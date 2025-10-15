HILIGHT
สื่อเกาหลีตีข่าว ฮวังฮานา อดีตคู่หมั้น พาร์คยูชอน กบดานอยู่พนมเปญ ดินแดนอันตราย

 
            ฮวังฮานา อดีตคู่หมั้น พาร์คยูชอน หนีไปกบดานที่พนมเปญ หลังโดนหมายแดงอินเตอร์โพล ท่ามกลางสถานการณ์เกาหลีใต้ กดดันกัมพูชาปมเหยื่อถูกลักพาตัว

ฮวัง ฮานา อดีตคู่หมั้น พาร์คยูชอน กบดานอยู่พนมเปญ
ภาพจาก Instagram shinebright_love0225

            วันที่ 15 ตุลาคม 2568 สื่อเกาหลีใต้หลายสำนัก รวมถึงเว็บไซต์ Korea JoongAng Daily มีรายงานว่า ฮวังฮานา (Hwang Hana)ไฮโซสาวคนดังชาวเกาหลีใต้ ทายาทบริษัท Namyang Dairy Products บริษัทผู้ผลิตนมรายใหญ่ของเกาหลีใต้ ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการตัวภายใต้หมายแดงของอินเตอร์โพล ล่าสุดมีรายงานว่าได้หลบหนีไปใช้ชีวิตอยู่ในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา แหล่งอาชญากรรมที่มุ่งเป้ามายังเหยื่อชาวเกาหลีใต้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา 
  
            จากรายงานของ Ilyo Sisa เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ระบุว่า ฮวังฮานา หลบหนีมากบดานอยู่ในประเทศไทย ขณะที่ถูกสอบสวนคดียาเสพติด และถูกอินเตอร์โพลออกหมายจับ อย่างไรก็ตาม ไม่นานมานี้เธอได้ย้ายไปยังกัมพูชา โดยอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์หรูที่กรุงพนมเปญ
 
            สำหรับ ฮวังฮานา เป็นไฮโซสาวซึ่งกลายมาเป็นที่รู้จักในวงกว้างเมื่อปี 2560 ในฐานะคู่หมั้นของ พาร์คยูชอน (Park Yoo-chun) ศิลปินนักแสดง ซึ่งเคยเป็นสมาชิกวงดงบังชินกิ และ เจวายเจ ก่อนที่ทั้งคู่จะแยกทางกัน 

ฮวัง ฮานา อดีตคู่หมั้น พาร์คยูชอน กบดานอยู่พนมเปญ
ภาพจาก Instagram shinebright_love0225

            รายงานระบุว่า กลุ่มอาชญากรรมในกัมพูชา พุ่งเป้ามายังชาวเกาหลีใต้อย่างต่อเนื่อง ผ่านการหลอกลวงเรื่องงานและลักพาตัว ซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลี รวมถึงรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ ระบุว่า กลุ่มเหล่านี้ซึ่งประกอบไปด้วยคนจีนเป็นหลัก หรือคนเชื้อสายเกาหลีใต้ในจีน จะทำการล่อลวงคนเกาหลีใต้โดยเสนองานรายได้สูง หรือแม้แต่หลอกมีความสัมพันธ์ ก่อนจะจับเหยื่อมาบังคับให้ทำงานเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ 

            เหยื่อที่หลบหนีออกมาได้ เผยว่าพวกตนถูกกลุ่มอาชญากรรมดังกล่าวยึดพาสปอร์ตไว้ และใช้กำลังซ้อมหากหลอกลวงไม่ได้ถึงโควตา บ้างก็ถูกช็อตด้วยไฟฟ้า และส่งไปค้ามนุษย์ภายในอุตสาหกรรมนั้น  
 
            รัฐบาลเกาหลีได้ออกคำแนะนำพิเศษ เกี่ยวกับการเดินทางไปกรุงพนมเปญเมื่อวันจันทร์ (13 ตุลาคม) ขณะที่ทางกระทรวงต่างประเทศได้เตือนนักเดินทางให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปกรุงพนมเปญ หรือหากอยู่ในพื้นที่ ให้พิจารณาย้ายสถานที่หรืออพยพออกมา 

            ทางกระทรวงระบุว่า รายงานเกี่ยวกับการลักพาตัวชาวเกาหลีใต้ในกัมพูชา เพิ่มขึ้นจาก 10 - 20 เคสต่อปี ในปี 2565 - 2566 มาเป็น 220 รายในปี 2567 และมากถึง 330 รายในเดือนสิงหาคม 2568 


ขอบคุณข้อมูลจาก Korea JoongAng Daily



สื่อเกาหลีตีข่าว ฮวังฮานา อดีตคู่หมั้น พาร์คยูชอน กบดานอยู่พนมเปญ ดินแดนอันตราย อัปเดตล่าสุด 15 ตุลาคม 2568 เวลา 16:06:32 1,913 อ่าน
