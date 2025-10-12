เพจดัง เปิดดราม่าวัดไทยในต่างแดน ผัวฝรั่ง-เมียไทย รวมหัวพระฮุบวัด ขาย 200 ล้าน

เพจดัง เปิดดราม่าวัดไทยในเนเธอร์แลนด์ แฉผัวฝรั่ง-เมียไทย รวมหัวพระ ฮุบวัดไปขาย 200 ล้าน ใช้เงินวัดไม่มีใครตรวจสอบ ซ้ำปิดวัดไม่ให้เข้าพบหลวงปู่ชรา
วานนี้ (11 ตุลาคม 2568) เพจ ท่านเปา มาเปิดเรื่องราว กรณีดราม่าวัดไทยในประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยชี้ว่ามีผัวฝรั่งเนเธอร์แลนด์กับเมียไทย ถูกล่าวหาว่ารวมหัวกับพระรูปหนึ่ง ซึ่งมีพฤติกรรมออกสาว เพื่อฮุบวัดดังกล่าว แล้วนำไปขายในราคาราว 200 ล้าน
โดยมีการอ้างว่า ทั้ง 3 คนวางแผนเข้ามายึดอำนาจบริหารวัด โดยใช้ชื่อสมาคมส่วนตัวแทนชื่อวัด แล้วขับไล่พระและคนไทยรุ่นเก่าที่ร่วมสร้างวัดออกทั้งหมด จากนั้นเข้ามาเป็น "ประธานวัดไทยในเนเธอร์แลนด์" และใช้เงินของวัดโดยไร้การตรวจสอบ เป็นเงินกฐินประจำปีมูลค่า 200,000 ยูโร (ราว 8 ล้านบาท) ถูกใช้จ่ายจนหมดบัญชี โดยไม่มีคณะกรรมการวัดร่วมรับรู้ และยังมีการนำที่ดินของวัดไปจดเป็นชื่อบุคคล เพื่อเตรียมขายทอดคิดเป็นมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท
กรณีดังกล่าวทำให้มีชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมาก บ้างมองว่าหากมีการตรวจสอบวัดไทยในต่างแดน น่าจะเจออะไรเด็ด ๆ เยอะ