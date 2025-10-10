ฝรั่งเนียนจ่ายเหรียญยูโรแทนเหรียญ 10 ดูเผิน ๆ กำไรเป็นร้อย แท้จริงขาดทุนเพราะ...

ร้านรับเงินจากลูกค้าต่างชาติเป็นเหรียญ 10 บาท 4 เหรียญ แต่กลายเป็นมีเหรียญ 2 ยูโรมาผสม มองเผิน ๆ เหมือนกำไรเป็นร้อย ชาวเน็ตเตือนแท้ที่จริงขาดทุนเพราะอะไร
ภาพจาก x @papunjaeat
วันที่ 10 ตุลาคม 2568 ผู้ใช้ x @papunjaeat จากร้าน Versatile Cafe เอกมัย 19 มีการโพสต์เรื่องราวจนเป็นไวรัล หลังจากที่ลูกค้าต่างชาติใช้บริการที่ร้าน พร้อมกับจ่ายเงินเป็นเหรียญ 10 บาท จำนวน 4 เหรียญ เท่ากับ 40 บาท
เมื่อมาตรวจสอบดี ๆ กลับพบว่า ลูกค้าต่างชาติจ่ายเป็นเหรียญ 10 บาท จำนวน 2 เหรียญ และเหรียญ 2 ยูโร จำนวน 2 เหรียญ รวม 4 ยูโร หากคิดมูลค่าเงินที่ได้มานั้น 4 ยูโรจะเท่ากับ 140 บาท มูลค่ามากกว่า 40 บาทเป็นร้อย
อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ชาวเน็ตได้อ่านเรื่องราวดังกล่าว ต่างมองว่า แม้มูลค่าจะมากกว่ายอดเงินต้น แต่ความจริงคือ เหรียญ 2 ยูโรนั้น ไม่สามารถแลกได้ในไทย ต้องใช้ที่ประเทศในยุโรปเท่านั้น หรือถ้ามีคนรับแลก ก็จะได้เงินไทยในราคาที่ต่ำกว่าอัตราส่วน ฉะนั้นกรณีนี้คือ ร้านขาดทุนไป 20 บาท
ทั้งนี้ ปัญหาเหรียญ 2 ยูโรกับเหรียญ 10 บาทไทย เคยเป็นปัญหาที่สร้างความสับสน รวมถึงคนตีเนียนเอาเหรียญ 10 บาทไปใช้ในยุโรป เนื่องจากรูปลักษณ์ของเหรียญมันคล้ายกันเกินไป และขอให้ร้านค้าเช็กเหรียญให้ดีก่อน เพื่อป้องกันความเสียหายทางธุรกิจ
ภาพจาก x @papunjaeat
