แม่โชว์เบบี๋ยักษ์ 5.8 กก. ใหญ่ทุบสถิติ รพ. คนทึ่งใหญ่ขนาดนี้ คลอดออกมายังไง !?

แม่อเมริกันอวดภาพเบบี๋ไซซ์ยักษ์ ลืมตาดูโลก พร้อมน้ำหนัก 5.8 กิโลกรัม ใหญ่สุดใน รพ. คนทึ่งคลอดออกมาได้ไง แม่ยันใหญ่จริงไม่ใช่ AI หลังเป็นไวรัลอึ้ง
ภาพจาก TikTok @shlbmrtn
วันที่ 9 ตุลาคม 25268 เว็บไซต์ www.news.com.au รายงานว่า คุณแม่ชาวอเมริกันรายหนึ่งทำให้ชาวเน็ตต่างตกตะลึง หลังออกมาเผยภาพทารกยักษ์ที่เธอเพิ่งคลอดออกมา ซึ่งบอกเลยว่าความยิ่งใหญ่ของเจ้าหนูรายนี้ไม่ใช่เล่น ๆ เพราะเขามีน้ำหนักแรกเกิดนถึง 5.8 กิโลกรัม ใหญ่ทำลายสถิติของโรงพยาบาลที่ทำคลอดเลยทีเดียว
โดย เชอร์บี มาร์ติน คุณแม่รายดังกล่าว โพสต์ TikTok อวดภาพของเธอในชุดคลุมคนไข้ พร้อมหน้าท้องใหญ่มหึมา จนอดสงสัยไม่ได้ว่าทารกที่อยู่ด้านในจะตัวใหญ่ขนาดไหน ซึ่งเธอก็ไม่ปล่อยให้ผู้คนคาใจ เพราะภาพต่อมาคือคำเฉลย เจ้าหนูตัวจ้ำม้ำเต็ม 2 มือของพยาบาลตั้งแต่ออกมาจากท้องแม่เลยทีเดียว
เชอร์บี ระบุแคปชั่นว่า "ผู้คนคุยกันเรื่องทารกตัวใหญ่ ๆ เหมือนกันว่าฉันไม่รู้เรื่อง… แต่เชื่อเถอะว่าฉันรู้ดี"
ภาพทารกยักษ์ที่ปรากฏนี้ทำให้ชาวเน็ตต่างอึ้งไปตาม ๆ กัน บางคนยังไม่เชื่อว่านี่คือทารกจริง ๆ แต่อาจเป็นภาพที่ AI สร้างขึ้น คุณแม่จึงได้ลงคลิปยืนยันอีกรอบ มาเป็นคลิปตอนที่ลูกน้อยของเธอส่งเสียงร้องให้ฟังชัด ๆ
ทั้งนี้ การคลอดดังกล่าวไม่เพียงทำให้ชาวเน็ตอึ้ง พยาบาลเองก็ยังทึ่งเช่นกันกับความใหญ่ของเจ้าหนู โดยบอกเลยว่านี่คือทารกที่ตัวใหญ่ที่สุดในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา
ที่พิเศษไปยิ่งกว่านั้นคือ ทารกน้อยลืมตาดูโลกในวันเกิดของคุณแม่ นั่นทำให้แม่ลูกมีวันเกิดตรงกัน ซึ่งคุณแม่เชอร์บีบอกเลยว่า นี่แหละคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเธอ
ภาพจาก TikTok @shlbmrtn
ภาพจาก TikTok @shlbmrtn
ภาพจาก TikTok @shlbmrtn ภาพจาก TikTok @shlbmrtn
"เขาขับรถพาพวกคุณกลับบ้านหลังจากนั้นเลยไหม"
"ยินดีด้วย ว่าแต่คุณแม่โอเคไหม ?"
"บอกฉันที ว่าคุณผ่าคลอด"
"เอาเขาออกมาได้ยังไงเนี่ย"
ขอบคุณข้อมูลจาก news.com.au