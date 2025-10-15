จับดาว TikTok คาคอนโดหรูย่านลาดพร้าว หลังขายพอตซอมบี้ แถมมียาเสพติดอีกเพียบ เบื้องต้นโดน 3 ข้อหา
สำหรับการจับกุมดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมผู้ลักลอบจำหน่ายพอตซอมบี้ หรือพอตเอโท ซึ่งเป็นพอตบุหรี่ไฟฟ้าที่มีส่วนผสมของสารเอโทมิเดต ซึ่งจัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภทที่ 2 จากนั้นขยายผลมายังนางสาวเอ ที่เป็นดาว TikTok รับรีวิวสินค้าทั่วไป แล้วยังแอบลักลอบขายพอตซอมบี้ด้วย
1. ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาอี, แฮปปี้วอเทอร์) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน
วันที่ 15 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวนางสาวเอ (นามสมมติ) ดาว TikTok ที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก ที่คอนโดหรูย่านลาดพร้าว พร้อมแฟนหนุ่ม ยึดของกลางคือ หัวพอตซอมบี้ 116 หัว, ยาอี 47 เม็ด, แฮปปี้วอเทอร์ 6 ซอง น้ำหนักรวมซอง 44 กรัม, คีตามีน 1 ถุง น้ำหนักรวมถุง 1.19 กรัม
สำหรับการจับกุมดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมผู้ลักลอบจำหน่ายพอตซอมบี้ หรือพอตเอโท ซึ่งเป็นพอตบุหรี่ไฟฟ้าที่มีส่วนผสมของสารเอโทมิเดต ซึ่งจัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภทที่ 2 จากนั้นขยายผลมายังนางสาวเอ ที่เป็นดาว TikTok รับรีวิวสินค้าทั่วไป แล้วยังแอบลักลอบขายพอตซอมบี้ด้วย
ตำรวจตั้งข้อหาไว้ 3 ข้อหา ดังนี้
1. ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาอี, แฮปปี้วอเทอร์) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน
2. ร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (คีตามีน) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
3. ร่วมกันช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาไปเอาเสีย รับจำนำ หรือรับไว้ประการใด ซึ่งของตนพึงรู้ว่าเป็นของอันเนี่องด้วยความผิดตามมาตรา 242 แห่งพระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2560
