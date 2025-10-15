ชายขับเก๋งดังตกคลอง รถไหลไกลร้อยเมตร ประตูเปิดไม่ออก ทุบกระจกไม่ได้ ก่อนสิ้นใจ

ชายขับรถเก๋งตกน้ำ รถจมจนไหลไปไกลร้อยเมตร พยายามทุบกระจกแต่ไม่เป็นผล เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ แม้กู้ภัยมาช่วยทีหลังก็สายเกินไป
ภาพจาก ข่าวช่องวัน
วันที่ 15 ตุลาคม 2568 ข่าวช่องวัน รายงานว่า บริเวณถนนเลียบคลอง 10 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เกิดเหตุรถยนต์เสียหลักจมน้ำ เจ้าหน้าที่อาสาและพลเมืองดีได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อยู่ในรถด้วยการทุบกระจกบนหลังคา และนำร่างออกมา CPR ประมาณ 30 นาที แต่ไม่สำเร็จ ก่อนที่จะทราบว่า ผู้เสียชีวิตคือนายวิทย์ธวัช วัย 55 ปี
ภาพจาก ข่าวช่องวัน
ด้านนายอดิศักดิ์ พลเมืองดี กล่าวว่า ตนกับเพื่อนที่เป็นอาสาสมัคร เห็นเหตุการณ์ตอนรถจมน้ำไปแล้ว จึงรีบเข้าช่วยเหลือ ระหว่างที่ช่วยก็ได้ยินเสียงทุบกระจกภายในรถ ตนจึงรีบช่วยทุบกระจกจากหลังคา ดึงมือคนในรถออกมา
ทั้งนี้ จุดที่รถตกคลองนั้น ห่างจากจุดที่ช่วยเหลือประมาณ 100 เมตร คาดว่า รถไหลมาตามน้ำเรื่อย ๆ
ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวช่องวัน