นักแสดงสาวพาเจาะ วงการ AV ไต้หวัน จากคนเบื้องหลังสู่เบื้องหน้า ถึงกับร้องอื้อหือ..

 
            นักแสดงสาว AV เผยเบื้องลึก วงการ AV ไต้หวัน เปิดความลับเรื่องการขาย ข้อเสนอรายได้ทำเอาหลายคนตกตะลึง

ความลับที่คนไม่รู้ วงการ AV ไต้หวัน
ภาพจาก Instagram duoduobamu

            ในช่วงที่ผ่านมา วงการ AV ของไต้หวันเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น แต่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้เรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลัง วันที่ 8 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ ETtoday เผยเรื่องราวจาก จินเปาน่า (金寶娜) นักแสดงสาว AV จาก Elephant Media ค่ายหนังผู้ใหญ่ชื่อดังของไต้หวัน เมื่อเร็ว ๆ นี้เธอได้ออกมาเผยความลับเกี่ยวกับวงการนี้

            จินเปาน่าจบการศึกษาด้านวิชาการสื่อสาร จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน เธอเคยทำงานในบริษัทเอเจนซี่โฆษณา และงานเลขานุการ ต่อมาเมื่อพ่อของเธอป่วย เธอต้องเผชิญกับแรงกดดันทางการเงิน จึงเปลี่ยนสายไปทำงานด้านประชาสัมพันธ์โรงแรมและไนต์คลับ ต่อมาเมื่อ SWAG แพลตฟอร์มโซเชียลแนว 18+ เริ่มโด่งดังขึ้น เธอก็ได้การติดต่องานจากรุ่นพี่ 

ความลับที่คนไม่รู้ วงการ AV ไต้หวัน
ภาพจาก Instagram duoduobamu

            จินเปาน่าเริ่มจากช่วยงานเบื้องหลัง เช่น การควบคุมบท เขียนคำบรรยาย การเตรียมอุปกรณ์ประกอบฉาก และงานทั่วไป จนในที่สุดเธอก็ได้กลายมาเป็นนักแสดง AV มืออาชีพอยู่หน้ากล้อง ซึ่งมันได้พลิกบทบาทและเปลี่ยนเส้นทางของเธอไปโดยสิ้นเชิง 

            จินเปาน่า เล่าว่า วันหนึ่งในกองถ่าย มีนักแสดง AV คนหนึ่งต้องถอนตัวด้วยเหตุฉุกเฉิน โดยนักแสดงแทนคนนั้นต้องเข้าโรงพยาบาล เนื่องจากได้รับบาดเจ็บที่อวัยวะเพศ เธอที่คลุกคลีอยู่ในถองถ่าย AV จึงไม่ได้คิดอะไรมาก และเอ่ยปากอาสาไปว่า "ขอฉันลองดูหน่อย" 

            "ฉันรู้สึกมีความสุขและอาย เพราะคนในกองถ่ายล้วนเป็นเพื่อนร่วมงานที่คุ้นเคย นี่เป็นการเปิดประตูสู่เส้นทางอาชีพใหม่ของฉัน" 

            ส่วนเรื่องที่น่าหงุดหงิดที่สุดในการถ่าย AV คือการได้เจอกับนักแสดงชายที่ไม่มีประสบการณ์ และไม่มีไหวพริบ เขาไม่รู้เลยว่ากำลังทำอะไรอยู่ เขาทั้งมีกลิ่นไม่ดี และอาวุธไม่แข็งตัว ผู้กำกับจึงขอให้เธอช่วย แต่เขากลับรีบเร่งให้เสร็จอย่างรวดเร็ว จนผู้กำกับต้องรีบหยุดเขา และดึงเขาออก 

            จินเปาน่า โกรธมากจนอุทานออกมาว่า "เขามาฝึกงานเหรอ ? เขาทำเสียเรื่องมาก !" 

ความลับที่คนไม่รู้ วงการ AV ไต้หวัน
ภาพจาก Instagram duoduobamu

            อย่างไรก็ตาม คิมโบนายอมรับว่า วงการ AV ของไต้หวันในปัจจุบันนั้นไม่ได้เติบโตมากเท่าที่คิด เงินที่นักแสดงได้จากการถ่ายเรื่องหนึ่งสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 200,000 ดอลลาร์ไต้หวัน (ราว 214,000 บาท) ดังนั้นการเป็นนักแสดง AV มืออาชีพในไต้หวันจึงเป็นเรื่องยาก  

            ทั้งนี้ จินเปาน่า ได้เผยถึงข่าวลือเรื่องนักแสดง AV ไต้หวัน หรือแม้กระทั่ง นักแสดง AV ญี่ปุ่น ที่เดินทางมาไต้หวันเพื่อขายบริการ เธอเปิดใจอย่างตรงไปตรงมาว่า ปัจจุบันนักแสดง AV ในไต้หวันส่วนใหญ่ไม่รับ "งานเสริม" ดังกล่าว โดยอาจจะมีอยู่ประมาณ 10-20 เปอร์เซนต์ที่ขายบริการแบบส่วนตัว

ความลับที่คนไม่รู้ วงการ AV ไต้หวัน
ภาพจาก Instagram duoduobamu

            โดยนักแสดง AV กลุ่มน้อยเหล่านั้น พวกเธอรับงานขายบริการอยู่แล้วตั้งแต่แรก และเมื่อพวกเธอได้มีผลงานการแสดง AV ค่าตัวของพวกเธอก็จะเพิ่มขึ้น และมีบางคนที่มารับงานหลังจากได้เป็นนักแสดง AV โดยเรตค่าตัวก็ไม่น้อย มีตั้งแต่ 300,000-500,000 ดอลลาร์ไต้หวัน (321,000-535,000 บาท) 

            แม้แต่จินเปาน่าเอง เธอยังเคยได้รับข้อเสนอให้ขายบริการ แลกกับค่าตัวที่สูงถึง 1 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน (ราว 1,070,000 บาท) ด้วยตัวเลขจำนวนมากเช่นนี้ แน่นอนว่ามันทำให้เธออดไม่ได้ที่จะรู้สึกหวั่นไหว แต่สุดท้ายเธอก็ดึงสติกลับมาได้ โดยคิดว่า "หากเธอตัดสินใจรับงานนั้นไป มันอาจจะทำให้เธอมีบาดแผลลึกในใจที่ไม่อาจจินตนาการได้" 

ความลับที่คนไม่รู้ วงการ AV ไต้หวัน
ภาพจาก Instagram duoduobamu

ความลับที่คนไม่รู้ วงการ AV ไต้หวัน
ภาพจาก Instagram duoduobamu

ความลับที่คนไม่รู้ วงการ AV ไต้หวัน
ภาพจาก Instagram duoduobamu


ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday

