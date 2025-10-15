HILIGHT
แม่ทำเมนูโปรดเด็ก ๆ กลายเป็นไวรัลไม่ตั้งใจ คนทั้งหลอน - ใจเกเร เห็นเป็นอะไรบ้าง ?

          แม่ตั้งใจทำเมนูโปรดเด็ก ๆ กลายเป็นไวรัลไม่ตั้งใจ หรือจะเล่นฮาโลวีนล่วงหน้า เมนต์สนั่นมีความหลอน ใครเห็นเป็นอะไรบ้าง ? 

แซนด์วิชแฮมชีส
ภาพจาก X @AtsukoHigashino

          เป็นไวรัลบนโลกออนไลน์ในขณะนี้ สำหรับโพสต์ของคุณแม่ชาวญี่ปุ่น ที่ออกมาเล่าเรื่องการทำแซนด์วิชเป็นมื้อกลางวันให้ลูกชาย แต่กลับกลายเป็นการเปิดประสบการณ์หลอนรับฮาโลวีนไปโดยไม่ตั้งใจซะงั้น

          โดยจากโพสต์ของผู้ใช้บัญชี X @AtsukoHigashino เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2568 เผยให้เห็นภาพขนมปังไส้แฮมชีส ที่คุณแม่รายนี้ตั้งใจทำ เธอเล่าว่าลูก ๆ ของเธอชอบขนมปังโรลทาเนย ใส่แฮมแบบหั่นหนา กับมอสซาเรลล่าชีสลูกเล็ก ๆ ดังนั้นเธอจึงทำแซนด์วิชโรลสุดโปรดของพวกเขาเป็นมื้อกลางวันในวันนี้...หรืออย่างน้อยเธอก็คิดแบบนั้น

          แต่ด้วยเหตุผลบางอย่าง ทำให้มันออกมาเหมือนผีที่มีแค่เหงือกกับฟัน โผล่ออกมาจากปากซะอย่างนั้น เมื่อมองดูใกล้ ๆ ก็แอบหลอนอยู่เล็กน้อย

          คุณแม่ยอมรับว่า บางทีมันคงออกมาน่ารักถ้าเธอใส่มะเขือเทศชิ้นเล็ก ๆ ไปด้วย แทนที่จะเสิร์ฟมะเขือเทศแยกกัน แบบนี้..เธอคงต้องบอกลูกว่าเป็นขนมฮาโลวีนแทนซะแล้ว

          เมื่อภาพแซนด์วิชแฮมชีสของคุณแม่ถูกโพสต์ได้ไม่นาน ก็กลายมาเป็นไวรัลที่มีคนเข้าไปชมกว่า 3.3 ล้านวิวแล้ว โดยส่วนใหญ่ต่างเห็นตรงกัน ว่านี่มันปากกับฟันชัด ๆ หลายคนยังเอาภาพไปทำ AI ให้ขยับได้ ทำเอาหลอนยิ่งกว่าเดิม ขณะที่หลาย ๆ คนบอกเลยว่า "นี่มันมอนสเตอร์ฟันเก ชัด ๆ "

          อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนจะมีบางคนที่แอบเห็นเป็นอย่างอื่นอยู่เช่นกัน ทั้งนี้ก็คงต้องแล้วแต่จินตนาการของแต่ละคน ว่าจะเห็นเมนูของคุณแม่เป็นขนมปัง เป็นปาก ฟัน หรือแฝงความเกเรใด ๆ




