สลด เด็ก 1 ขวบ จมบ่อในโรงเรียนอนุบาลไต้หวัน 20 นาทีกว่าจะมีคนเห็น ทั้งที่ครูอยู่ใกล้ ๆ พ่อแม่คาใจ ครูไม่เห็นลูกได้ยังไง ซ้ำ ผอ. เลี่ยงตอบ
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
วันที่ 14 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ TVBS รายงานว่า เกิดเหตุเด็กวัย 1 ขวบ จมน้ำที่บ่อเชิงนิเวศภายในโรงเรียนอนุบาลที่เป็นสถานรับเลี้ยงเด็กในตัว แม้จะมีครูอยู่ด้วยแต่กลับไม่มีใครเห็น กว่าจะช่วยเด็กขึ้นมาได้หนูน้อยก็หยุดหายใจไปแล้ว กลายมาเป็นเรื่องสลดที่ทางครอบครัวได้แต่ทวงถามความรับชอบจากโรงเรียนอนุบาล
โดยในช่วงเย็นวานนี้ (14 ตุลาคม) มีผู้นำเรื่องดังกล่าวมาโพสต์ผ่าน Threads อ้างว่าเกิดเหตุเด็กเล็กจมน้ำเสียชีวิตบริเวณบ่อน้ำเชิงนิเวศของโรงเรียนอนุบาลในเมืองจูเป่ย์ มณฑลซินจู๋ ของไต้หวัน พร้อมชี้ว่าอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นเนื่องจากความประมาทของทางโรงเรียนอนุบาล
เมื่อ TVBS ติดตามเรื่องนี้ ได้รับคำยืนยันว่าเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นจริง เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ที่ผ่านมา ระหว่างที่ครูพาเด็กออกไปทำกิจกรรมบริเวณสวน ไม่มีใครคิดว่าจะมีเด็กลื่นตกลงไปในบ่อ โดยใช้เวลานานถึง 20 นาทีเต็มกว่าครูจะเห็นและช่วยเด็กขึ้นมา แต่ทุกอย่างก็สายไป หนูน้อยหยุดหายใจ หัวใจหยุดเต้นไปแล้ว
แหล่งข่าวให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ขณะนั้นมีครู 3 คน พาเด็ก 9 คนไปทำกิจกรรมในสวนช่วงสาย ๆ บริเวณมุมหนึ่งของสวนมีบ่อน้ำเชิงนิเวศ ซึ่งควรจะมีการล้อมรั้วป้องกันเด็กตกลงไป แต่กลับมีรั้วหายไปจุดหนึ่ง เมื่อเด็กเข้าไปใกล้จึงลื่นตกลงไปโดยที่ไม่มีใครรู้
จนกระทั่งผ่านไปนานถึง 20 นาที ร่างของเด็กที่หยุดหายใจลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ จึงมีคนเห็นและรีบน้ำตัวเขาขึ้นมา แต่ก็ไม่สามารถช่วยได้แล้ว
แหล่งข่าวเผยอีกว่า ทางครอบครัวเสียใจมากและไปขอคำตอบจากผู้อำนวยการ ว่าเหตุใดครูจึงไม่เห็นเหตุการณ์ดังกล่าว แต่ดูเหมือนทางผู้อำนวยการหลีกเลี่ยงไม่ยอมตอบ ยอมรับแค่ว่าเป็นเหตุจากความประมาท ซึ่งทางครอบครัวรู้สึกรับไม่ได้
อย่างไรก็ตาม หลังเกิดเหตุพบว่าทางโรงเรียนอนุบาลยังเปิดทำการปกติ ทำให้แหล่งข่าววิจารณ์ว่า "ทางโรงเรียนควรจะปิดเพื่อทำการสอบสวนก่อนไม่ใช่เหรอ มันน่าเศร้ามากที่เห็นพ่อแม่คนอื่น ๆ ยังส่งลูกไปที่นั่น" รวมถึงมีการตั้งคำถามว่าทางโรงเรียนอนุบาลจงใจปกปิดข้อเท็จจริง และหลอกลวงผู้ปกครองหรือไม่
อนึ่ง หลังเกิดเหตุทางตำรวจได้เข้ามาสอบสวนแล้ว ซึ่งจะต้องใช้เวลาสืบหาข้อเท็จจริง รวมถึงหาตัวคนที่รับผิดชอบเหตุดังกล่าว
ขอบคุณข้อมูลจาก TVBS