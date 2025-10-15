HILIGHT
ทำถึงเกิ๊น ! คู่รักแต่งบ้านฮาโลวีนแบบเล่นใหญ่ ฝันร้ายนักดับเพลิง สายแทบไหม้

  
            ทำถึงเกิ๊น คู่รักแต่งบ้านฮาโลวีนแบบเล่นใหญ่ กลายเป็นฝันร้ายนักดับเพลิง คนกระหน่ำโทร. ไม่หยุด จนเจ้าของบ้านต้องประกาศ ไม่ต้องโทร. แจ้งแล้ว 

เล่นใหญ่จัดเต็ม ลุกเป็นไฟ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Amanda Riggins Peden

            วันที่ 13 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ Odditycentral รายงานว่า คู่รักจากเซาธ์แคโรไลนา สหรัฐฯ เปลี่ยนบ้านของพวกเขาให้กลายเป็นบ้านที่กำลังเผาไหม้ พร้อมรับเทศกาลฮาโลวีนที่จะถึงช่วงสิ้นเดือนนี้ ซึ่งมันเป็นอะไรที่ดูสมจริงเกินเบอร์ จนมีคนโทร. แจ้งดับเพลิงเพราะคิดว่ามีเหตุไฟไหม้ขึ้นจริง ๆ 

            นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่คู่รัก อแมนดา เพเดน และ แซม ลี ตกแต่งฮาโลวีนแบบเล่นใหญ่จัดเต็ม โดยก่อนหน้านี้เมื่อปี 2564 ทั้งคู่ได้ยกเครื่องบินพัง ๆ มาตั้งไว้ที่สวนหน้าบ้าน พร้อมประดับด้วยโครงกระดูกปลอม โดยโครงกระดูกอันหนึ่งห้อยลงมาจากต้นไม้พร้อมร่มชูชีพ และอีกปีต่อมา พวกเขาสร้างฉากอุบัติเหตุรถยนต์ โดยมีรถตู้พลิกคว่ำและมีโครงกระดูกติดอยู่ด้านใน 

            แต่ในปี 2567 เป็นอะไรที่ปังสุด ๆ มันเป็นครั้งแรกที่พวกเขาโชว์การแต่งบ้านเป็นแบบไฟไหม้ โดยใช้เครื่องปล่อยควันกับแสงสี และมุมกล้องผสมกัน แต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นสมจริงเกินไป จนแม้ว่าพวกเขาจะทำซ้ำในปีนี้เป็นรอบที่ 2 ก็ยังมีคนโทร. แจ้งดับเพลิงท้องถิ่น ตอนที่ขับรถผ่านบ้านหลังนี้เป็นครั้งแรก 
 
            "ตอนที่อแมนดาทำมันเมื่อ 2 ปีก่อน เราได้รับสายกระหน่ำโทร. ต่อเนื่องเลยครับ" รัสเซลล์ อเล็กซานเดอร์ หัวหน้าดับเพลิง Fountain Inn กล่าว พร้อมชี้ว่าในปีนี้สายก็ไม่เงียบเช่นเดิม โดยแค่วันที่ 6 ตุลาคม พวกเขาก็ได้รับสายโทร. แจ้งเหตุ 4 รอบแล้ว 

เล่นใหญ่จัดเต็ม ลุกเป็นไฟ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Amanda Riggins Peden

เล่นใหญ่จัดเต็ม ลุกเป็นไฟ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Amanda Riggins Peden

เล่นใหญ่จัดเต็ม ลุกเป็นไฟ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Amanda Riggins Peden

เล่นใหญ่จัดเต็ม ลุกเป็นไฟ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Amanda Riggins Peden
            อย่างไรก็ตาม เพื่อความไม่ประมาท เขายืนยันว่าทางหน่วยได้ติดต่อไปหาคู่รักดังกล่าวทุกครั้งที่ได้รับแจ้งเหตุ เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีเหตุไฟไหม้บ้านทั้งคู่ขึ้นมาจริง ๆ เพื่อความปลอดภัยของทั้งคู่ แถมบางครั้งหากคนโทร. แจ้งดูเป็นกังวลมาก ๆ พวกเขายังส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบด้วย

            แต่เมื่อว่ากันในมุมมองของนักดิบเพลิงตัวจริง อเล็กซานเดอร์ชี้ว่า การตกแต่งบ้านหลังนี้ไม่ได้ดูเหมือนบ้านที่เกิดไฟไหม้จริง ๆ เพราะควันนั้นลอยต่ำเกินไป และไม่ใช่สีที่ถูกต้อง แต่ในสายตาของคนที่ไม่ได้ผ่านการฝึกมา มันก็ดูเหมือนฝันร้าย ตามที่อแมนดาและแซมตั้งใจไว้ 
 
            "บ้านของเราลุกเป็นไฟ (ไม่ใช่ไฟไหม้จริง ๆ) ฉันเปิดแสงสีทุกคืนตั้งแต่ 2 ทุ่ม - 4 ทุ่ม จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม" อแมนดา ประกาศผ่านเฟซบุ๊กและโซเชียลอื่น ๆ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ที่ผ่านมา พร้อมย้ำว่า "กรุณาอย่าโทร. แจ้งหน่วยดับเพลิง !"

            จากไอเดียและการตกแต่งแบบเล่นใหญ่ของทั้งคู่ ทำให้พวกเขากลายมาเป็นคนดังในท้องถิ่น ซึ่งบางคนยอมรับว่ารู้สึกกลัว แต่ก็ชื่นชมในความคิดสร้างสรรค์ของทั้งคู่ แต่ขณะเดียวกันก็มีผู้คนเห็นต่าง มองว่าทำแบบนี้ไม่ถูกต้องเนื่องจากสร้างความตื่นตระหนกแก่ชุมชน 

            และต้องย้ำอีกครั้งว่า แม้ว่าบ้านจะดูเหมือนมีเพลิงลุกไหม้ แต่จริง ๆ แล้วคู่รัก พร้อมลูกชายวัย 15 ปี ยังคงอยู่ภายในบ้านอย่างปลอดภัยสบายใจ ยังคงนอนเล่น ดูทีวี กินมื้อค่ำ กันอย่างสงบสุขเช่นเดียวกับบ้านอื่น ๆ 

เล่นใหญ่จัดเต็ม ลุกเป็นไฟ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Amanda Riggins Peden






ขอบคุณข้อมูลจาก Odditycentral 





