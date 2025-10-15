HILIGHT
สลดวันวิวาห์ เจ้าบ่าวตกน้ำดับในวันแต่งงาน พบทะเลาะเจ้าสาว ประกาศเทงาน !

          โศกนาฏกรรมวันวิวาห์ เจ้าบ่าวตกน้ำดับในวันแต่งงาน พบมีเรื่องทะเลาะเจ้าสาว ประกาศลั่นไม่แต่งแล้ว ครอบครัวสุดเจ็บช้ำ ทั้ง 2 ฝั่งโทษกันไปมา 

เจ้าบ่าวเสียชีวิต
ภาพจาก Weibo

          วันที่ 15 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์มาเธอร์ชิป รายงานว่า งานวิวาห์ในมณฑลส่านซี ประเทศจีน กลายมาเป็นจุดเปลี่ยนอันแสนเศร้า เมื่อเจ้าบ่าววัย 29 ปี เสียชีวิตหลังตกจากสะพานลงไปยังแม่น้ำ ในวันแต่งงานของเขาเองเมื่อ 3 ตุลาคม ที่ผ่านมา ก่อนจะพบร่างใน 6 วันให้หลัง 

          เจ้าหน้าที่เมืองซุนหยาง ระบุว่าผู้ตายคือ นายโจว วัย 29 ปี โดยจากการสอบสวนเบื้องต้น คาดว่านายโจวควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ หลังมีเรื่องขัดแย้งเล็ก ๆ เกี่ยวกับพิธีแต่งงานของเขา จากนั้นในเวลาประมาณ 10.00 น. นายโจวจึงวิ่งออกจากโรงแรมมายังสะพานซุนเหอ ก่อนจะกระโดดลงน้ำไปด้วยตัวเอง 
 
          เจ้าหน้าที่ทำการค้นหาร่างของเขา จนกระทั่งวันที่ 9 ตุลาคม จึงพบศพอยู่ห่างจากสะพานที่เกิดเหตุไปราว 100 เมตร 

          แหล่งข่าวเผยว่า ก่อนเกิดเหตุเพียงไม่นาน ผู้ตายเพิ่งมีเรื่องขัดแย้งกับเจ้าสาวเกี่ยวกับพิธีแต่งงาน โดยมีคนได้ยินเสียงทั้งคู่ทะเลาะกันภายในรถ ขณะที่รถของคู่บ่าวสาวขับมาถึงโรงแรมซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดงาน

          คำพูดสุดท้ายของผู้ตายก็คือ "ผมไม่เคยถูกทำไม่ดีแบบนี้มาก่อน ผมจะยกเลิกงานแต่งงาน !" 

          ทั้งนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ให้ครอบครัวของทั้ง 2 ฝ่ายมาเจอกันหลังเกิดเหตุ สถานการณ์กลับเต็มไปด้วยความวุ่นวาย เมื่อทั้ง 2 ฝ่ายต่างกล่าวโทษกัน โดยขณะนี้ครอบครัวฝั่งเจ้าบ่าวกำลังตามหาคลิปในรถ เพื่อเช็กดูว่าเกิดอะไรขึ้นจนทำให้นายโจวตัดสินใจแบบนั้น 
 
          พ่อของนายโจว เผยว่า นายโจวเป็นลูกชายคนโตของครอบครัว ส่วน นางสาวหลี่ ผู้เป็นเจ้าสาว เป็นเพื่อนร่วมชั้นของนายโจวมาตั้งแต่สมัยเรียน ทั้งคู่คบหากันมาได้ 4 ปีแล้ว และหมั้นหมายกันตั้งแต่ 2 ปีก่อน 

          อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนทั้งคู่จะมีความเห็นไม่ตรงกันมาพักใหญ่แล้ว เกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรส ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะมีการสอบสวนเพิ่มเติม เพื่อหาข้อสรุปของเหตุการณ์ครั้งนี้ต่อไป 


เจ้าบ่าวเสียชีวิต
ภาพจาก Weibo

เจ้าบ่าวเสียชีวิต
ภาพจาก Weibo



ขอบคุณข้อมูลจาก Mothership



โพสต์เมื่อ 15 ตุลาคม 2568 เวลา 19:30:20
Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย