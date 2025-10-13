HILIGHT
สั่งลูกชิ้นสุกี้ร้านดัง ของมาถึงตอนแรกคิดดีไม่ได้ ก่อนรู้ความจริงเส้นดำ ๆ คืออะไร

          สั่งลูกชิ้นสุกี้ร้านดัง ของมาถึงตอนแรกคิดดีไม่ได้ ก่อนรู้ว่าเส้นดำ ๆ คืออะไร ตกใจหมด ส่วนชาวเน็ตแซวสนุกมือ

ลูกชิ้นเศรษฐี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Khun Tui

          วันที่ 13 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก Khun Tui มีการไปกินสุกี้เจ้าดังเจ้าหนึ่ง พร้อมสั่งเมนูลูกชิ้นมาทาน แต่เมื่อลูกชิ้นมาถึง กลับต้องผงะ เพราะลูกชิ้นนี้มีเส้นดำ ๆ ติดมาด้วยหลายเส้น ทำเอาคิดดีไม่ได้

          อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ไม่ใช่อย่างที่คิด เส้นดำ ๆ นี้ คือ สาหร่าย และรสชาติอร่อย ไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งแปลกปลอมแน่นอน

          ด้านชาวเน็ตเห็นแล้วก็รู้สึกตรงกับเจ้าของโพสต์ แวบแรกคิดดีไม่ได้จริง ๆ บางคนก็เรียกกันเหมือนเสียงในหัวเลย



ลูกชิ้นเศรษฐี

ลูกชิ้นเศรษฐี




