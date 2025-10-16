ดราม่าร้อน ! ผู้ดูแลบ้านพักคนชรา แต่งเป็นสาวนุ่งสั้น เต้นยั่วให้กินยา ทุ่มเทหรือทำเกินไป

ผู้ดูแลบ้านพักคนชรา แต่งเป็นสาวนุ่งกระโปรงสั้น เต้นยั่วให้คนสูงอายุกินยา กลายเป็นประเด็นดราม่าร้อน แบบนี้เรียกว่าทุ่มเทหรือทำเกินไป
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ รายงานว่า สถานดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในจีนตกเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงบนสังคมออนไลน์ ภายหลังจากมีการเผยแพร่ภาพถ่ายชวนอึ้ง เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลพากันแต่งชุดเป็นสาวกระโปรงสั้น เต้นยั่วยวนต่อหน้าชายผู้สูงอายุ โดยอ้างว่าเพื่อเป็นการโน้มน้าวให้พวกเขากินยา
เหตุเกิดขึ้นที่บ้านพักคนชราแห่งหนึ่งในเมืองอันหยาง มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน จากคลิปวิดีโอที่แชร์ต่อกันบนโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่หญิงแต่งชุดกระโปรงสั้น สวมถุงเท้าสีดำยาวถึงเข่า กำลังเต้นโยกสะโพกไปมาอย่างกระตือรือร้นอยู่ตรงหน้าชายชรา จากนั้น เจ้าหน้าที่อีกคนในชุดสีน้ำเงินก็เดินเข้าไปจ่ายยาให้กับเขา
ในคลิปวิดีโอมีคำบรรยายระบุว่า "ผู้อำนวยการของเรากำลังทำทุกวิถีทาง เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูงอายุรับประทานยา"
ทั้งนี้ ข้อมูลของบ้านพักคนชราแห่งนี้บนโซเชียลมีเดีย ระบุไว้ว่า "บ้านพักคนชราที่เปี่ยมสุข บริหารงานโดยผู้อำนวยการที่มุ่งมั่นที่จะมอบความสุขให้กับผู้สูงอายุ ภารกิจของเราคือการยกระดับคุณภาพชีวิตในวัยชรา"
โพสต์ดังกล่าวก่อให้เกิดความไม่พอใจกับหลายคนที่ได้เห็น และเพียงไม่นานก็กลายเป็นประเด็นดราม่า ผู้คนเข้าไปถกเถียงกันดุเดือด มีหลายคนตำหนิว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โดยกล่าวเชิงประชดประชันเสียดสีว่า "ตอนนี้การเต้นยั่วยวนได้เข้าถึงวงการดูแลผู้สูงอายุแล้วเหรอ ?"
จากนั้นไม่นาน ทางบ้านพักคนชราก็ได้ออกมาชี้แจงกับสื่อท้องถิ่น โดยยืนยันว่าหญิงที่ปรากฏในคลิปเป็นผู้ดูแลของที่นั่นจริง เป็นเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส ไม่ใช่นักเต้นมืออาชีพ ทั้งนี้ ทางบ้านพักมักจะจัดกิจกรรมให้ความบันเทิงกับผู้สูงอายุ เช่น การเล่นเกม และการร้องเพลง รวมไปถึงการเต้น
อย่างไรก็ดี ภายหลังจากได้รับเสียงวิจารณ์ ทางบ้านพักก็ยอมรับว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้นไม่เหมาะสม โดยรับปากว่าจะตักเตือนเจ้าหน้าที่และระมัดระวังมากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความไม่สบายใจเช่นนี้อีก
"เราตั้งใจจะแสดงให้เห็นว่า บ้านพักคนชราสามารถมีชีวิตชีวาได้ และผู้สูงอายุก็มีสีสันได้เช่นกัน แต่ตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าแนวทางแบบนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสีย" เจ้าหน้าที่รายหนึ่ง กล่าว
