สุกี้เจ้าดัง ปิดสาขา 30 ต.ค. คลิปเจ้าของร่ำไห้ทั้งน้ำตา หาทางออกพนักงานให้ลงตัว

สุกี้เจ้าดัง ประกาศปิดสาขาหลังเปิดครบรอบ 2 ปี คลิปแจ้งข่าวร่ำให้ทั้งน้ำตา ก่อนหาทางออกให้พนักงานได้อย่างลงตัว ซึ้งใจมาก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุกี้จินดา กิ่งแก้ว-บางนา
วันที่ 13 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก สุกี้จินดา กิ่งแก้ว-บางนา ]มีการประกาศปิดสาขาในวันที่ 30 ตุลาคม 2568 หลังจากเปิดร้านมา 2 ปี โดยทางร้านมีการลงคลิปการแจ้งข่าวต่อพนักงาน บรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียด เจ้าของร้านใช้มือปิดหน้า แจ้งข่าวทั้งน้ำตา พร้อมให้เหตุผลว่า ร้านเปิดครบ 2 ปี แต่ยอดขายที่ลดลง ทำให้แบกค่าใช้จ่ายต่อไม่ไหว พี่พนยายามช่วยเรื่องงานใหม่ให้ทุกคน ขอบคุณที่สู้กันมาตั้งแต่วันแรก
หลังจากคลิปนี้เป็นไวรัล ก็มีร้านต่าง ๆ เข้ามาติดต่อขอดึงตัวพนักงานไปทำงาน จนทำให้น้อง ๆ ทุกคนได้รับงานใหม่เรียบร้อยแล้ว
