หนุ่มฝรั่งเลิฟเมืองไทย โชว์ภาพบันไดเลื่อนแสนเจ็บปวด เผยเสียงที่คิดถึง จนเป็นไวรัล

หนุ่มฝรั่งเลิฟเมืองไทย โชว์ภาพคู่บันไดเลื่อนแห่งความเจ็บปวด หลังต้องกลับประเทศ ลั่นสำนักข่าวดังควรละอาย พร้อมทิ้งท้าย คิดถึงเสียงนี้ ทำหลายคนเอ๊ะ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Life Between Worlds
ประเทศไทยเป็นเหมือนปลายทางการท่องเที่ยวในฝันของชาวต่างชาติหลาย ๆ คน จนบางคนถึงกับเศร้ามาก เมื่อต้องถึงเวลาเดินทางกลับ เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Life Between Worlds ที่กำลังกลายเป็นไวรัล จากโพสต์ของเขาในกลุ่ม Hello Thailand เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2568
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Life Between Worlds
โดยเขาลงภาพของตัวเอง ขณะยืนอยู่หน้าบันไดเลื่อนสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นจุดตรวจหนังสือเดินทางสำหรับผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ พร้อมระบุแคปชั่นว่า
"เอาจริง ๆ นะ ถ้าคุณไม่เคยขึ้นบันไดเลื่อนนี้มาก่อน คุณจะไม่มีวันรู้ถึงความเจ็บปวดเลย การไปจากดินแดนแห่งรอยยิ้มนั้นช่างเจ็บปวดทั้งกายและใจ สารคดีของ BBC นั่นควรจะละอายใจ ที่พวกเขาเอาเรื่องนั้นมาเผยแพร่ ตอนนี้ผมกลับมาอังกฤษแล้ว และก็คิดถึงเสียง 'ping pong hello welcome' #ifyouknowyouknow"
ก่อนจะปิดท้ายด้วยคำว่า "รัก 7-11 ตลอดไป"
ขณะเดียวกันบางคนยังชี้ว่า บันไดเลื่อนจุดนั้นแทบจะเป็นบันไดเลื่อนแห่งความเจ็บปวดสำหรับนักท่องเที่ยวไปแล้ว แถมยังมีคนยอมรับว่าเคยร้องไห้ตรงบันไดเลื่อนนั้นมาก่อนด้วย