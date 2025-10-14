HILIGHT
ซื้อไข่จากร้านประจำ ห่อกระดาษมาให้อย่างดี พออ่านดูเท่านั้น การรีไซเคิลที่น่ากลัว

          ซื้อไข่จากร้านประจำ ห่อกระดาษมาให้อย่างดี พออ่านดูเท่านั้นแหละ เป็นการรีไซเคิลที่น่ากลัวมาก แห่วิเคราะห์ ของมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร

กระดาษรีไซเคิล
ภาพจาก คุณ คนเกิดวันที่28 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม

          วันที่ 13 ตุลาคม 2568 คุณ คนเกิดวันที่28 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม มีการตั้งกระทู้เรื่องการไปซื้อไข่หลายฟองที่ร้านประจำในตลาดนัด ซึ่งทางร้านก็ใช้กระดาษพร้อมพลาสติกห่อมาเป็นอย่างดี แต่เมื่อกลับมาถึงบ้าน รื้อไข่ออกก็พบว่า กระดาษดังกล่าวเหมือนเป็นซองใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์ แบบนี้ถูกต้องไหม เพราะโดยปกติอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ ควรทิ้งในถุงแดง เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจาย

กระดาษรีไซเคิล
ภาพจาก คุณ คนเกิดวันที่28 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม

          ด้านชาวเน็ตมองว่า เป็นการรีไซเคิลกระดาษที่น่ากลัวมาก ถึงแม้จะเป็นแผ่นห่อชั้นนอก แต่ก็ไม่ควรมารองอะไรที่เกี่ยวกับอาหารทั้งนั้น ของพวกนี้คิดว่าน่าจะใช้กันตามคลินิกเล็ก ๆ หรือบ้านคน แต่ไม่น่าใช่โรงพยาบาล


โพสต์เมื่อ 14 ตุลาคม 2568 เวลา 10:03:51
