พี่ ๆ ไปเยี่ยมบ้านเด็กฝึกงาน ก่อนได้รู้ความจริงจนกลายเป็นไวรัล 1.3 ล้าน ที่จริงน้องคือ...

ไปเยี่ยมบ้านเด็กฝึกงาน เพียงแค่เดินเข้าไปก็ได้รู้ความลับบางอย่างที่นึกไม่ถึง กลายเป็นไวรัล 1.3 ล้านครั้ง ย้อนดูตัวเอง เมื่อไรพ่อแม่จะเฉลยบ้าง
ภาพจาก TikTok @arisadandelion
หลายคนที่กำลังเรียนจบ มักจะได้รับประสบการณ์ก่อนเรียนจบส่งท้าย นั่นคือ ไปฝึกงานที่บริษัทในสาขาที่ต้องการ แต่ก็คงมีน้อยคน ที่สามารถฝึกงานแล้วกลายเป็นไวรัลดังได้ขนาดนี้
วันที่ 15 ตุลาคม 2568 TikTok @arisadandelion มีการเล่าเรื่องราวการไปเยี่ยมบ้านของน้องแก่น เด็กฝึกงานรายหนึ่ง แต่เมื่อไปถึงกลับพบเจอเซอร์ไพรส์ นั่นคือ เธออยู่ในครอบครัวที่เป็นเจ้าของลานเช่าตู้คอนเทนเนอร์แห่งหนึ่งใน อ.แหลมฉบัง จ.ชลบุรี
คลิปดังกล่าวเป็นไวรัลที่คนดูหลักล้านครั้ง หลายคนสงสัยว่า ในเมื่อครอบครัวน้องมีกิจการเป็นของตัวเอง แล้วทำไมถึงมาฝึกงานอยู่ คำตอบที่ได้รับ คือ น้องต้องการฝึกงานหาประสบการณ์จากที่อื่น รวมถึงคอนเนคชันในการทำงาน
ขณะที่บางคนก็หยอกกับตัวเองว่า แล้วเมื่อไรพ่อกับแม่จะเฉลยความจริงของเราบ้างว่า เราเป็นลูกเจ้าของบริษัท
