คืบหน้า แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ รุนแรง 7.4 เตือนสึนามิ - เผยภาพความเสียหายล่าสุด

เผยรายงานคืบหน้า เหตุแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ รุนแรงขนาด 7.4 มีประกาศเตือนภัยสึนามิ เผยภาพเหตุการณ์ และความเสียหายล่าสุด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Bureau of Fire Protection
วันที่ 10 ตุลาคม 2568 บีบีซี และรอยเตอร์ส รายงานเหตุแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ รุนแรงขนาด 7.4 แมกนิจูด บริเวณนอกชายฝั่งทางตอนใต้ และมีการประกาศเตือนภัยสึนามิ พร้อมมีคำสั่งให้ประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งใกล้เคียงอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย โดยมีประกาศเตือนภัยสึนามิรวมไปถึงในอินโดนีเซีย และหมู่เกาะปาเลา
รายงานของสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐฯ ระบุว่า แผ่นดินไหวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 9.45 น. ตามเวลาท้องถิ่น จุดศูนย์กลางอยู่บริเวณนอกชายฝั่งทางตะวันออกของเกาะมินดาเนา ที่ความลึก 58.1 กิโลเมตร
ศูนย์เตือนภัยสึนามิแปซิฟิกในสหรัฐฯ เผยคำเตือนก่อนหน้านี้ว่า อาจมีคลื่นสูงถึง 3 เมตร ซัดเข้าพื้นที่ชายฝั่งฟิลิปปินส์ และประเทศอินโดนีเซีย บริเวณพื้นที่ทางตอนเหนือของเกาะสุลาเวสีและปาปัว อาจได้รับผลกระทบ มีคลื่นสูงไม่เกิน 1 เมตร ทั้งนี้ ตามรายงานล่าสุด ศูนย์เตือนภัยสึนามิแปซิฟิกได้อัปเดตว่า ภัยคุกคามจากคลื่นสึนามิในฟิลิปปินส์ได้ผ่านพ้นไปแล้ว แต่คำเตือนจากหน่วยงานอื่นยังคงมีอยู่
เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ มีคำสั่งให้อพยพประชาชน และยกเลิกการเรียนในหลายพื้นที่เสี่ยงภัย โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ และเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าช่วยเหลือ ขณะที่เจ้าหน้าที่อินโดนีเซียระบุว่า ยังไม่ได้รับรายงานความเสียหายใด ๆ
ภาพถ่ายที่เผยแพร่บนโซเชียลมีเดีย แสดงให้เห็นภาพความเสียหายในหลายพื้นที่ของฟิลิปปินส์ เกิดเหตุวุ่นวายภายนอกโรงพยาบาลในเมืองดาเวา ซึ่งใกล้กับศูนย์กลางแผ่นดินไหว ตึกอาคารสำนักงานมีการสั่นไหว ประชาชนตื่นตระหนกรีบพากันวิ่งออกมาอยู่บนท้องถนน
เหตุแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ครั้งนี้ เป็นหนึ่งในแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยประเทศฟิลิปปินส์ตั้งอยู่บน "วงแหวนแห่งไฟ" ในมหาสมุทรแปซิฟิก และเกิดแผ่นดินไหวมากกว่า 800 ครั้งในแต่ละปี
