คืบหน้า แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ รุนแรง 7.4 เตือนสึนามิ - เผยภาพความเสียหายล่าสุด


           เผยรายงานคืบหน้า เหตุแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ รุนแรงขนาด 7.4 มีประกาศเตือนภัยสึนามิ เผยภาพเหตุการณ์ และความเสียหายล่าสุด 

อัปเดต แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Bureau of Fire Protection

            วันที่ 10 ตุลาคม 2568 บีบีซี และรอยเตอร์ส รายงานเหตุแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ รุนแรงขนาด 7.4 แมกนิจูด บริเวณนอกชายฝั่งทางตอนใต้ และมีการประกาศเตือนภัยสึนามิ พร้อมมีคำสั่งให้ประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งใกล้เคียงอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย โดยมีประกาศเตือนภัยสึนามิรวมไปถึงในอินโดนีเซีย และหมู่เกาะปาเลา

            รายงานของสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐฯ ระบุว่า แผ่นดินไหวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 9.45 น. ตามเวลาท้องถิ่น จุดศูนย์กลางอยู่บริเวณนอกชายฝั่งทางตะวันออกของเกาะมินดาเนา ที่ความลึก 58.1 กิโลเมตร  

            ศูนย์เตือนภัยสึนามิแปซิฟิกในสหรัฐฯ เผยคำเตือนก่อนหน้านี้ว่า อาจมีคลื่นสูงถึง 3 เมตร ซัดเข้าพื้นที่ชายฝั่งฟิลิปปินส์ และประเทศอินโดนีเซีย บริเวณพื้นที่ทางตอนเหนือของเกาะสุลาเวสีและปาปัว อาจได้รับผลกระทบ มีคลื่นสูงไม่เกิน 1 เมตร ทั้งนี้ ตามรายงานล่าสุด ศูนย์เตือนภัยสึนามิแปซิฟิกได้อัปเดตว่า ภัยคุกคามจากคลื่นสึนามิในฟิลิปปินส์ได้ผ่านพ้นไปแล้ว แต่คำเตือนจากหน่วยงานอื่นยังคงมีอยู่ 

อัปเดต แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Bureau of Fire Protection

            เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตอย่างเป็นทางการจากสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยในภูมิภาค ขณะที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรายงานว่า มีอาคารบ้านเรือน สะพานและถนนได้รับความเสียหายบางส่วน ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้ระบุบนโซเชียลมีเดียว่า มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1 ราย

            เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ มีคำสั่งให้อพยพประชาชน และยกเลิกการเรียนในหลายพื้นที่เสี่ยงภัย โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ และเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าช่วยเหลือ ขณะที่เจ้าหน้าที่อินโดนีเซียระบุว่า ยังไม่ได้รับรายงานความเสียหายใด ๆ

            ภาพถ่ายที่เผยแพร่บนโซเชียลมีเดีย แสดงให้เห็นภาพความเสียหายในหลายพื้นที่ของฟิลิปปินส์ เกิดเหตุวุ่นวายภายนอกโรงพยาบาลในเมืองดาเวา ซึ่งใกล้กับศูนย์กลางแผ่นดินไหว ตึกอาคารสำนักงานมีการสั่นไหว ประชาชนตื่นตระหนกรีบพากันวิ่งออกมาอยู่บนท้องถนน 

            เหตุแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ครั้งนี้ เป็นหนึ่งในแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยประเทศฟิลิปปินส์ตั้งอยู่บน "วงแหวนแห่งไฟ" ในมหาสมุทรแปซิฟิก และเกิดแผ่นดินไหวมากกว่า 800 ครั้งในแต่ละปี

อัปเดต แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Bureau of Fire Protection

อัปเดต แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Bureau of Fire Protection

อัปเดต แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Bureau of Fire Protection

อัปเดต แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Bureau of Fire Protection

อัปเดต แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Bureau of Fire Protection

อัปเดต แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Bureau of Fire Protection

อัปเดต แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Bureau of Fire Protection

อัปเดต แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Bureau of Fire Protection


ขอบคุณข้อมูลจาก BBC, ReutersCNN
