ทำถึงเกิ๊น ! คู่รักแต่งบ้านฮาโลวีนแบบเล่นใหญ่ ฝันร้ายนักดับเพลิง สายแทบไหม้

ทำถึงเกิ๊น คู่รักแต่งบ้านฮาโลวีนแบบเล่นใหญ่ กลายเป็นฝันร้ายนักดับเพลิง คนกระหน่ำโทร. ไม่หยุด จนเจ้าของบ้านต้องประกาศ ไม่ต้องโทร. แจ้งแล้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Amanda Riggins Peden
วันที่ 13 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ Odditycentral รายงานว่า คู่รักจากเซาธ์แคโรไลนา สหรัฐฯ เปลี่ยนบ้านของพวกเขาให้กลายเป็นบ้านที่กำลังเผาไหม้ พร้อมรับเทศกาลฮาโลวีนที่จะถึงช่วงสิ้นเดือนนี้ ซึ่งมันเป็นอะไรที่ดูสมจริงเกินเบอร์ จนมีคนโทร. แจ้งดับเพลิงเพราะคิดว่ามีเหตุไฟไหม้ขึ้นจริง ๆ
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่คู่รัก อแมนดา เพเดน และ แซม ลี ตกแต่งฮาโลวีนแบบเล่นใหญ่จัดเต็ม โดยก่อนหน้านี้เมื่อปี 2564 ทั้งคู่ได้ยกเครื่องบินพัง ๆ มาตั้งไว้ที่สวนหน้าบ้าน พร้อมประดับด้วยโครงกระดูกปลอม โดยโครงกระดูกอันหนึ่งห้อยลงมาจากต้นไม้พร้อมร่มชูชีพ และอีกปีต่อมา พวกเขาสร้างฉากอุบัติเหตุรถยนต์ โดยมีรถตู้พลิกคว่ำและมีโครงกระดูกติดอยู่ด้านใน
แต่ในปี 2567 เป็นอะไรที่ปังสุด ๆ มันเป็นครั้งแรกที่พวกเขาโชว์การแต่งบ้านเป็นแบบไฟไหม้ โดยใช้เครื่องปล่อยควันกับแสงสี และมุมกล้องผสมกัน แต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นสมจริงเกินไป จนแม้ว่าพวกเขาจะทำซ้ำในปีนี้เป็นรอบที่ 2 ก็ยังมีคนโทร. แจ้งดับเพลิงท้องถิ่น ตอนที่ขับรถผ่านบ้านหลังนี้เป็นครั้งแรก
"ตอนที่อแมนดาทำมันเมื่อ 2 ปีก่อน เราได้รับสายกระหน่ำโทร. ต่อเนื่องเลยครับ" รัสเซลล์ อเล็กซานเดอร์ หัวหน้าดับเพลิง Fountain Inn กล่าว พร้อมชี้ว่าในปีนี้สายก็ไม่เงียบเช่นเดิม โดยแค่วันที่ 6 ตุลาคม พวกเขาก็ได้รับสายโทร. แจ้งเหตุ 4 รอบแล้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Amanda Riggins Peden
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Amanda Riggins Peden
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Amanda Riggins Peden
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Amanda Riggins Peden
แต่เมื่อว่ากันในมุมมองของนักดิบเพลิงตัวจริง อเล็กซานเดอร์ชี้ว่า การตกแต่งบ้านหลังนี้ไม่ได้ดูเหมือนบ้านที่เกิดไฟไหม้จริง ๆ เพราะควันนั้นลอยต่ำเกินไป และไม่ใช่สีที่ถูกต้อง แต่ในสายตาของคนที่ไม่ได้ผ่านการฝึกมา มันก็ดูเหมือนฝันร้าย ตามที่อแมนดาและแซมตั้งใจไว้
"บ้านของเราลุกเป็นไฟ (ไม่ใช่ไฟไหม้จริง ๆ) ฉันเปิดแสงสีทุกคืนตั้งแต่ 2 ทุ่ม - 4 ทุ่ม จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม" อแมนดา ประกาศผ่านเฟซบุ๊กและโซเชียลอื่น ๆ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ที่ผ่านมา พร้อมย้ำว่า "กรุณาอย่าโทร. แจ้งหน่วยดับเพลิง !"
จากไอเดียและการตกแต่งแบบเล่นใหญ่ของทั้งคู่ ทำให้พวกเขากลายมาเป็นคนดังในท้องถิ่น ซึ่งบางคนยอมรับว่ารู้สึกกลัว แต่ก็ชื่นชมในความคิดสร้างสรรค์ของทั้งคู่ แต่ขณะเดียวกันก็มีผู้คนเห็นต่าง มองว่าทำแบบนี้ไม่ถูกต้องเนื่องจากสร้างความตื่นตระหนกแก่ชุมชน
และต้องย้ำอีกครั้งว่า แม้ว่าบ้านจะดูเหมือนมีเพลิงลุกไหม้ แต่จริง ๆ แล้วคู่รัก พร้อมลูกชายวัย 15 ปี ยังคงอยู่ภายในบ้านอย่างปลอดภัยสบายใจ ยังคงนอนเล่น ดูทีวี กินมื้อค่ำ กันอย่างสงบสุขเช่นเดียวกับบ้านอื่น ๆ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Amanda Riggins Peden
ขอบคุณข้อมูลจาก Odditycentral