HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ฝรั่งเนียนจ่ายเหรียญยูโรแทนเหรียญ 10 ดูเผิน ๆ กำไรเป็นร้อย แท้จริงขาดทุนเพราะ...

          ร้านรับเงินจากลูกค้าต่างชาติเป็นเหรียญ 10 บาท 4 เหรียญ แต่กลายเป็นมีเหรียญ 2 ยูโรมาผสม มองเผิน ๆ เหมือนกำไรเป็นร้อย ชาวเน็ตเตือนแท้ที่จริงขาดทุนเพราะอะไร

เหรียญ 2 ยูโร
ภาพจาก x @papunjaeat


          วันที่ 10 ตุลาคม 2568 ผู้ใช้ x @papunjaeat จากร้าน Versatile Cafe เอกมัย 19 มีการโพสต์เรื่องราวจนเป็นไวรัล หลังจากที่ลูกค้าต่างชาติใช้บริการที่ร้าน พร้อมกับจ่ายเงินเป็นเหรียญ 10 บาท จำนวน 4 เหรียญ เท่ากับ 40 บาท

          เมื่อมาตรวจสอบดี ๆ กลับพบว่า ลูกค้าต่างชาติจ่ายเป็นเหรียญ 10 บาท จำนวน 2 เหรียญ และเหรียญ 2 ยูโร จำนวน 2 เหรียญ รวม 4 ยูโร หากคิดมูลค่าเงินที่ได้มานั้น 4 ยูโรจะเท่ากับ 140 บาท มูลค่ามากกว่า 40 บาทเป็นร้อย

          อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ชาวเน็ตได้อ่านเรื่องราวดังกล่าว ต่างมองว่า แม้มูลค่าจะมากกว่ายอดเงินต้น แต่ความจริงคือ เหรียญ 2 ยูโรนั้น ไม่สามารถแลกได้ในไทย ต้องใช้ที่ประเทศในยุโรปเท่านั้น หรือถ้ามีคนรับแลก ก็จะได้เงินไทยในราคาที่ต่ำกว่าอัตราส่วน ฉะนั้นกรณีนี้คือ ร้านขาดทุนไป 20 บาท

          ทั้งนี้ ปัญหาเหรียญ 2 ยูโรกับเหรียญ 10 บาทไทย เคยเป็นปัญหาที่สร้างความสับสน รวมถึงคนตีเนียนเอาเหรียญ 10 บาทไปใช้ในยุโรป เนื่องจากรูปลักษณ์ของเหรียญมันคล้ายกันเกินไป และขอให้ร้านค้าเช็กเหรียญให้ดีก่อน เพื่อป้องกันความเสียหายทางธุรกิจ







เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ฝรั่งเนียนจ่ายเหรียญยูโรแทนเหรียญ 10 ดูเผิน ๆ กำไรเป็นร้อย แท้จริงขาดทุนเพราะ... โพสต์เมื่อ 10 ตุลาคม 2568 เวลา 21:08:21 3,445 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เม พรีมายา ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย