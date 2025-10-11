HILIGHT
โปรดเกล้าฯ พล.อ. ประยุทธ์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร


          โปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ภาพจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

          วันที่ 10 ตุลาคม 2568 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปีการศึกษา 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
          
          โดยมีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 1,623 ราย บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 817 ราย และบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จำนวน 428 ราย รวมทั้งสิ้น 2,842 ราย  
          

          ในการนี้ มี ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมต้อนรับผู้แทนพระองค์

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ภาพจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ภาพจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โปรดเกล้าฯ พล.อ. ประยุทธ์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร โพสต์เมื่อ 11 ตุลาคม 2568
