พิมรี่พาย แชร์ทริกมูยังไงให้ได้ผล ทำไมบางคนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ช่วย ฟังแล้วจี๊ดทุกประโยค

พิมรี่พายแชร์มุมมองเรื่องการมู ทำไมบางคนถึงไม่เห็นผล พร้อมยกตัวอย่างสุดจี๊ด เชื่อสิ่งสักดิ์สิทธิ์ไม่ชอบคนตอแxล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pimrypie - พิมรี่พาย
ยังคงมีคอนเทนต์และผลงานให้แฟนคลับได้ติดตามอยู่เสมอ สำหรับ พิมรี่พาย แม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง ซึ่งเธอนั้นไม่ได้มีดีแค่ฝีปากแซ่บ แต่ยังมักจะพูดมุมมองเรื่องการทำงาน การใช้ชีวิต หรือการพัฒนาตัวเอง ซึ่งมักจะแชร์แง่คิดที่น่าสนใจให้กับผู้ติดตามอยู่เสมอ
ล่าสุด (8 ตุลาคม 2568) พิมรี่พาย ลงคลิปในช่อง Pimrypie - พิมรี่พาย แชร์มุมมองเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อเรื่องโชคลาภ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เธอนั้นเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญต้องเริ่มต้นจากตัวเองก่อน ต้องทำให้ตัวเราไม่เดือดร้อนหรือสร้างปัญหา ก็จะมีโอกาสได้รับสิ่งดี ๆ มากกว่า ไม่ใช่จะเอาแต่ร้องขอ โดยไม่สนใจที่จะลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้น
โดยระบุว่า พี่ว่าทุกอย่างมันมีจังหวะ มีโชคช่วย มีสิ่งที่มองไม่เห็นผลักดัน มันมีสิ่งมหัศจรรย์บางอย่างเกิดขึ้นตลอดนะ บางเรื่องพิมยังไม่ได้แก้ปัญหาเลยนะ อยู่ดี ๆ มันก็จบ เคลียร์ได้เฉยเลย บางเรื่องลูกน้องโทร. มาบอกว่าวันนี้ มีปัญหาที่โกดังสิบเรื่อง กูไปถึง…เหลืออยู่สามเรื่อง บางทีทำเองทุกอย่างมันก็เหนื่อยนะ มันก็ต้องมีบ้างที่ต้องขอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่า ช่วยหน่อยจ้า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pimrypie - พิมรี่พาย
ถามว่ามีทริกในการขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหม พี่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ช่วยคนตอแxล เขารู้หมดแหละ ใจมึงก็รู้ คนรอบข้างยังรู้เลย ทำไมสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่รู้ ถ้ามึงตอแxล _อกทอง ช้าง_ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาไม่ช่วยนะ คือถ้าเราเหี้_ ก็อย่าไปขอใคร ขอแล้วเขาจะให้มึงเหรอ
บางคนอยากถูกหวย แต่ไปไล่ยืมเงินเขาไปทั่ว มีแต่คนแช่ง แล้วมึงเขียนหวยจะถูกเหรอ บางคนรอฟ้า รอฝน รอเทวดา แม่ก็ด่าทุกวัน ไม่ยอมลุกไปทำงาน รอแต่ฟลุ๊ก รอแต่แทงบอล มึงบ้าเหรอ ลัคกี้มันจะมาเลือกมึงเหรอ มึงไม่ขยับตัว ก็ไม่ได้หรอก
