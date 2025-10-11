โปรดเกล้าฯ พล.อ. ประยุทธ์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร

โปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ภาพจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
วันที่ 10 ตุลาคม 2568 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปีการศึกษา 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โดยมีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 1,623 ราย บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 817 ราย และบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จำนวน 428 ราย รวมทั้งสิ้น 2,842 ราย
ในการนี้ มี ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมต้อนรับผู้แทนพระองค์
ภาพจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ภาพจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม