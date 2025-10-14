หมอวิ่งหนีไฟไหม้ที่ทางหนีไฟ สำลักควันเสียชีวิต ทั้งที่เป็นที่ที่ปลอดภัย - เปิด จม. ครอบครัว

หมอระดับรองศาสตราจารย์ เสียชีวิตขณะหนีไฟไหม้ที่ทางหนีไฟ เพียงเพราะมีคนเปิดประตูทิ้งเอาไว้ กลายเป็นสูญเสียบุคลากรคนสำคัญระดับประเทศ
วันที่ 14 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก ประชาคมแพทย์ มีการโพสต์เล่าเหตุการณ์การเสียชีวิตของหมอรายหนึ่ง ที่เสียชีวิตเพราะสำลักควันไฟขณะหนีไฟที่ทางหนีไฟ ที่ที่ปลอดภัยที่สุด กลับกลายเป็นที่ที่อันตรายจนถึงแก่ชีวิตเพราะอะไร ดังนี้
รองศาสตราจารย์ท่านหนึ่งเป็นแพทย์ผู้เปี่ยมความรู้ ความสามารถ และยังเป็นพลังสำคัญของวงการแพทย์ไทย ต้องจากไปอย่างไม่สมควรเพียงเพราะ สำลักควันไฟขณะหนีไฟ ของอาคารพักอาศัย ซึ่งยังไม่ทราบว่ามีสาเหตุอื่น นอกเหนือจากนี้หรือไม่
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2568 ที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง
อาคารมีทั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) และพัดลมอัดอากาศ (Pressurized Fan) ติดตั้งครบถ้วน ถือว่า ระบบดี ทุกประการ แต่กลับไม่สามารถช่วยชีวิตผู้อยู่อาศัยได้
ระบบดี แต่...เสียงไซเรนดังขึ้นตามหน้าที่ พัดลมอัดอากาศถูกออกแบบมาอย่างดี แต่ทุกอย่างล้มเหลว... อาจเพียงเพราะ เคยมีคนเปิดประตูหนีไฟค้างไว้ก่อนหน้านี้
ปัญหาส่วนใหญ่ เมื่อประตูหนีไฟไม่ปิดสนิท ควันไฟก็ไหลย้อนเข้ามาในช่องบันไดหนีไฟ ระบบที่ออกแบบมาเพื่อชีวิต กลับกลายเป็นปล่องควันมรณะ เราพบว่า สาเหตุของ ผู้เสียชีวิตจากเพลิงไหม้มากกว่า 90% เกิดจาก suffocation หรือการขาดอากาศหายใจ แต่สำหรับการเสียชีวิตของคุณหมอท่านนี้ ยังต้องรอการสอบสวนหาสาเหตุที่แน่นอนต่อไปว่า การขาดอากาศหายใจ เป็นสาเหตุแห่งการเสียชีวิตใช่หรือไม่ และเกิดที่ใด
คุณหมอทำถูกทุกขั้นตอน
ท่านหนีออกทางบันไดหนีไฟ เส้นทางที่ควรปลอดภัยที่สุด แต่กลับต้องจบชีวิต ซึ่งต้องรอการสอบสวนอย่างชัดเจนว่าท่านเสียชีวิต หรือเกิด Asphyxia? ที่ใด? ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่สุด ในการวางแนวทางการป้องกันต่อไป
ถ้าเราไม่เริ่มเปลี่ยน...จะมีผู้เคราะห์ร้าย คนต่อไปอีกกี่คน?
โศกนาฏกรรมนี้ไม่ควรเกิดซ้ำอีกเพราะยังมีอาคารอีกนับพันทั่วประเทศ โรงแรม โรงพยาบาล สำนักงาน หอพัก ที่อาจมีประตูหนีไฟเปิดค้างไว้ อยู่ในขณะนี้ ถ้าไม่มีใคร ให้ความสำคัญที่จะสำรวจอย่างจริงจัง ในประสบการณ์ของ Admin เอง ยังเคยเจอว่าบางตึกมีการเอาวัสดุ หรือ สิ่งของ ไปขวางประตูไว้ เพื่อสะดวกในการเดินขึ้นลง ระหว่างชั้น
คำถามคือ...
เราจะรอให้ใครอีกคนต้องตายก่อนหรือ ถึงจะลงมือจริงจัง?
จดหมายจากครอบครัวผู้ตาย
เฟซบุ๊ก Drama-addict มีการโพสต์ถึงข้อความของครอบครัวผู้เสียชีวิตว่า ขออนุญาตส่งข้อความนี้ในนามของครอบครัว เนื่องจากเราได้สูญเสียคุณอาไปจากเหตุเพลิงไหม้คอนโดฯ บริเวณแถวปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา
คุณอาเป็นหนึ่งในผู้ที่พยายามหลบหนีควันไฟโดยใช้ทางหนีไฟ พร้อมทั้งเตรียมตัวมาอย่างดี เช่น การใช้หน้ากากกันควัน อย่างไรก็ตาม ท่านยังคงสำลักควันและเสียชีวิตภายในบริเวณทางหนีไฟ
สาเหตุหนึ่งที่นำมาสู่ความสูญเสียครั้งนี้ คือความไม่พร้อมของระบบความปลอดภัยในอาคาร เช่น สปริงเกอร์น้ำไม่ทำงาน และทางหนีไฟที่มีปัญหาในการระบายควัน ส่งผลให้ผู้ที่พยายามหลบหนี กลับต้องเจอกับปล่องควันแทนทางรอด
ทางครอบครัวจึงอยากขอความกรุณาคุณจ่า ช่วยเป็นกระบอกเสียงในการสื่อสารและเตือนภัยให้กับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในคอนโดฯ หรือตึกสูง ให้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบความปลอดภัย รวมถึงการตรวจสอบความพร้อมของอาคาร เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เศร้าเช่นนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวใดอีก
ทางครอบครัวขอขอบคุณคุณจ่าเป็นอย่างยิ่งที่สละเวลาอ่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนในการส่งต่อเรื่องราวครั้งนี้ เพื่อช่วยเตือนภัยและสร้างความตระหนักให้สังคม