HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

นักท่องเที่ยวซีด ถอดปลั๊กในห้องพักโรงแรม ชาร์จแบตฯ โทรศัพท์ เจอคิดเงินเพิ่ม 7 พัน

          นักท่องเที่ยวแชร์ประสบการณ์อึ้ง ถอดปลั๊กในห้องพักโรงแรม เพื่อชาร์จแบตฯ โทรศัพท์ ผ่านไป 4 วัน เจอคิดเงินเพิ่มมากกว่า 7 พัน 

นักท่องเที่ยวชาร์จแบตโทรศัพท์เจอคิดเงินเพิ่ม

          ปลั๊กไฟในห้องพักโรงแรมบางแห่งมีจำกัด บางคนอาจเคยแก้ปัญหาด้วยการถอดปลั๊กอุปกรณ์บางชนิดภายในห้อง เพื่อใช้งานปลั๊กไฟบริเวณนั้นแทน แต่สำหรับบางโรงแรม วิธีการนี้อาจจะกลายเป็นหายนะอย่างที่คาดไม่ถึง

          วันที่ 15 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ Sin Chew เผยเรื่องราวจากหญิงรายหนึ่งในบาฮามาส เมื่อไม่นานมานี้เธอได้ออกมาแชร์ประสบการณ์ขณะไปเที่ยวพักผ่อนที่ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา แต่กลับถูกโรงแรมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มมากกว่า 224 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 7,200 บาท) เนื่องจากเธอถอดปลั๊กในห้องพักเพื่อชาร์จโทรศัพท์มือถือให้ลูกชาย 


          ชารินา บัตเลอร์ ได้แชร์เรื่องนี้ผ่านทาง TikTok โดยเล่าว่า เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เธอและครอบครัวเดินทางไปเที่ยวที่ลาสเวกัส และเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่ง เธอได้ถอดปลั๊กที่เสียบอยู่กับถาดวางมินิบาร์ข้างเตียงเพื่อชาร์จโทรศัพท์มือถือให้ลูกชาย โดยที่เธอก็คิดว่าเป็นวิธีธรรมดาทั่วไป และไม่มีปัญหาอะไรตามมา

          กระทั่งหลังจากผ่านไป 4 วัน เมื่อถึงเวลาเช็กเอาต์ ปรากฏว่าเธอกลับได้รับแจ้งว่ามีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมมากถึง 224 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 7,200 บาท สร้างความตกใจและสับสนเป็นอย่างยิ่ง โดยทางโรงแรมแจ้งว่าเป็นค่าธรรมเนียมที่เธอชาร์จไฟตรงจุดที่เธอถอดปลั๊กออก

          ชารินา เผยว่า เธอไม่ทันสังเกตเห็นว่าที่ถาดนั้นมีการ์ดใบเล็ก ๆ เขียนคำเตือนว่า "หากถอดปลั๊กเพื่อชาร์จ คุณจะถูกเรียกเก็บเงิน 56 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1,800 บาท) ต่อคืน" ทั้งนี้ เธอยังไม่ได้รับแจ้งจากพนักงานก่อนว่าจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในส่วนนั้น

          "ตัวหนังสือมันเล็กมาก และฉันไม่ได้ตั้งใจจะไปแตะต้องอะไรในถาดนั้น ใครจะไปมองเห็นการ์ดใบนั้นกัน" 

          ชารินา อธิบายว่า ถาดดังกล่าววางอยู่ใกล้กับเก้าอี้ ซึ่งคนส่วนใหญ่ที่พักอยู่ในห้องคงอยากจะนั่ง แต่ไม่มีปลั๊กที่ชาร์จไฟอยู่ใกล้ ทั้งนี้ ในบริเวณใกล้ ๆ กับปลั๊กไฟก็ไม่มีข้อความใด ๆ ที่ระบุถึงค่าธรรมเนียมในการถอดปลั๊ก เธอเชื่อว่าวิธีการคิดเงินของโรงแรมนั้นไม่สมเหตุสมผลอย่างยิ่ง 

          โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ต่อกันออกไปและก่อให้เกิดกระแสถกเถียงอย่างดุเดือด หลายคนเข้าไปแสดงความประหลาดใจและวิพากษ์วิจารณ์ว่า "พวกเขาคิดเงินได้ทุกอย่าง ในรูปแบบที่เกินจริงไปทุกที"

          ทั้งนี้ มีผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งได้คอมเมนต์แชร์ประสบการณ์ที่คล้ายกันว่า "ฉันเคยเจอถาดแบบนี้ในห้อง ฉันอยากให้พวกเขาเอาถาดออกไป แต่พวกเขาบอกว่าต้องเสียเงิน 50 ดอลลาร์ เพื่อเอาออก มันเป็นอีกวิธีหนึ่งที่พวกเขาจะหลอกคนอื่น"


ขอบคุณข้อมูลจาก Sin Chew, New York Post 

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
นักท่องเที่ยวซีด ถอดปลั๊กในห้องพักโรงแรม ชาร์จแบตฯ โทรศัพท์ เจอคิดเงินเพิ่ม 7 พัน โพสต์เมื่อ 16 ตุลาคม 2568 เวลา 11:13:01 3,244 อ่าน
TOP
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 ลงทะเบียนคนละครึ่งร้านค้า ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ปีชง 2569 ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย