อันดับโลกบอลไทย พุ่งขึ้นอันดับ 95 ไม่เป็นทางการ ดีสุดในรอบ 17 ปี - เงื่อนไขเข้ารอบ

อันดับโลกบอลไทย พุ่งขึ้นอันดับ 95 ของโลกอย่างไม่เป็นทางการ อันดับสูงสุดในรอบ 17 ปี หลังชนะ ไชนีส ไทเป 2 นัดรวด ส่วนเอเชียนคัพ ยังต้องลุ้นอีก 2 นัด
หลังจากที่บอลไทย ชนะ ไชนีส ไทเป 2 นัดติดต่อกัน ด้วยสกอร์ 2-0 ที่ประเทศไทย และ 6-1 ที่ประเทศไต้หวัน ทำให้สถานการณ์การเข้ารอบเอเชียน คัพ 2027 และอันดับโลกล้วนดีขึ้นและมีความหวัง
อันดับโลกล่าสุดของบอลไทย
เฟซบุ๊ก ข้อมูล สถิติ ฟุตบอลทีมชาติไทย มีการคำนวณคร่าว ๆ อย่างไม่เป็นทางการ รอบนี้ไทยจะมีคะแนนเพิ่ม 13.17 คะแนน คะแนนรวมอยู่ที่ 1,235.37 ขึ้นมารั้งอันดับ 95 ของโลก เป็นอันดับที่ดีที่สุดในรอบ 17 ปี
อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่อันดับและคะแนนอย่างเป็นทางการ เพราะต้องรอผลการแข่งขันของทีมอื่น ๆ ในอันดับใกล้เคียงแข่งกันจนครบด้วย ถึงจะรู้อันดับที่แท้จริง โดยวันประกาศคะแนน จะประกาศวันที่ 23 ตุลาคม นี้
อันดับรอบคัดเลือกเอเชียน คัพ
เมื่อวานนี้ ผลการแข่งขันอีกคู่ เติร์กเมนิสถาน ชนะ ศรีลังกา 2-1 ทำให้อันดับคะแนนตอนนี้ ไทยอยู่อันดับ 2 มี 9 คะแนนเท่ากับเติร์กเมนิสถาน แต่แพ้เฮดทูเฮด
เงื่อนไขการเข้ารอบ 3 ฉากทัศน์
1. ไทย ชนะ 2 นัดสุดท้าย
2. ไทย เสมอ ศรีลังกา และชนะเติร์กเมนิสถาน
3. ไทย แพ้ ศรีลีงกา และชนะเติร์กเมนิสถาน ตั้งแต่ 3 ลูกขึ้นไป
