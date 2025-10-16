HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

นารา เครปกะเทย เจอดราม่าติดต่องาน โดนยกเลิกออร์เดอร์กับไลฟ์ดัง ฉะกันเดือด แต่สุดท้าย...

 
           นารา เครปกะเทย โดนลูกค้าแชตด่า จ้างติดต่อไลฟ์ดัง 50,000 บาท ยอดไม่ถึงเป้า โดนยกเลิกออร์เดอร์อื้อ โต้ตอบกันสุดเดือด แต่สุดท้ายคดีพลิก 

นารา เครปกะเทย เจอดราม่าติดต่องาน โดนยกเลิกออร์เดอร์กับไลฟ์ดัง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นารา เครปกะเทย

          ชั่วโมงนี้กลายเป็นกำลังกลายเป็นกระแสที่สังคมต่างสนใจสำหรับการไลฟ์ขายของออนไลน์ เจ้าของแบรนด์ต่างแห่คว้าดารา อินฟลูเอนเซอร์มาช่วยกระตุ้นยอดขาย หวังโกยออร์เดอร์แบบถล่มทลาย แม้อีกมุมหนึ่งก็จะต้องแบกความเสี่ยงถูกยกเลิกออร์เดอร์จนยอดจะร่วงระนาว แต่ก็อาจจะคุ้มค่าถ้าแลกกับการที่ลูกค้าได้รู้จักสินค้าและแบรนด์ในชั่วข้ามคืน 
           วันที่ 15 ตุลาคม 2568 นารา เครปกะเทย อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง โพสต์แชตกับลูกค้ารายหนึ่ง พร้อมแคปชั่นว่า "กูติดต่อให้ กลายเป็นคนผิด โดนยกเลิกออเดอร์ กับไลฟ์สดดัง" โดนงานนี้โดนตำหนิว่า จ้างไป 50,000 แต่ยอดไม่เข้าเป้า พร้อมตั้งคำถามเรื่องความคุ้มค่า ขณะที่นาราไม่ทน โต้กลับแรงว่าเธอแค่เป็นคนกลางติดต่อให้ ไม่ได้ร่วมไลฟ์เอง และไม่ได้กำไรจากงานนี้เลย เรียกว่าสตอรี่คุ้น ๆ แต่ตอนจบกลับทำให้เงิบหนักมาก

           จากแชตลูกค้าบ่นกับนาราว่า จ้าง 50,000 ยอดไม่ได้เลย แล้วพี่โดนยกเลิกออเดอร์ ไม่คุ้มเลย พี่เสียหายเยอะ ยอดมันไม่ถึงเป้า ไลฟ์ให้ก็แป๊บเดียว ไม่คิดว่าจะเป็นขนาดนี้ ซึ่งนาราบอกว่าเธอแค่ติดต่อให้ ไม่ได้บวกอะไรเพิ่ม ม่ได้ไปนั่งไลฟ์ด้วย พี่ก็ได้เอนเกจแล้ว พี่ก็ขายเองสิ วันหลัง

           ปรากฏว่า ลูกค้าเริ่มติหนิยอดไลฟ์ของนาราว่าได้น้อย แบบนี้คนถึงไม่จ้างงาน ทำให้นาราตอบกลับว่า วันหลังไปติดต่อกันเองก็แล้วกัน แต่พี่ไม่ควรพูดแบบนี้ อย่ามาปากไม่ดี นิสัยต่ำ  

           ลูกค้ายืนยันให้นารารับผิดชอบเพราะเป็นคนติดต่อ  ซึ่งนาราตอบว่าทำไมต้องรับผิดชอบ หนูไม่ได้อะไรเลย พี่ก็ได้ยอดขาย ได้เอนเกจ ถึงลูกค้าจะยกเลิก พี่ก็ต้องเคลียร์เองสิ ส่วนลูกค้ายืนยันว่ายังไงนาราก็ได้กำไร ตนมีหลักฐานหมดทุกอย่าง

นารา เครปกะเทย เจอดราม่าติดต่องาน โดนยกเลิกออร์เดอร์กับไลฟ์ดัง

นารา เครปกะเทย เจอดราม่าติดต่องาน โดนยกเลิกออร์เดอร์กับไลฟ์ดัง

นารา เครปกะเทย เจอดราม่าติดต่องาน โดนยกเลิกออร์เดอร์กับไลฟ์ดัง

นารา เครปกะเทย เจอดราม่าติดต่องาน โดนยกเลิกออร์เดอร์กับไลฟ์ดัง

นารา เครปกะเทย เจอดราม่าติดต่องาน โดนยกเลิกออร์เดอร์กับไลฟ์ดัง

นารา เครปกะเทย เจอดราม่าติดต่องาน โดนยกเลิกออร์เดอร์กับไลฟ์ดัง

           เมื่อนาราถามหาหลักฐาน ลูกค้าก็ส่งภาพของสินค้าที่นารามักจะทำคอนเทนต์ขายเป็นประจำ ทำคนที่ตามอ่านถึงกับเงิบหนักมาก 

           แถมเจ้าตัวยังระบุว่า เป็นไงบ้างคะช่วงนี้ ยุ่งเรื่องชาวบ้านอยู่หรือเปล่า ? กำลังสับสนอยู่ใช่ไหมคะว่าจะไปข้างไหนดี อยู่ตามใจตัวเองค่ะ ไม่ต้องไปสนใคร อย่าอิจฉาเขาเพียงเพราะเขาได้ดี พยายามหาเรื่องเสียของเขา แล้วก็ให้คนอื่นโจมตี

           เรียกว่างานนี้หลอกได้แนบเนียนอีกแล้ว แถมยังสร้างสตอรี่อิงกระแสดราม่าขายของออนไลน์สุด ๆ เป็นอีกตัวอย่างเลยว่าต้องอ่านให้จบก่อนคอมเมนต์ของจริง

นารา เครปกะเทย เจอดราม่าติดต่องาน โดนยกเลิกออร์เดอร์กับไลฟ์ดัง

นารา เครปกะเทย เจอดราม่าติดต่องาน โดนยกเลิกออร์เดอร์กับไลฟ์ดัง

นารา เครปกะเทย เจอดราม่าติดต่องาน โดนยกเลิกออร์เดอร์กับไลฟ์ดัง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นารา เครปกะเทย

นารา เครปกะเทย เจอดราม่าติดต่องาน โดนยกเลิกออร์เดอร์กับไลฟ์ดัง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นารา เครปกะเทย


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
นารา เครปกะเทย เจอดราม่าติดต่องาน โดนยกเลิกออร์เดอร์กับไลฟ์ดัง ฉะกันเดือด แต่สุดท้าย... อัปเดตล่าสุด 16 ตุลาคม 2568 เวลา 12:04:45 1,938 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 ลงทะเบียนคนละครึ่งร้านค้า ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ปีชง 2569 ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย