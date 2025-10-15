HILIGHT
ไม่รอด ! ดาว TikTok โดนรวบคาคอนโดหรู ขายพอตซอมบี้ ยึดของกลางเพียบ โดนไป 3 ข้อหา

          จับดาว TikTok คาคอนโดหรูย่านลาดพร้าว หลังขายพอตซอมบี้ แถมมียาเสพติดอีกเพียบ เบื้องต้นโดน 3 ข้อหา

จับดาว TikTok คาคอนโดหรูย่านลาดพร้าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

          วันที่ 15 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวนางสาวเอ (นามสมมติ) ดาว TikTok ที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก ที่คอนโดหรูย่านลาดพร้าว พร้อมแฟนหนุ่ม ยึดของกลางคือ หัวพอตซอมบี้ 116 หัว, ยาอี 47 เม็ด, แฮปปี้วอเทอร์ 6 ซอง น้ำหนักรวมซอง 44 กรัม, คีตามีน 1 ถุง น้ำหนักรวมถุง 1.19 กรัม

          สำหรับการจับกุมดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมผู้ลักลอบจำหน่ายพอตซอมบี้ หรือพอตเอโท ซึ่งเป็นพอตบุหรี่ไฟฟ้าที่มีส่วนผสมของสารเอโทมิเดต ซึ่งจัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภทที่ 2 จากนั้นขยายผลมายังนางสาวเอ ที่เป็นดาว TikTok รับรีวิวสินค้าทั่วไป แล้วยังแอบลักลอบขายพอตซอมบี้ด้วย


จับดาว TikTok คาคอนโดหรูย่านลาดพร้าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

ตำรวจตั้งข้อหาไว้ 3 ข้อหา ดังนี้

          1. ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาอี, แฮปปี้วอเทอร์) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน

          2. ร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (คีตามีน) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

          3. ร่วมกันช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาไปเอาเสีย รับจำนำ หรือรับไว้ประการใด ซึ่งของตนพึงรู้ว่าเป็นของอันเนี่องด้วยความผิดตามมาตรา 242 แห่งพระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2560

จับดาว TikTok คาคอนโดหรูย่านลาดพร้าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand



ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand



ไม่รอด ! ดาว TikTok โดนรวบคาคอนโดหรู ขายพอตซอมบี้ ยึดของกลางเพียบ โดนไป 3 ข้อหา โพสต์เมื่อ 15 ตุลาคม 2568
