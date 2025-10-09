พ่อติดใจ ลูก 7 ขวบดับในห้องฉุกเฉิน ติดใจการทำงาน ให้แค่น้ำเกลือ - ผอ. รพ. แจงแล้ว

พ่อติดใจลูกมีอาการกระตุก หายใจเฮือก นอนห้องฉุกเฉิน 2-3 ชั่วโมง ไม่มีหมอมาดู สุดท้ายลูกตาย จี้หน่วยงานหาคำตอบ ฝ่าย ผอ. แจงแล้ว แนะผ่าชันสูตรถึงรู้ชัด ปมเด็กตาย
วันที่ 8 ตุลาคม 2568 โหนกระแส รายงานกรณีการเสียชีวิตของเด็กชายอายุ 7 ขวบ ที่ครอบครัวนำมาประกอบพิธีทางศาสนา ที่วัดบางขัน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยพ่อวัย 33 ปี เล่าว่า ลูกชายเสียชีวิตหลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งได้ไม่ถึงชั่วโมง ทำให้ติดใจว่าเหตุใดโรงพยาบาลถึงไม่มีหมอมาตรวจลูกตน ทั้งที่น้องมีอาการชัก ตัวเย็น และอุจจาระ ตนจึงพาลูกไปที่โรงพยาบาลเอกชน ในช่วงทุ่มเศษ วันที่ 7 ตุลาคม ที่ผ่านมา
เมื่อถึงโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่พาน้องเข้าห้องฉุกเฉิน หมอแจ้งว่าน้องมีโอกาสจะได้นอนโรงพยาบาล 1 คืนเพื่อดูอาการ ซึ่งตนก็แจ้งว่าหากน้องอาการไม่หนัก ขอพากลับไปรักษาตามสิทธิ์ได้หรือไม่ ซึ่งหมอแจ้งว่าได้ เพราะน้องอาการดีขึ้น ได้สติ ปลอดภัยแล้ว ไม่น่าห่วงอะไร
แต่เมื่อตนนำลูกชายไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลรัฐ ในเวลาประมาณ 20.00 น. เมื่อมาถึงเจ้าหน้าที่ก็มาซักประวัติน้องจากตน ก่อนนำน้องเข้าห้องฉุกเฉิน เมื่อตนเข้าไป เจ้าหน้าที่ซักถามว่าน้องป่วยเป็นอะไรมา แล้วบอกว่าน้องอาจจะเป็นไข้มา แล้วมีช่วงหนึ่งเขาบอกว่าน้องอึ ให้ตนเข้าไปเช็ดทำความสะอาด
ตอนนั้นน้องอยู่ในห้องปลอดเชื้อ เขาไม่ให้ผู้ปกครองไปอยู่กับเด็ก ต้องรอฟังเขาเรียกเป็นระยะ แต่มีช่วงหนึ่งที่ตนอยู่ในห้อง สังเกตเห็นน้องมีอาการเกร็งและกระตุก ตาลอย เหม่อ เมื่อตนถามหมอว่าลูกเป็นอะไร จะชักไหม แต่หมอก็บอกว่าไม่เห็นเป็นอะไร ยังพูดได้ปกติ
เมื่อเอกซเรย์ดูก็พบว่าเม็ดเลือดขาวสูงกว่าเม็ดเลือดแดง แต่เขาบอกผลปกติ ตนสงสัยว่าหากปกติแล้วทำไมเม็ดเลือดขาวถึงสูง เหมือนติดเชื้อ แต่หมอบอกว่าไม่เป็นอะไร เดี๋ยวน้องก็ดีขึ้น จากนั้นก็ให้น้ำเกลือ โดยไม่ฉีดยา ไม่ทำอะไรเลย
สักพักลูกบ่นว่าหิวน้ำ ตนก็ให้น้องกินน้ำ แล้วน้องก็ล้มตัวนอนคว่ำหน้า เหมือนคนหมดแรงและหายใจช้ามาก ตนเข้าไปพูดคุยกับลูก แต่ห้องก็หันหน้าหนี เขาหันไปหาย่า หายใจเฮือก 3 ครั้ง ตนตกใจมากรีบเรียกพยาบาล บอกว่าเด็กชัก แต่พยาบาลก็แค่เปิดประตูยืนมองจากหน้าห้อง ตนจึงขอให้เข้ามาดูเด็ก เขาจึงปิดประตูไป แล้วไปเรียกพยาบาลที่อยู่ข้างนอกมาประมาณ 7-8 คน แต่ไม่มีหมอเลย บอกเพียงว่าหมอติดคนไข้อยู่
ทั้งนี้ พยาบาลปั๊มหัวใจน้องอยู่กว่า 1 ชั่วโมง จนประมาณเที่ยงคืนกว่า ๆ น้องก็เสียชีวิต แต่แพทย์ลงความเห็นว่าลูกชายตนเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A
อย่างไรก็ตาม ตนเองติดใจว่า 2-3 ชั่วโมง ที่ลูกชายนอนอยู่ในห้องฉุกเฉิน และเขาบอกว่า ลูกชายตนเองปกติ แต่เม็ดเลือดขาวเยอะกว่าเม็ดเลือดแดง ทิ้งให้ลูกชายนอนอยู่แบบนั้นโดยไม่มาสนใจ คำว่าโรงพยาบาลยังไงก็ต้องมีหมอ และคำพูดของลูกชายยังอยู่ในหัวของพ่อตลอดว่า ป๋าผมไม่ไหวแล้ว
สิ่งที่เกิดขึ้นตนยังคงทำใจไม่ได้ และอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบโรงพยาบาล ว่าทำไมไม่มีหมอมารักษาคนไข้ แล้วก็ยังมาพูดอีกว่าไม่มีหมอเฉพาะทาง ตนอยากทราบว่าถ้าไม่มีหมอเฉพาะทาง ทำไมไม่ส่งลูกตนไปรักษาที่อื่น ทำไมไม่มีความกระตือรือร้นในการดูแลลูกชายตน ไม่มีการเดินมาดูเลยว่าอาการดีขึ้นไหม่
โดยเคสนี้น้องเข้าโรงพยาบาลมาตอน 20.00 น. วันที่ 7 ตุลาคม ทางจุดคัดกรองบอกว่าน้องไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนมาแล้ว และมารักษาตามสิทธิ์ น้องมีปัญหาเรื่องอาเจียนและถ่ายเหลว ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ จากการคัดกรองน้องคนนี้อยู่ในภาวะวิกฤตเร่งด่วน ทีมห้องฉุกเฉินต้องดูแลอย่างใกล้ชิดและต้องดูแลเป็นพิเศษ
หลังประชุมทีมแพทย์ ตนสอบถามแพทย์ที่รักษาเด็ก แพทย์ให้ความเห็นว่าการเสียชีวิตอย่างรวดเร็วอาจจะเป็นไปได้จาก 2 อย่าง คือ
1. ไวรัสขึ้นสมอง ติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมอง
2. ไวรัสอาจจะลงมาสู่ที่หัวใจ
ซึ่งเหตุการณ์มันค่อนข้างที่จะรวดเร็ว สิ่งที่จะทำให้ชัดเจนคือ ต้องผ่าชันสูตร ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลยินดีช่วยเหลือในทุกด้านที่ทางโรงพยาบาลจะทำได้
