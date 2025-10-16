HILIGHT
เจ้าของแบรนด์ เผยไลฟ์กับ เจนนี่ โดนยกเลิก 7,000 ออร์เดอร์ ถึงกับยิ้มแห้ง คุ้มไหม ?

 
             เจ้าของแบรนด์ จ้าง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ไลฟ์ขายของ อึ้งถูกยกเลิกทุก 1 นาที รวม 7,000 ออร์เดอร์ ยังไม่รู้ตีกลับอีกแค่ไหน แต่ย้ำยังไงก็คุ้ม มองคือความเสี่ยงที่ต้องแบกรับ
 
ภาพจาก TikTok @raywin.nnnnn 

ภาพจาก TikTok @raywin.nnnnn 

            เรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ กับการไลฟ์ขายสินค้าของ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ที่บรรดาร้านค้ารายย่อยมากมาย เจ้าของแบรนด์ ไม่เว้นแม้กระทั่งศิลปินดารา แห่เข้ามาขอคิวปักตะกร้า จ้างเจนนี่ช่วยไลฟ์ขายในราคาคิวละ 10 นาที 50,000 บาท ซึ่งก็ทำยอดขายถล่มทลายไปตาม ๆ กัน 

            อย่างไรก็ตาม ล่าสุด (15 ตุลาคม 2568) พบผู้ใช้ TikTok @raywin.nnnnn ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าของแบรนด์ที่ไปฝาก เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ไลฟ์ขายสินค้า ออกมาเปิดเรื่องช็อก หลังพบว่าโดนยกเลิกออร์เดอร์ 7,000 ออร์เดอร์ โดยมีการยกเลิกทุก 1 นาที 

            ในส่วนออร์เดอร์ที่ตีกลับนั้น ก็ยังต้องรออีกประมาณ 3-5 วัน กว่าจะรู้ยอดทั้งหมด เพราะยังมีมาอีกเรื่อย ๆ ก็ไม่รู้ว่าในช่วงระหว่างนี้จะตีกลับอีกเท่าไหร่ ทำเอาเจ้าของแบรนด์ได้แต่ขำแห้ง

            ด้วยเหตุนี้จึงมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้น เมื่อหลายคนมองว่านี่เป็นความเสี่ยงที่ทางเจ้าของแบรนด์หรือร้านต่าง ๆ ที่ไปจ้างไลฟ์ ต้องยอมรับ ส่วนคนที่ไต้เต็ม ๆ คือ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีลูกค้ายกเลิกออร์เดอร์ แต่ปัญหาน่าจะอยู่ที่ฝั่งคนซื้อ ซึ่งบางคนเอฟเล่น หรือสุดท้ายก็บิดเอาดื้อ ๆ 

ภาพจาก TikTok @raywin.nnnnn 

ภาพจาก TikTok @raywin.nnnnn 

รับได้แม้ถูกยกเลิก 7,000 ออร์เดอร์ ลั่นยังไงก็คุ้ม ! 


            ต่อมา ทาง TikTok @raywin.nnnnn ก็ได้ออกมาพูดเพิ่มเติมถึงประเด็นที่เกิดขึ้น โดยเจ้าของแบรนด์ยืนยันว่า เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ไม่ควรต้องรับผิดชอบอะไรเลยในเรื่องนี้ เพราะมันคือความเสี่ยงที่เจ้าของแบรนด์ต้องรับได้อยู่แล้ว 

            ปกติตอนไลฟ์เองก็จะมีเปอร์เซนต์การถูกยกเลิกออร์เดอร์อยู่ที่ 15 - 20% แต่ครั้งนี้เนื่องจากจำนวนคนดูที่เยอะมาก ๆ และออร์เดอร์ที่เยอะมากหลายหมื่นบ้าน การยกเลิก 7,000 ออร์เดอร์ จึงตีอยู่ที่ประมาณ 25-30% 

            การที่ตนทำคลิปออกมาไม่ได้ต้องการให้ใครมารับผิดชอบอะไรทั้งนั้น ขอย้ำว่าไม่ว่าจะโดนยกเลิกหรือโดนตีกลับอะไรก็ตาม มันคุ้ม !! คุ้มมาก คุ้มแก่การไปออกไลฟ์ เพราะสิ่งที่ได้กลับมามีทั้งทราฟฟิก เอนเกจเมนต์ดี ทุกอย่างได้ คนรู้จักแบรนด์ เมื่อเทียบกับการยิงแอดโฆษณาเอง ที่บางเดือนปาเข้าไป 40 - 50% การไลฟ์กับเจนนี่ย่อมคุ้มกว่า 

            ตนเข้าใจว่าลูกค้าบางคนอาจกดซื้อด้วยอารมณ์ แต่เมื่อผ่านไป 1-2 วัน ก็รู้สึกว่าไม่อยากได้แล้ว ก็ยกเลิกออร์เดอร์ ก็เป็นเรื่องปกติ แค่รอบนี้ตกใจว่ามันขึ้นมาถึง 30% แต่ยืนยันว่ายังไงก็คุ้ม 

การยกเลิกออร์เดอร์เกิดจากอะไร ย้ำคนไปจ้างไลฟ์ ต้องคำนวณราคาดี ๆ


            ปกติเวลาไลฟ์ขายของ จะแบ่งเป็นการ ยกเลิกออร์เดอร์ และการตีกลับ โดยการกดยกเลิกออร์เดอร์คือ เมื่อลูกค้าสั่งของเข้ามา ไม่ว่าจะจ่ายเงินแล้วหรือเก็บเงินปลายทาง ลูกค้าสามารถยกเลิกออร์เดอร์ได้ก่อนที่ร้านจะส่งของ ซึ่งปกติตนจะถูกยกเลิกออร์เดอร์ประมาณ 15-20% เรารู้ว่าต้องมีแน่ ๆ แต่ด้วยเทศกาลเจนนี่ ก็ตกใจที่เปอร์เซนต์มันเพิ่มขึ้น

            ส่วนการตีกลับคือส่งของแล้ว เสียค่าส่ง ค่าแพ็ด ค่าพนักงานไปแล้ว ถูกตีกลับมา ซึ่งทางร้านต้องแบกรับเอง เฉลี่ยอยู่ที่ 1-2% โดยประมาณ ฉะนั้นการที่เราจะตั้งราคาในไลฟ์นั้น ก็ต้องดูด้วยว่าเราไหวเท่าไหร่ ต้องคำนวณดี ๆ ตั้งราคาให้ถูกต้อง เพราะมันมีความเสี่ยงที่เราต้องรับได้ 

ภาพจาก TikTok @raywin.nnnnn 

ภาพจาก TikTok @raywin.nnnnn 

เจ้าของแบรนด์ เผยไลฟ์กับ เจนนี่ โดนยกเลิก 7,000 ออร์เดอร์ ถึงกับยิ้มแห้ง คุ้มไหม ? โพสต์เมื่อ 16 ตุลาคม 2568 เวลา 08:47:57 3,943 อ่าน
