HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ดราม่าร้อน ! ผู้ดูแลบ้านพักคนชรา แต่งเป็นสาวนุ่งสั้น เต้นยั่วให้กินยา ทุ่มเทหรือทำเกินไป

          ผู้ดูแลบ้านพักคนชรา แต่งเป็นสาวนุ่งกระโปรงสั้น เต้นยั่วให้คนสูงอายุกินยา กลายเป็นประเด็นดราม่าร้อน แบบนี้เรียกว่าทุ่มเทหรือทำเกินไป
บ้านพักคนชรา
ภาพจาก : Weibo

          เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ รายงานว่า สถานดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในจีนตกเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงบนสังคมออนไลน์ ภายหลังจากมีการเผยแพร่ภาพถ่ายชวนอึ้ง เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลพากันแต่งชุดเป็นสาวกระโปรงสั้น เต้นยั่วยวนต่อหน้าชายผู้สูงอายุ โดยอ้างว่าเพื่อเป็นการโน้มน้าวให้พวกเขากินยา 
 
          เหตุเกิดขึ้นที่บ้านพักคนชราแห่งหนึ่งในเมืองอันหยาง มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน จากคลิปวิดีโอที่แชร์ต่อกันบนโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่หญิงแต่งชุดกระโปรงสั้น สวมถุงเท้าสีดำยาวถึงเข่า กำลังเต้นโยกสะโพกไปมาอย่างกระตือรือร้นอยู่ตรงหน้าชายชรา จากนั้น เจ้าหน้าที่อีกคนในชุดสีน้ำเงินก็เดินเข้าไปจ่ายยาให้กับเขา 

บ้านพักคนชรา
ภาพจาก : Weibo

          ในคลิปวิดีโอมีคำบรรยายระบุว่า "ผู้อำนวยการของเรากำลังทำทุกวิถีทาง เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูงอายุรับประทานยา

          ทั้งนี้ ข้อมูลของบ้านพักคนชราแห่งนี้บนโซเชียลมีเดีย ระบุไว้ว่า "บ้านพักคนชราที่เปี่ยมสุข บริหารงานโดยผู้อำนวยการที่มุ่งมั่นที่จะมอบความสุขให้กับผู้สูงอายุ ภารกิจของเราคือการยกระดับคุณภาพชีวิตในวัยชรา"

บ้านพักคนชรา
ภาพจาก : Weibo

          โพสต์ดังกล่าวก่อให้เกิดความไม่พอใจกับหลายคนที่ได้เห็น และเพียงไม่นานก็กลายเป็นประเด็นดราม่า ผู้คนเข้าไปถกเถียงกันดุเดือด มีหลายคนตำหนิว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โดยกล่าวเชิงประชดประชันเสียดสีว่า "ตอนนี้การเต้นยั่วยวนได้เข้าถึงวงการดูแลผู้สูงอายุแล้วเหรอ ?

          จากนั้นไม่นาน ทางบ้านพักคนชราก็ได้ออกมาชี้แจงกับสื่อท้องถิ่น โดยยืนยันว่าหญิงที่ปรากฏในคลิปเป็นผู้ดูแลของที่นั่นจริง เป็นเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส ไม่ใช่นักเต้นมืออาชีพ ทั้งนี้ ทางบ้านพักมักจะจัดกิจกรรมให้ความบันเทิงกับผู้สูงอายุ เช่น การเล่นเกม และการร้องเพลง รวมไปถึงการเต้น 

บ้านพักคนชรา
ภาพจาก : Weibo

          อย่างไรก็ดี ภายหลังจากได้รับเสียงวิจารณ์ ทางบ้านพักก็ยอมรับว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้นไม่เหมาะสม โดยรับปากว่าจะตักเตือนเจ้าหน้าที่และระมัดระวังมากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความไม่สบายใจเช่นนี้อีก 

          "เราตั้งใจจะแสดงให้เห็นว่า บ้านพักคนชราสามารถมีชีวิตชีวาได้ และผู้สูงอายุก็มีสีสันได้เช่นกัน แต่ตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าแนวทางแบบนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสีย" เจ้าหน้าที่รายหนึ่ง กล่าว 

ขอบคุณข้อมูลจาก : South China Morning Post 

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ดราม่าร้อน ! ผู้ดูแลบ้านพักคนชรา แต่งเป็นสาวนุ่งสั้น เต้นยั่วให้กินยา ทุ่มเทหรือทำเกินไป โพสต์เมื่อ 16 ตุลาคม 2568 เวลา 10:12:05
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 ลงทะเบียนคนละครึ่งร้านค้า ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ปีชง 2569 ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย