HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

พี่ ๆ ไปเยี่ยมบ้านเด็กฝึกงาน ก่อนได้รู้ความจริงจนกลายเป็นไวรัล 1.3 ล้าน ที่จริงน้องคือ...

          ไปเยี่ยมบ้านเด็กฝึกงาน เพียงแค่เดินเข้าไปก็ได้รู้ความลับบางอย่างที่นึกไม่ถึง กลายเป็นไวรัล 1.3 ล้านครั้ง ย้อนดูตัวเอง เมื่อไรพ่อแม่จะเฉลยบ้าง



ภาพจาก TikTok @arisadandelion

          หลายคนที่กำลังเรียนจบ มักจะได้รับประสบการณ์ก่อนเรียนจบส่งท้าย นั่นคือ ไปฝึกงานที่บริษัทในสาขาที่ต้องการ แต่ก็คงมีน้อยคน ที่สามารถฝึกงานแล้วกลายเป็นไวรัลดังได้ขนาดนี้

          วันที่ 15 ตุลาคม 2568 TikTok @arisadandelion มีการเล่าเรื่องราวการไปเยี่ยมบ้านของน้องแก่น เด็กฝึกงานรายหนึ่ง แต่เมื่อไปถึงกลับพบเจอเซอร์ไพรส์ นั่นคือ เธออยู่ในครอบครัวที่เป็นเจ้าของลานเช่าตู้คอนเทนเนอร์แห่งหนึ่งใน อ.แหลมฉบัง จ.ชลบุรี

          คลิปดังกล่าวเป็นไวรัลที่คนดูหลักล้านครั้ง หลายคนสงสัยว่า ในเมื่อครอบครัวน้องมีกิจการเป็นของตัวเอง แล้วทำไมถึงมาฝึกงานอยู่ คำตอบที่ได้รับ คือ น้องต้องการฝึกงานหาประสบการณ์จากที่อื่น รวมถึงคอนเนคชันในการทำงาน

          ขณะที่บางคนก็หยอกกับตัวเองว่า แล้วเมื่อไรพ่อกับแม่จะเฉลยความจริงของเราบ้างว่า เราเป็นลูกเจ้าของบริษัท










ภาพจาก TikTok @arisadandelion


ภาพจาก TikTok @arisadandelion

ฝึกงาน

ฝึกงาน

ฝึกงาน

ฝึกงาน

ฝึกงาน



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พี่ ๆ ไปเยี่ยมบ้านเด็กฝึกงาน ก่อนได้รู้ความจริงจนกลายเป็นไวรัล 1.3 ล้าน ที่จริงน้องคือ... โพสต์เมื่อ 15 ตุลาคม 2568 เวลา 21:19:57 3,039 อ่าน
TOP
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 ลงทะเบียนคนละครึ่งร้านค้า ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย