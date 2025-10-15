HILIGHT
ชายขับเก๋งดังตกคลอง รถไหลไกลร้อยเมตร ประตูเปิดไม่ออก ทุบกระจกไม่ได้ ก่อนสิ้นใจ

          ชายขับรถเก๋งตกน้ำ รถจมจนไหลไปไกลร้อยเมตร พยายามทุบกระจกแต่ไม่เป็นผล เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ แม้กู้ภัยมาช่วยทีหลังก็สายเกินไป

รถยี่ห้อดังจมน้ำ รถไหลไปไกลร้อยเมตร ประตูเปิดไม่ได้
ภาพจาก ข่าวช่องวัน

          วันที่ 15 ตุลาคม 2568 ข่าวช่องวัน รายงานว่า บริเวณถนนเลียบคลอง 10 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เกิดเหตุรถยนต์เสียหลักจมน้ำ เจ้าหน้าที่อาสาและพลเมืองดีได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อยู่ในรถด้วยการทุบกระจกบนหลังคา และนำร่างออกมา CPR ประมาณ 30 นาที แต่ไม่สำเร็จ ก่อนที่จะทราบว่า ผู้เสียชีวิตคือนายวิทย์ธวัช วัย 55 ปี

รถยี่ห้อดังจมน้ำ รถไหลไปไกลร้อยเมตร ประตูเปิดไม่ได้
ภาพจาก ข่าวช่องวัน

          ด้านนายอดิศักดิ์ พลเมืองดี กล่าวว่า ตนกับเพื่อนที่เป็นอาสาสมัคร เห็นเหตุการณ์ตอนรถจมน้ำไปแล้ว จึงรีบเข้าช่วยเหลือ ระหว่างที่ช่วยก็ได้ยินเสียงทุบกระจกภายในรถ ตนจึงรีบช่วยทุบกระจกจากหลังคา ดึงมือคนในรถออกมา

          ทั้งนี้ จุดที่รถตกคลองนั้น ห่างจากจุดที่ช่วยเหลือประมาณ 100 เมตร คาดว่า รถไหลมาตามน้ำเรื่อย ๆ

ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวช่องวัน

