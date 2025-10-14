HILIGHT
สาวอวดภาพใบขับขี่ แต่มีจุดทำหลุดโฟกัส หลอนจนเป็นไวรัล คนลั่นเหมือนไล่ผี

          ใบขับขี่ยูทูบเบอร์สาว กลายเป็นไวรัล ความหลอนชนิดแทบจะลอยออกมาได้ ยิ่งเจอแบบขาวดำ ยิ่งพีคจัด ชาวเน็ตถึงกับลั่น เหมือนไล่ผี เจ้าตัวรับทนใช้มา 2 ปีแล้ว
 
สาวอวดภาพใบขับขี่ แต่มีจุดทำหลุดโฟกัส
ภาพจาก X @kanon_act
          กลายเป็นโพสต์ไวรัลที่เรียกเสียงฮือฮาในญี่ปุ่นขณะนี้ เมื่อ คานอน ยูทูบเบอร์และนักพากย์สาวชาวญี่ปุ่น ออกมาเปิดภาพใบขับขี่ใหม่ที่เพิ่งทำ เทียบกับใบขับขี่เดิมที่อยู่ในสภาพชำรุด สีซึมเปรอะไปทั่วทั้งรูป จนใครได้เห็นเป็นต้องคิดตรงกันว่า หลอนจัด !! 

          ด้วยพลังความหลอนนี้เอง ที่ดันให้ภาพใบขับขี่ของเธอกลายมาเป็นไวรัลในไม่ช้า จนผ่านไปแค่ 6 วัน ก็มียอดวิวกว่า 20 ล้านครั้ง พร้อมคนกดหัวใจกว่า 95,000 ครั้ง 

สาวอวดภาพใบขับขี่ แต่มีจุดทำหลุดโฟกัส
ภาพจาก X @kanon_act

          สำหรับต้นตอของโพสต์นี้ เกิดขึ้นเมื่อ คานอน สาวคนนี้ โพสต์บน X @kanon_act เล่าเรื่องที่เธอตั้งใจจะไปทำใบขับขี่ โดยเสิร์ชหาคำว่า "คันดะเซ็นเตอร์" ในกูเกิล เพื่อจะหาศูนย์ทำใบขับขี่ แต่กลับมาลงเอยด้วยการเข้าร้านปาจิงโกะซะอย่างนั้น 

          จนต่อมาในวันรุ่งขึ้น (8 ตุลาคม 2568) คานอนก็อัปเดต บอกว่าในที่สุดเธอก็ได้ใบขับขี่ใหม่แล้ว พร้อมโชว์ภาพใบขับขี่เก่า-ใหม่ จนกลายเป็นไวรัลดังกล่าว ซึ่งจากความหลอนของใบขับขี่เก่านั้น ทำให้หลายคนคอมเมนต์ เช่น "ขอโทษนะครับ ผมนึกว่าหนังสยองขวัญ", "ทำไมถึงน่ากลัวขนาดนี้", "ฉันสามารถเขียนนิยายเรื่อง 'ใบขับขี่ต้องสาป' ได้เลย", "Silent Hill ชัด ๆ" "ไล่ผีออกไปแล้ว" และ "ใบขับขี่ต้องสาป"

สาวอวดภาพใบขับขี่ แต่มีจุดทำหลุดโฟกัส
ภาพจาก X @kanon_act

          แค่สภาพบัตรจริงแบบภาพสีก็ว่าหลอนแล้ว ความสยองยิ่งถึงจุดพีคขึ้นไปอีกเมื่อคานอนได้โชว์ภาพเวอร์ชันถ่ายเอกสารเป็นขาวดำ ที่แทบจะดูเหมือนมีพลังงานลึกลับเป็นไอดำที่ปล่อยออกมา พร้อมสายตาที่จับจ้อง จนชาวเน็ตหลายคนคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่า "กลัวแล้ววว"

สาวอวดภาพใบขับขี่ แต่มีจุดทำหลุดโฟกัส
ภาพจาก X @kanon_act

          ทั้งนี้ ต่อมาคานอนได้โพสต์ถึงใบขับขี่เก่าของเธอว่า "เมื่อใบขับขี่ของคุณเปรอะเปื้อน จนถูกปฏิเสธไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันตัวตนมา 5 รอบ ซึ่งบอกตามตรงว่า มันก็สาหัสพอที่จะทำให้คุณหัวเราะได้ ตลอด 2 ปีมานี้ ฉันใช้ชีวิตอยู่กับการกลัวคำว่า "การยืนยันตัวตน" ในแง่นั้น ฉันหลุดพ้นจากคำสาปความกลัวแล้ว แต่เมื่อมาถึงจุดนี้ ฉันกลับรู้สึกผูกพันกับมัน เลยรู้สึกเหงา ๆ นิดหน่อยที่ไม่ได้ใช้มันอีกต่อไป"

