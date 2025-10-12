HILIGHT
หนุ่มฝรั่งเลิฟเมืองไทย โชว์ภาพบันไดเลื่อนแสนเจ็บปวด เผยเสียงที่คิดถึง จนเป็นไวรัล

 
           หนุ่มฝรั่งเลิฟเมืองไทย โชว์ภาพคู่บันไดเลื่อนแห่งความเจ็บปวด หลังต้องกลับประเทศ ลั่นสำนักข่าวดังควรละอาย พร้อมทิ้งท้าย คิดถึงเสียงนี้ ทำหลายคนเอ๊ะ 

            ประเทศไทยเป็นเหมือนปลายทางการท่องเที่ยวในฝันของชาวต่างชาติหลาย ๆ คน จนบางคนถึงกับเศร้ามาก เมื่อต้องถึงเวลาเดินทางกลับ เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Life Between Worlds ที่กำลังกลายเป็นไวรัล จากโพสต์ของเขาในกลุ่ม Hello Thailand เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2568 

            โดยเขาลงภาพของตัวเอง ขณะยืนอยู่หน้าบันไดเลื่อนสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นจุดตรวจหนังสือเดินทางสำหรับผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ พร้อมระบุแคปชั่นว่า 

            "เอาจริง ๆ นะ ถ้าคุณไม่เคยขึ้นบันไดเลื่อนนี้มาก่อน คุณจะไม่มีวันรู้ถึงความเจ็บปวดเลย การไปจากดินแดนแห่งรอยยิ้มนั้นช่างเจ็บปวดทั้งกายและใจ สารคดีของ BBC นั่นควรจะละอายใจ ที่พวกเขาเอาเรื่องนั้นมาเผยแพร่ ตอนนี้ผมกลับมาอังกฤษแล้ว และก็คิดถึงเสียง 'ping pong hello welcome' #ifyouknowyouknow" 

            ก่อนจะปิดท้ายด้วยคำว่า "รัก 7-11 ตลอดไป"

           งานนี้จึงมีชาวเน็ตคนอื่น ๆ เข้ามาคอมเมนต์กันเพียบ โดยหลายคนรู้สึกสะดุดตากับคำว่า ping pong hello welcome ที่เจ้าของโพสต์พูดถึง ซึ่งจริง ๆ แล้วก็คือเสียง 'ปิ๊งป่อง ฮัลโหล เวลคัม' ที่มักจะได้ยินภายในร้าน 7-11 แต่กลับทำให้ชวนคิดถึง ping pong ที่ไม่ใช่ปิ๊งป่อง ซะอย่างนั้น 

           ขณะเดียวกันบางคนยังชี้ว่า บันไดเลื่อนจุดนั้นแทบจะเป็นบันไดเลื่อนแห่งความเจ็บปวดสำหรับนักท่องเที่ยวไปแล้ว แถมยังมีคนยอมรับว่าเคยร้องไห้ตรงบันไดเลื่อนนั้นมาก่อนด้วย 

หนุ่มฝรั่งเลิฟเมืองไทย โชว์ภาพบันไดเลื่อนแสนเจ็บปวด เผยเสียงที่คิดถึง จนเป็นไวรัล โพสต์เมื่อ 12 ตุลาคม 2568 เวลา 09:43:05 2,600 อ่าน
