราไม่เดือดร้อนหรือสร้างปัญหา ก็จะมีโอกาสได้รับสิ่งดี ๆ มากกว่า ไม่ใช่จะเอาแต่ร้องขอ โดยไม่สนใจที่จะลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้น 
          
          โดยระบุว่า พี่ว่าทุกอย่างมันมีจังหวะ มีโชคช่วย มีสิ่งที่มองไม่เห็นผลักดัน มันมีสิ่งมหัศจรรย์บางอย่างเกิดขึ้นตลอดนะ บางเรื่องพิมยังไม่ได้แก้ปัญหาเลยนะ อยู่ดี ๆ มันก็จบ เคลียร์ได้เฉยเลย บางเรื่องลูกน้องโทร. มาบอกว่าวันนี้ มีปัญหาที่โกดังสิบเรื่อง กูไปถึง…เหลืออยู่สามเรื่อง บางทีทำเองทุกอย่างมันก็เหนื่อยนะ มันก็ต้องมีบ้างที่ต้องขอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่า ช่วยหน่อยจ้า 
          
พิมรี่พาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pimrypie - พิมรี่พาย

          ถามว่ามีทริกในการขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหม พี่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ช่วยคนตอแxล เขารู้หมดแหละ ใจมึงก็รู้ คนรอบข้างยังรู้เลย ทำไมสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่รู้ ถ้ามึงตอแxล _อกทอง ช้าง_ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาไม่ช่วยนะ คือถ้าเราเหี้_ ก็อย่าไปขอใคร ขอแล้วเขาจะให้มึงเหรอ
          
          บางคนอยากถูกหวย แต่ไปไล่ยืมเงินเขาไปทั่ว มีแต่คนแช่ง แล้วมึงเขียนหวยจะถูกเหรอ บางคนรอฟ้า รอฝน รอเทวดา แม่ก็ด่าทุกวัน ไม่ยอมลุกไปทำงาน รอแต่ฟลุ๊ก รอแต่แทงบอล มึงบ้าเหรอ ลัคกี้มันจะมาเลือกมึงเหรอ มึงไม่ขยับตัว ก็ไม่ได้หรอก 



พิมรี่พาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pimrypie - พิมรี่พาย

พิมรี่พาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pimrypie - พิมรี่พาย

พิมรี่พาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pimrypie - พิมรี่พาย

พิมรี่พาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pimrypie - พิมรี่พาย

พิมรี่พาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pimrypie - พิมรี่พาย

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พิมรี่พาย แชร์ทริกมูยังไงให้ได้ผล ทำไมบางคนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ช่วย ฟังแล้วจี๊ดทุกประโยค อัปเดตล่าสุด 9 ตุลาคม 2568 เวลา 15:34:44
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เม พรีมายา ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย