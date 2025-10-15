นาทีช็อก รถยนต์ไฟฟ้าไฟลุกประตูล็อก คนช่วยสุดกำลังเปิดไม่ออก เพลิงเผาสลดต่อหน้า

เผยนาทีช็อก รถยนต์ไฟฟ้า Xiaomi SU7 เกิดอุบัติเหตุไฟลุกประตูล็อก คนช่วยสุดกำลังแต่เปิดไม่ออก เพลิงเผาคนในรถดับสลดต่อหน้า
ภาพจาก Weibo
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ The Paper รายงานว่าเหตุสะเทือนขวัญและกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงร้อนแรง เมื่อรถยนต์ไฟฟ้ารุ่น Xiaomi SU7 เกิดอุบัติเหตุไฟลุกไหม้ จนระบบไฟฟ้าดับและประตูล็อกสนิท แม้ว่าจะมีพลเมืองดีผู้กล้าเข้าไปพยายามช่วยเปิดประตูอย่างสุดความสามารถ แต่น่าสลดใจที่ไม่สามารถช่วยชีวิตคนในรถได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 03.10 น. ของวันที่ 13 ตุลาคม บนถนนในเมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศจีน ตามรายงานระบุว่า รถยนต์ไฟฟ้าคันดังกล่าววิ่งมาด้วยความเร็วสูง ก่อนจะพุ่งชนกับรถยนต์อีกคันอย่างรุนแรง จนเกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็ว ผู้คนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ต่างพากันวิ่งเข้าไปช่วยเหลือสุดกำลัง
ภาพจาก Weibo
จากคลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่ถูกนำมาเผยแพร่บนโซเชียลมีเดีย แสดงให้เห็นว่า ในขณะที่เพลิงกำลังลุกท่วมรถยนต์ไฟฟ้า พลเมืองดี 4-5 คนผลัดกันงัดประตูรถ ทั้งต่อยและเตะกระจกรถอย่างสุดแรง แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ กระทั่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาถึงจึงสามารถควบคุมเพลิงได้ แต่เคราะห์ร้ายที่ไม่สามารถช่วยชีวิตคนขับด้านในได้ทัน
ข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเผยว่า ผู้ขับรถยนต์ไฟฟ้า Xiaomi SU7 เป็นชายอายุ 31 ปี ถูกเพลิงเผาไหม้ร่างกายจนถึงแก่ชีวิตในที่เกิดเหตุ ขณะที่พยานรายหนึ่ง เผยกับรายงานว่า รถยนต์ถูกไฟไหม้อย่างรุนแรง ในขณะที่สภาพรถภายนอกดูไม่ได้เสียหายหนัก และรูปทรงของรถโดยรวมยังคงเกือบสมบูรณ์ แต่ประตูรถกลับเปิดไม่ได้
"มีพลเมืองดี 4-5 คน พยายามช่วยเหลือชายในรถ พวกเขาไม่มีเครื่องมือใด ๆ เลย เขาใช้มืองัดกระจกรถจนเลือดออกเต็มไปหมด จนรถดับเพลิงมาถึง เจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงได้และใช้อุปกรณ์ตัดกระจกรถ ถึงสามารถพาเขาคนขับออกมาได้ แต่เขาได้เสียชีวิตแล้ว"
ภาพจาก Weibo
ทั้งนี้ รายงานเผยว่าหลังจากเกิดเหตุดังกล่าว หุ้นของ Xiaomi Group ร่วงตกลงมาถึง 8.7 เปอร์เซ็นต์ในฮ่องกง ขณะที่บริษัท Xiaomi Auto ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นนี้แต่อย่างใด
ภาพจาก Weibo
ภาพจาก Weibo
ขอบคุณข้อมูลจาก The Paper, CNBC