ป้ายแสดงความยินดี บุคลากรหอสมุด คนหลุดโฟกัสที่ทรงผม พออ่านข้อความยิ่งพีคมาก

ไวรัล แชร์ภาพป้ายแสดงความยินดีบุคลากรหอสมุด ม.เกษตรฯ ข้อพออ่านข้อความยิ่งพีค แถมทรงผมแต่ละคนยังอลังการจนหลุดโฟกัส
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 14 ตุลาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โพสต์แสดงความยินดี ยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นเกียรติ เป็นศรีให้แก่คณะบุคลากรสำนักหอสมุด เนื่องในโอกาสที่ได้รับให้ปฏิบัติหน้าที่สำคัญในช่วงสอบปลายภาคต้นประจำปี 2568 นี้ ผู้มุ่งมั่นในการทำงาน ไม่ย่อท้อ ไม่ง่วงนอนต่อการปฏิบัติหน้าที่ และยังสามารถมาปฏิบัติงานต่อในตอนเช้าได้ด้วยความสดใส
ในป้ายประกาศยินดี เขียนข้อความไว้ว่า ในโอกาสที่ท่านไม่ได้ย้ายไปทำตำแหน่งอื่น ต้องอยู่เวรบริการ 24 ชั่วโมงให้นิสิต ม.เกษตร ในช่วงสอบปลายภาคตลอดไป
นอกจากนี้ สิ่งที่ทำให้หลายคนต่างหลุดโฟกัสคือทรงผมของบุคลากรสำนักหอสมุด ที่มาแบบอลังการณ์ทั้งชายและหญิงเลยทีเดียว
ทางเพจระบุว่า หากนิสิตท่านใดต้องการส่งกำลังใจหรือจะหยิบยื่นมาส์กใต้ตาให้ ก็สามารถติดต่อแต่ละท่านได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน หรือ เคาน์เตอร์ทางเข้าออกได้ตลอด 24 ชั่วโมง จนกว่าจะหมด Final เปิดบริการ 24 ชั่วโมง 14-24 ตุลาคม 2568
งานนี้เหล่านิสิตของมหาวิทยาลัย ต่างเข้ามาคอมเมนต์เอ็นดูเป็นจำนวนมาก รวมทั้งขอบคุณพี่ ๆ ที่หอสมุดที่คอยดูแลและช่วยเหลือเป็นอย่างดี