นารา เครปกะเทย เจอดราม่าติดต่องาน โดนยกเลิกออร์เดอร์กับไลฟ์ดัง ฉะกันเดือด แต่สุดท้าย...

นารา เครปกะเทย โดนลูกค้าแชตด่า จ้างติดต่อไลฟ์ดัง 50,000 บาท ยอดไม่ถึงเป้า โดนยกเลิกออร์เดอร์อื้อ โต้ตอบกันสุดเดือด แต่สุดท้ายคดีพลิก
ชั่วโมงนี้กลายเป็นกำลังกลายเป็นกระแสที่สังคมต่างสนใจสำหรับการไลฟ์ขายของออนไลน์ เจ้าของแบรนด์ต่างแห่คว้าดารา อินฟลูเอนเซอร์มาช่วยกระตุ้นยอดขาย หวังโกยออร์เดอร์แบบถล่มทลาย แม้อีกมุมหนึ่งก็จะต้องแบกความเสี่ยงถูกยกเลิกออร์เดอร์จนยอดจะร่วงระนาว แต่ก็อาจจะคุ้มค่าถ้าแลกกับการที่ลูกค้าได้รู้จักสินค้าและแบรนด์ในชั่วข้ามคืนวันที่ 15 ตุลาคม 2568 นารา เครปกะเทย อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง โพสต์แชตกับลูกค้ารายหนึ่ง พร้อมแคปชั่นว่า "กูติดต่อให้ กลายเป็นคนผิด โดนยกเลิกออเดอร์ กับไลฟ์สดดัง" โดนงานนี้โดนตำหนิว่า จ้างไป 50,000 แต่ยอดไม่เข้าเป้า พร้อมตั้งคำถามเรื่องความคุ้มค่า ขณะที่นาราไม่ทน โต้กลับแรงว่าเธอแค่เป็นคนกลางติดต่อให้ ไม่ได้ร่วมไลฟ์เอง และไม่ได้กำไรจากงานนี้เลย เรียกว่าสตอรี่คุ้น ๆ แต่ตอนจบกลับทำให้เงิบหนักมาก
จากแชตลูกค้าบ่นกับนาราว่า จ้าง 50,000 ยอดไม่ได้เลย แล้วพี่โดนยกเลิกออเดอร์ ไม่คุ้มเลย พี่เสียหายเยอะ ยอดมันไม่ถึงเป้า ไลฟ์ให้ก็แป๊บเดียว ไม่คิดว่าจะเป็นขนาดนี้ ซึ่งนาราบอกว่าเธอแค่ติดต่อให้ ไม่ได้บวกอะไรเพิ่ม ม่ได้ไปนั่งไลฟ์ด้วย พี่ก็ได้เอนเกจแล้ว พี่ก็ขายเองสิ วันหลัง
ปรากฏว่า ลูกค้าเริ่มติหนิยอดไลฟ์ของนาราว่าได้น้อย แบบนี้คนถึงไม่จ้างงาน ทำให้นาราตอบกลับว่า วันหลังไปติดต่อกันเองก็แล้วกัน แต่พี่ไม่ควรพูดแบบนี้ อย่ามาปากไม่ดี นิสัยต่ำ
ลูกค้ายืนยันให้นารารับผิดชอบเพราะเป็นคนติดต่อ ซึ่งนาราตอบว่าทำไมต้องรับผิดชอบ หนูไม่ได้อะไรเลย พี่ก็ได้ยอดขาย ได้เอนเกจ ถึงลูกค้าจะยกเลิก พี่ก็ต้องเคลียร์เองสิ ส่วนลูกค้ายืนยันว่ายังไงนาราก็ได้กำไร ตนมีหลักฐานหมดทุกอย่าง
แถมเจ้าตัวยังระบุว่า เป็นไงบ้างคะช่วงนี้ ยุ่งเรื่องชาวบ้านอยู่หรือเปล่า ? กำลังสับสนอยู่ใช่ไหมคะว่าจะไปข้างไหนดี อยู่ตามใจตัวเองค่ะ ไม่ต้องไปสนใคร อย่าอิจฉาเขาเพียงเพราะเขาได้ดี พยายามหาเรื่องเสียของเขา แล้วก็ให้คนอื่นโจมตี
เรียกว่างานนี้หลอกได้แนบเนียนอีกแล้ว แถมยังสร้างสตอรี่อิงกระแสดราม่าขายของออนไลน์สุด ๆ เป็นอีกตัวอย่างเลยว่าต้องอ่านให้จบก่อนคอมเมนต์ของจริง
