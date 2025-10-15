บ่อแช่น้ำร้อนโรงแรม กลายเป็นหม้อไฟยักษ์ คนตะลึงจะแสบไหม เจ้าของตอบชัด

ไวรัลบ่อแช่น้ำร้อนในโรงแรม กลายเป็นหม้อไฟยักษ์ พริกมะนาว มาเต็ม คนตกตะลึงวิจารณ์เดือด ก่อนเจ้าของเฉลยความจริง
ภาพจาก Instagram travel_withmonica
ภาพจาก Instagram travel_withmonica
ภาพจาก Instagram travel_withmonica
วันที่ 14 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์มิเรอร์มีเดีย เผยว่า มีภาพแปลกตาที่โรงแรมในประเทศจีนถูกแชร์เป็นไวรัล และจุดประกายให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือด เมื่อบ่อแช่น้ำร้อนของทางโรงแรมมีลักษณะราวกับเป็นหม้อไฟ 2 ช่องขนาดใหญ่ยักษ์ พร้อมด้วยวัตถุดิบส่วนผสมจำนวนมากที่เห็นแล้วชวนให้รู้สึกแสบร้อนเป็นอย่างยิ่ง
ภาพจาก Instagram travel_withmonica
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สปารีสอร์ตแห่งหนึ่งในเมืองฮาร์บิน มณฑลเฮย์หลงเจียง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน คลิปวิดีโอถูกนำมาเผยแพร่โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติรายหนึ่ง แสดงให้เห็นว่า บ่ออาบน้ำร้อนถูกแบ่งเป็น 2 ช่อง ลักษณะเดียวกับหม้อชาบู โดยบ่อหนึ่งเป็น "น้ำซุปขาว" และอีกบ่อเป็น "น้ำซุปแดง" ซึ่งทั้งสองบ่อเต็มไปด้วยพริกเขียว พริกแดง มะนาว อินทผลัม และอื่น ๆ
ภาพจาก Instagram travel_withmonica
ที่น่าตกใจยิ่งไปกว่านั้นก็คือ ภายในบ่อทั้งสองนั้้นมีนักท่องเที่ยวและแขกที่เข้าพักโรงแรมพากันลงไปแช่น้ำอย่างสบายตัว อีกทั้งยังหยิบส่วนผสมขึ้นมาฉีกดูด้านใน โดยผู้โพสต์คลิปเขียนข้อความระบุว่า "Hot Spring or Hot Pot ?"
ภาพจาก Instagram travel_withmonica
ทั้งนี้ ผู้โพสต์ยังได้บรรยายแบบขำขัน กล่าวว่า "หม้อไฟขนาดเท่าสระน้ำ มีแค่ในจีนเท่านั้นที่คุณจะแช่ตัวในหม้อไฟได้ พริก ผัก และเครื่องเทศอีกเพียบ ไม่ต้องห่วง ฉันไม่ได้กลายไปเป็นมื้อเย็นของใคร แล้วคุณกล้าลองแช่บ่อน้ำร้อนสุดจัดจ้านแบบนี้ไหม ?"
ภาพจาก Instagram travel_withmonica
ภาพจาก Instagram travel_withmonica
ชาวเน็ตหลายคนต่างรู้สึกตกตะลึง หลายคนเข้าไปคอมเมนต์แสดงความกังวลว่าการแช่น้ำในสภาพดังกล่าวอาจทำให้เกิดการแสบผิวหนังอย่างรุนแรง ไม่เพียงแค่ทำร้ายผิวหนังภายนอก แต่ยังเป็นอันตรายต่อสุขภาพหากเข้าไปในร่างกาย
ภาพจาก Instagram travel_withmonica
อย่างไรก็ดี ทางโรงแรมได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริง โดยเผยว่า ภาพบ่อน้ำร้อนนี้ถูกเผยแพร่ไปครั้งแรกตั้งแต่เมื่อ 2 ปีก่อน โดยทางพนักงานยืนยันว่า "บ่อน้ำร้อนหม้อไฟ" ที่เห็นเป็นเพียงการใช้สเปเชียลเอฟเฟค โดยสีของน้ำเกิดจากการใช้แสงไฟตกแต่ง และน้ำสีขาวก็มีส่วนผสมของน้ำนม ส่วนพริกและผักต่าง ๆ เป็นเพียงของเลียนแบบ มีเพียงเล็กน้อยที่เป็นของจริงแต่ยังไม่หั่น ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องความเผ็ดร้อนแต่อย่างใด
ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media