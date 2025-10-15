HILIGHT
หนุ่มเกาหลี ปลื้มน้ำใจคนไทย วิ่งตามมาคืนกระเป๋าให้หลังลืมบนรถเมล์ ใจฟูทั้งโซเชียล

          หนุ่มเกาหลี เล่าโมเมนต์ซึ้งน้ำใจคนไทย หลังลืมกระเป๋าไว้บนรถเมล์ วิ่งตามมาคืนให้อย่างไกล แถมไม่รับสินน้ำใจ ชาวเน็ตใจดี ร่วมแชร์เรื่องดี ๆ ในไทย

หนุ่มเกาหลี ปลื้มน้ำใจคนไทย
ภาพจาก Threads nomadjun195

          นอกจากแหล่งท่องเที่ยวอันงดงาม พร้อมสารพัดของอร่อยที่เป็นเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้มาเยือนประเทศไทยแล้ว น้ำใจของคนไทยก็ยังเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนเช่นกัน ดังเช่นเรื่องราวล่าสุด ที่หนุ่มเกาหลีรายหนึ่งนำมาบอกเล่าผ่าน Threads @nomadjun195 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2568 

          "นี่ของคุณหรือเปล่า คุณลืมไว้บนรถเมล์" คือคำกล่าวที่ชายคนนี้ได้ยินหลังลงมาจากรถเมล์ 

หนุ่มเกาหลี ปลื้มน้ำใจคนไทย
ภาพจาก Instagram nomadjun195

          โดยเขาเล่าว่าวันนั้น เขารีบลงมาจากรถเมล์ในประเทศไทย จนทิ้งกระเป๋าที่มีเงินสดกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ไว้บนรถ แต่แล้วคนขับก็หยุดรถ และมีผู้โดยสารคนหนึ่งวิ่งตามเขามาเป็นระยะทางหลายร้อยเมตร เพื่อนำกระเป๋ามาส่งให้เขา 

          "คนไทยเป็นมิตรมากจริง ๆ" นักท่องเที่ยวหนุ่มระบุ พร้อมเผยว่า เขาพยายามจะให้เงินตอบแทนชายคนนี้ แต่พลเมืองดีไม่ยอมรับไว้และรีบวิ่งจากไปทันที ทั้งนี้ เขาต้องขอบคุณคนขับรถ ผู้โดยสาร และชายคนที่วิ่งมาคนนั้นอีกครั้ง 

หนุ่มเกาหลี ปลื้มน้ำใจคนไทย
ภาพจาก Instagram nomadjun195

          เรื่องราวดี ๆ ที่เกิดขึ้นนั้นไม่เพียงทำให้นักท่องเที่ยวรายนี้ประทับใจ แม้แต่ชาวเน็ตคนอื่น ๆ ก็รู้สึกใจฟูตามเช่นกัน โดยมีคนเข้ามาร่วมแชร์ประสบการณ์ด้วย เช่น 

          "ฉันไปกดเอทีเอ็มที่ร้านสะดวกซื้อ แต่ลืมดึงบัตรออก จากนั้นคนที่อยู่ด้านหลังเรากับคนที่กินอะไรอยู่ข้าง ๆ ทุกคนล้วนวิ่งมาหาเรา บอกเราให้ดึงบัตรออกไปด้วย คนไทยใจดีและอบอุ่นมาก ๆ"

          "ฉันก็อาศัยอยู่ในไทยเหมือนกัน ฉันเคยทำโทรศัพท์หาย 5 รอบ แต่ก็เจอทุกรอบเลย 55" 

หนุ่มเกาหลี ปลื้มน้ำใจคนไทย
ภาพจาก Instagram nomadjun195

          "ได้ข่าวว่าคนไทยอ่อนโยนและใจดีอย่างน่าเหลือเชื่อ ดูเหมือนจะเป็นเรื่องจริง เป็นประเทศที่ฉันอยากไปเยือนอย่างแน่นอน"


          "ประเทศไทยอาจจะไม่ใช่ประเทศที่ปลอดภัยที่สุด แต่คนไทยใจดีมากต่อผู้คนจากทั่วโลก"

          "เพราะงี้แหละฉันเลยรักประเทศไทย"

          "ฉันก็ไปฮันนีมูนที่ไทย คนไทยทุกคนเป็นมิตรมาก"

          "ต้องไปประเทศไทยแล้ว"

          "ประเทศไทยดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว ฉันคิดว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ยังมโนธรรมและมีความเมตตา"

หนุ่มเกาหลี ปลื้มน้ำใจคนไทย
ภาพจาก Threads nomadjun195

หนุ่มเกาหลี ปลื้มน้ำใจคนไทย
ภาพจาก Threads nomadjun195

          ทั้งนี้ มีคนหนึ่งเข้ามาแสดงความทึ่ง ชี้ว่าแม้จะมีเรื่องแปลก ๆ มากมายเกิดขึ้นที่ไทย แต่นี่คือประเทศที่พัฒนาแล้วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จริง ๆ ซึ่งหนุ่มเจ้าของโพสต์ก็ได้เข้ามายืนยันว่า "แน่นอน ในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอื่น ๆ ดูเหมือนจะพัฒนากว่าประเทศอื่นในภูมิภาคนี้"

