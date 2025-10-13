HILIGHT
สุกี้เจ้าดัง ปิดสาขา 30 ต.ค. คลิปเจ้าของร่ำไห้ทั้งน้ำตา หาทางออกพนักงานให้ลงตัว

 

         สุกี้เจ้าดัง ประกาศปิดสาขาหลังเปิดครบรอบ 2 ปี คลิปแจ้งข่าวร่ำให้ทั้งน้ำตา ก่อนหาทางออกให้พนักงานได้อย่างลงตัว ซึ้งใจมาก


สุกี้จินดา สาขากิ่งแก้ว บางนา ปิดสาขา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุกี้จินดา กิ่งแก้ว-บางนา 

         วันที่ 13 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก สุกี้จินดา กิ่งแก้ว-บางนา  ]มีการประกาศปิดสาขาในวันที่ 30 ตุลาคม 2568 หลังจากเปิดร้านมา 2 ปี โดยทางร้านมีการลงคลิปการแจ้งข่าวต่อพนักงาน บรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียด เจ้าของร้านใช้มือปิดหน้า แจ้งข่าวทั้งน้ำตา พร้อมให้เหตุผลว่า ร้านเปิดครบ 2 ปี แต่ยอดขายที่ลดลง ทำให้แบกค่าใช้จ่ายต่อไม่ไหว พี่พนยายามช่วยเรื่องงานใหม่ให้ทุกคน ขอบคุณที่สู้กันมาตั้งแต่วันแรก

 สุกี้จินดา สาขากิ่งแก้ว บางนา ปิดสาขา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุกี้จินดา กิ่งแก้ว-บางนา 

สุกี้จินดา สาขากิ่งแก้ว บางนา ปิดสาขา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุกี้จินดา กิ่งแก้ว-บางนา 

       หลังจากคลิปนี้เป็นไวรัล ก็มีร้านต่าง ๆ เข้ามาติดต่อขอดึงตัวพนักงานไปทำงาน จนทำให้น้อง ๆ ทุกคนได้รับงานใหม่เรียบร้อยแล้ว

สุกี้จินดา สาขากิ่งแก้ว บางนา ปิดสาขา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุกี้จินดา กิ่งแก้ว-บางนา 


สุกี้เจ้าดัง ปิดสาขา 30 ต.ค. คลิปเจ้าของร่ำไห้ทั้งน้ำตา หาทางออกพนักงานให้ลงตัว อัปเดตล่าสุด 13 ตุลาคม 2568
