เพจดัง เปิดดราม่าวัดไทยในต่างแดน ผัวฝรั่ง-เมียไทย รวมหัวพระฮุบวัด ขาย 200 ล้าน

 
           เพจดัง เปิดดราม่าวัดไทยในเนเธอร์แลนด์ แฉผัวฝรั่ง-เมียไทย รวมหัวพระ ฮุบวัดไปขาย 200 ล้าน ใช้เงินวัดไม่มีใครตรวจสอบ ซ้ำปิดวัดไม่ให้เข้าพบหลวงปู่ชรา

แฉวีรกรรม ผัว-เมีย

           วานนี้ (11 ตุลาคม 2568) เพจ ท่านเปา มาเปิดเรื่องราว กรณีดราม่าวัดไทยในประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยชี้ว่ามีผัวฝรั่งเนเธอร์แลนด์กับเมียไทย ถูกล่าวหาว่ารวมหัวกับพระรูปหนึ่ง ซึ่งมีพฤติกรรมออกสาว เพื่อฮุบวัดดังกล่าว แล้วนำไปขายในราคาราว 200 ล้าน 

           โดยมีการอ้างว่า ทั้ง 3 คนวางแผนเข้ามายึดอำนาจบริหารวัด โดยใช้ชื่อสมาคมส่วนตัวแทนชื่อวัด แล้วขับไล่พระและคนไทยรุ่นเก่าที่ร่วมสร้างวัดออกทั้งหมด จากนั้นเข้ามาเป็น "ประธานวัดไทยในเนเธอร์แลนด์" และใช้เงินของวัดโดยไร้การตรวจสอบ เป็นเงินกฐินประจำปีมูลค่า 200,000 ยูโร (ราว 8 ล้านบาท) ถูกใช้จ่ายจนหมดบัญชี โดยไม่มีคณะกรรมการวัดร่วมรับรู้ และยังมีการนำที่ดินของวัดไปจดเป็นชื่อบุคคล เพื่อเตรียมขายทอดคิดเป็นมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท

           ภายหลังเมียไทยรายนี้กลับมาประเทศไทย แล้วมีการซื้อทองสะสมไว้จำนวนมาก ขณะเดียวกันก็มีการ "ปิดวัด" ไม่ให้ใครเข้าพบหลวงปู่ชรา อายุ 96 ปี และนำไม้ป่ามากั้นทางเข้าออก อ้างว่ากลัวตำรวจยุโรปมาจับพระที่หนีวีซ่า ในขณะที่หลายคนพยายามตรวจสอบกลับถูกข่มขู่ ฟ้องร้องและใช้ "เงินวัด" เป็นทุนในการต่อสู้คดี

           กรณีดังกล่าวทำให้มีชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมาก บ้างมองว่าหากมีการตรวจสอบวัดไทยในต่างแดน น่าจะเจออะไรเด็ด ๆ เยอะ  

 
เพจดัง เปิดดราม่าวัดไทยในต่างแดน ผัวฝรั่ง-เมียไทย รวมหัวพระฮุบวัด ขาย 200 ล้าน โพสต์เมื่อ 12 ตุลาคม 2568 เวลา 10:37:39 2,143 อ่าน
