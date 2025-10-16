HILIGHT
บีบหัวใจ ลูกช้างอายุ 11 วัน กลับดาวช้าง หลังแม่เตะขาหัก ยกเป็นเคสประวัติศาสตร์ของไทย


          บีบหัวใจ ลูกช้างอายุ 11 วัน กลับดาวช้าง หลังถูกแม่เตะขาหัก เผยเป็นเคสแรกของไทย ที่ผ่าตัดแก้ภาวะขาหน้าท่อนบนหักในช้าง แต่ยังก้าวข้ามไปไม่ได้

ช้างเด็กขาหัก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก  โรงพยาบาลช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย Elephant Hospital, TECC 

          เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวบีบหัวใจ กรณีเพจ โรงพยาบาลช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย Elephant Hospital, TECC ออกมาเผยเรื่องราวของช้างเด็กอายุ 1 วันที่ถูกแม่เตะ ลูกช้างล้มนอนและลุกขึ้นยืนไม่ได้ เจ้าของจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ ลำปาง ในคืนวันที่ 12 ตุลาคม 2568 โดยพบว่าลูกช้างอยู่ในภาวะขาดน้ำ ระดับน้ำตาลต่ำ และพบการบวมของขาหน้าขวา เมื่อเอกซเรย์ดูพบว่ากระดูกขาหน้า ท่อนบนหักเป็น 2 ท่อน 

ช้างเด็กขาหัก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก  โรงพยาบาลช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย Elephant Hospital, TECC 
          
          อย่างไรก็ตาม การที่กระดูกขาหน้าท่อนบน (humerus) หัก ในช้างโต ยังไม่มีเคสไหนสามารถรักษาให้หายได้เลย ด้วยข้อจำกัดหลาย ๆ อย่าง แต่เคสนี้เป็นช้างเด็กที่ตัวเล็ก จึงยังมีความหวังว่าจะพอทำอะไรได้บ้างไม่มากก็น้อย 
          
          คณะสัตวแพทย์ได้ประชุมระดมสมองวางแผนการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยชีวิตลูกช้าง ซึ่งได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากหลายภาคส่วน และมีการเตรียมความพร้อมของเครื่องมือ ก่อนจะทำการผ่าตัดเพื่อแก้ไขภาวะกระดูกหัก โดยมีการใส่เครื่องยึดตรึงกระดูกภายนอก (External fixator) 

ช้างเด็กขาหัก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก  โรงพยาบาลช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย Elephant Hospital, TECC 
          
          อย่างไรก็ตาม ล่าสุด (15 ตุลาคม) ทางเพจ โรงพยาบาลช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย Elephant Hospital, TECC แจ้งข่าวเศร้า ระบุว่า "โรงพยาบาลช้างลำปางขอแจ้งข่าวร้ายว่าเด็กน้อยขาหักอายุ 11 วัน ไปวิ่งเล่นบนดาวช้างแล้วเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา 
          

          สำหรับสาเหตุการเสียชีวิต พรุ่งนี้เราจะทำการผ่าพิสูจน์ต่อไป เคสนี้เป็นครูของหมอในหลาย ๆ สิ่ง แน่นอนว่าน้องเป็นเคสแรกของไทยที่ทำให้เกิดการผ่าตัดกระดูกในช้างเพื่อแก้ไขภาวะขาหน้าท่อนบนหัก .. ภาวะที่จนถึงตอนนี้เราก็ยังไม่สามารถก้าวข้ามไปได้ อย่างไรก็ตามเราหวังว่าในอนาคตจะต้องมีสักวันที่เราจะสามารถข้ามกำแพงนี้ไปได้สักที
          
          และในสถานการณ์ที่ยากลำบาก (และเหนื่อยมาก) ในช่วงนี้ มีสิ่งที่ชุบชูใจพวกเราอย่างหนึ่ง คือ ไม่ว่าหันไปทางไหนก็จะมีความช่วยเหลือทั้งที่ร้องขอและไม่ได้ร้องขอ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เรามีแรงฮึดสู้กันมาได้เรื่อย ๆ
          
          ขอขอบคุณ อ.ธีรชัย และ อ.สำราญ ที่ทั้งช่วยคิดและลงมือทำ รวมถึงประสานงานให้ทุก ๆ อย่าง
          
          ขอขอบคุณ อ.อนุวัตร คุณหมอนพดล และทีมงานโรงพยาบาลลำปาง ที่ให้ความอนุเคราะห์และอำนวยความสะดวกทุกอย่างตามที่เราร้องขอ
          
          ขอขอบคุณ อ.วรางทิพย์ ที่ให้คำแนะนำด้านโภชนาการของเด็กอ่อน
          
          ขอขอบคุณ ทีมงานสัตวแพทย์ทุกท่านทั้งที่มาช่วยหน้างานและให้คำแนะนำเบื้องหลัง ขอบคุณจริง ๆ ที่มาตามเสียงกรีดร้องของเราทุกครั้งเลยนะคะ
          
          สุดท้ายขอขอบคุณกำลังใจจากทุก ๆ ทางนะคะ เราขอสัญญาว่าเราจะปรับปรุงและพัฒนาวงการสุขภาพช้างกันต่อไป เพื่อให้เพื่อนตัวโตของเรามีสุขภาพดี หากป่วยก็จะได้รักษาได้ดียิ่งขึ้นและหายป่วยได้กลับบ้านกันค่ะ"

ช้างเด็กขาหัก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก  โรงพยาบาลช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย Elephant Hospital, TECC 

