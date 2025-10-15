HILIGHT
สาวสั่งพรินต์เอกสาร ตอนมาเอาถึงได้รู้ความจริง รูปแฟน 200 หน้า งานนี้มีคนงงและเขิน

 
          สาวสั่งพรินต์เอกสารแต่ส่งไฟล์ผิด กลายเป็นได้รูปคู่แฟน 200 แผ่นต้องจ่าย 1,000 บาท ทำเฟลจนพูดไม่ออก ชาวเน็ตแห่แซว นึกว่าคลั่งรักขั้นสุด 

ไม่ได้จะคลั่งรัก
ภาพจาก TikTok @sweet_pink91 

          ทุกวันนี้ค่าพรินต์เอกสารตามร้านทั่วไป มีตั้งแต่ราคาถูกไปจนถึงแพง ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา สิ่งสำคัญคือต้องตกลงเรื่องของราคาก่อนสั่งพรินต์ เพราะนอกจากจะป้องกันงบที่บานปลาย ยังอาจจะช่วยไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดที่คาดไม่ถึงได้อีกด้วย 

          วันที่ 14 ตุลาคม 2568 ผู้ใช้  TikTok @sweet_pink91 โพสต์ภาพรูปถ่ายคู่กับแฟนจำนวนมากหลายร้อยแผ่น แต่เธอไม่ได้ทำไปเพราะคลั่งรักหรือเป็นในโอกาสวันครบรอบ แต่มันเกิดเพราะความผิดพลาดที่ส่งไฟล์ผิดให้กับร้าน จนสุดท้ายกลายเป็นต้องจ่ายเงินอ่วมเลยทีเดียว 

          เจ้าของโพสต์ ระบุว่า คือเพิ่งตื่นนอนแล้วกดส่งไฟล์ให้ ร้านพรินต์ไว้ ตอนมาเอาคืองงมาก ทำไมเป็นรูปนี้ สรุปส่งไฟล์ผิด ส่งไฟล์ที่เป็นรูปคู่แฟนไป แล้วสั่งพรินต์ไป 200 แผ่น ยอด1,000 กูช็อก หลังจากนั้นก็นั่งซึมทั้งวันไม่พูดไม่จากับใครเหมือนคนอกหัก

ไม่ได้จะคลั่งรัก

ไม่ได้จะคลั่งรัก
ภาพจาก TikTok @sweet_pink91 

ไม่ได้จะคลั่งรัก
ภาพจาก TikTok @sweet_pink91 

ไม่ได้จะคลั่งรัก
ภาพจาก TikTok @sweet_pink91 


          คลิปนี้กลายเป็นไวรัลชวนเฟลที่ไม่คาดคิดว่าจะได้เห็น ทำเอาชาวเน็ตแห่แซวสนั่นว่า ร้านเห็นที่ส่งมาคงคิดว่าคลั่งรักแฟนมาก พร้อมกับแนะนำว่ารูปที่นำออกมาก็เอาไปใช้ติดตกแต่งห้องไปแทนก็แล้วกัน แต่ด้วยปริมาณที่เยอะขนาดนี้ ไม่ว่าจะนำไปใช้ในโอกาสไหนก็น่าจะยังเหลืออีกเพียบอยู่ดี

          ต่อมา เจ้าของโพสต์ เล่าเพิ่มด้วยว่า ตอนออกจากร้าน ร้านถามแล้วว่าที่สั่งพรินต์แบบนี้คือถูกแล้วใช่ไหม ด้วยความที่อายมากจึงตอบไปว่า ถูกแล้วค่ะ แต่ความจริงคือเฟลมาก พอกลับมาถึงห้องก็ทำเอานั่งซึมคนเดียวเลย



ไม่ได้จะคลั่งรัก

ไม่ได้จะคลั่งรัก

ไม่ได้จะคลั่งรัก

ไม่ได้จะคลั่งรัก

ไม่ได้จะคลั่งรัก

ไม่ได้จะคลั่งรัก

