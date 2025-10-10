HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

อ.เจษฎา ไขคำตอบ ปูปริศนาสีสันสะดุดตา มีจุดขาว ๆ เต็มตัว เตือนอันตราย ห้ามกินเด็ดขาด

 
           อ.เจษฎา ไขคำตอบปูปริศนาสีสดชวนแปลกตา มีจุดขาว ๆ เต็มตัว เผยเป็น ปูใบ้เกล็ด พิษแรงถึงตาย แม้ปรุงสุกก็ไม่ปลอดภัย อาจอันตรายถึงชีวิต

ปูจุดขาวสีสวย คือปูพิษร้ายแรง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สามารถ ส.มีชัย ไก่พม่าสายเลือดเงินล้าน 

           จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊ก สามารถ ส.มีชัย ไก่พม่าสายเลือดเงินล้าน โพสต์ในกลุ่ม นี่ตัวอะไร เป็นภาพของปูตัวหนึ่งที่มีสีแปลก ๆ มีจุดสีเหลืองอ่อนเต็มตัว โดยระบุว่า "นี่ปูอะไรครับ มีคนลงรูปที่จ.ระยอง แต่ยังไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัด เขาบอกมีพิษ"

           วันที่ 10 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก อ๋อ มันเป็นอย่างนี้นี่เอง by อาจารย์เจษฎ์ ไขคำตอบเกี่ยวกับปูที่มีสีสันแปลกตาตัวดังกล่าว ระบุว่า ตัวนี้เป็นปูพิษ อยู่ในกลุ่มปูใบ้

           คำตอบจากแอดมินอินทรีคือ มันเรียกว่า ปูใบ้แดงลาย หรือ ปูใบ้เกล็ด (Mosaic reef crab) หรือ Lophozozymus pictorซึ่งเป็นปูที่มีพิษอันตราย สะสมมาจากอาหารที่ปูกินเข้าไป และพิษนี้ไม่สลาย แม้จะผ่านการปรุงด้วยความร้อนก็ตาม

           หลายปีก่อน ผมเคยโพสต์เรื่องเกี่ยวกับ ปูใบ้ชนิดที่มีพิษ ไว้แล้ว เลยขอหยิบเนื้อหานั้นมารีโพสต์เตือนกันอีกครั้ง เพราะปูใบ้มีทั้งชนิดที่กินได้ และชนิดที่มีพิษ ห้ามกินโดยเด็ดขาดแบบนี้

           ปูสวย ๆ ตัวนี้มีชื่อว่า Mosaic reef crab หรือชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Lophozozymus pictor อยู่ในวงศ์ Xanthidae (พวกปูใบ้) โดยมักพบตามแนวปะการังใกล้ชายฝั่ง ขนาดตัวประมาณ 8–10 เซนติเมตร มักมีสีแดงถึงส้ม พร้อมลวดลายจุดสีขาวคล้ายกระเบื้องโมเสกบนกระดอง มีก้ามสั้นที่ปลายเป็นสีดำ ปัจจุบันถือว่าเป็นปูชนิดที่พบได้ค่อนข้างยาก

           โดยปกติ เวลาเรานึกถึงสัตว์ทะเลที่มีพิษ ก็มักจะคิดถึงปลาปักเป้า หรือแมงดาไฟ แต่ความจริงแล้ว ยังมีปูอยู่หลายชนิดที่มีพิษสะสมในตัว และอาจทำให้เสียชีวิตได้หากบริโภคเข้าไป

           ปูพิษเหล่านี้มักเป็นปูในวงศ์ปูใบ้ เช่น ปูใบ้แดง (Artergatis intergerrimus), ปูใบ้ลาย (Lophozozymus pictor),  ปูตาเกียง (Eriphia smithi), ปูใบ้ตาแดง (Eriphia sebana) เป็นต้น ขณะที่ปูใบ้อีกหลายชนิดก็สามารถนำมารับประทานได้โดยไม่มีพิษ ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายได้ หากเลือกกินผิดชนิด

ปูจุดขาวสีสวย คือปูพิษร้ายแรง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jessada Denduangboripant

           สำหรับปูใบ้ที่มีพิษ จะมีทั้งพิษในกลุ่ม นิวโรท็อกซิน (Neurotoxin) ที่ทำลายประสาท เช่น ซาซิทอกซิน (Saxitoxin) ซึ่งเกิดจากการที่ปูใบ้กินแพลงก์ตอนพิษในกลุ่มไดโนแฟลกเจลเลต (Dinoflagellate) แล้วสะสมไว้ในตัว รวมถึงพิษในกลุ่ม เตโตรโดท็อกซิน (Tetrodotoxin) ชนิดเดียวกับที่พบในปลาปักเป้า ซึ่งอาจสร้างจากแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในลำไส้ของปูใบ้

           สารพิษเหล่านี้ส่วนใหญ่ทนความร้อนสูง ดังนั้น แม้นำไปประกอบอาหารด้วยวิธีนึ่ง อบ หรือปิ้งย่าง ก็ไม่สามารถทำลายพิษได้ หากรับประทานเข้าไป อาจเกิดอาการบวมบริเวณริมฝีปาก ลิ้น ลำคอ และใบหน้า มีอาการท้องเสีย ปวดท้อง ช็อก เป็นอัมพาต และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

           ดังนั้น แม้แต่อาหารทะเลที่ดูธรรมดาอย่าง ปู ก็ต้องเลือกกินให้ถูกชนิด อย่าหยิบปูพิษมาปรุงอาหารโดยไม่รู้ตัวเด็ดขาด
           
          
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ.เจษฎา ไขคำตอบ ปูปริศนาสีสันสะดุดตา มีจุดขาว ๆ เต็มตัว เตือนอันตราย ห้ามกินเด็ดขาด โพสต์เมื่อ 10 ตุลาคม 2568 เวลา 11:47:40 2,563 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เม พรีมายา ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย